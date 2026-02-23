Ce aduce Anul Calului de Foc din horoscopul chinezesc 2026! Ce se va întâmpla, care sunt zodiile favorizate și ce trebuie să faci

Recent a început Anul Calului de Foc din horoscopul chinezesc, așa că descoperă ce se va întâmpla în 2026, care sunt zodiile favorizate și ce trebuie să faci ca să îți meargă bine.

Anul 2025 a fost unul guvernat de strategie și prudență, a fost un an în care deciziile s-au luat greu și după lungi perioade de analiză sau situații tensionate. Recent a început Anul Calului de Foc din horoscopul chinezesc și astrologii promit că 2026 va fi despre curaj, schimbări neașteptate sau surprize. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt zodiile favorizate, dar și la ce trebuie să ne așteptăm.

Potrivit specialiștilor, Anul Calului de Foc apare o dată la 60 de ani și este asociat, în general, cu libertatea, evoluția, progresul accelerat și decizii sau acțiuni rapide, fără ezitări prea mari. Totuși, acest lucru crește și riscul impulsivității și al riscurilor. Cei are beneficiază cel mai mult, potrivit horoscopului chinezesc 2026, sunt cei care profesează în domenii care au legătură cu tehnologie, publicitatea, frumusețea, internetul, energia, designul interior sau gastronomia.

În plus, astrologii consideră că Anul Calului de Foc din horoscopul chinezesc 2026 aduce noroc pentru cei născuți în zodia Tigru, Iepure, Dragoon, câine sau Capră. În schimb, cei născuți în zodia Șarpelui, Maimuței, Cocoșului, Bivolului și Mistrețului sunt încurajați să evite impulsivitatea și să încerce, pe cât posibil, să fie cât mai bine ancorați în viața de zi cu zi și să rămână prudenți. Cei din semnul Calului și Șobolanului au un noroc care apare și dispare, așa că nu ar strica să fii prudent.

Iată care sunt previziunile horoscopului chinezesc pentru anul 2026 și dacă te numeri printre norocoși:

Șobolan (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): pentru cei născuți în această zodie urmează un an plin de lecții importante, provocări inedite, dar și o doză de noroc în momente cheie. Lunile favorabile sunt februarie, mai, iunie, iulie, septembrie și noiembrie, așa că profită din plin. Lunile dificile sunt martie, aprilie și octombrie, așa că fii prudent în acele perioade.

Bivol (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): Anul Calului de Foc din horoscopul chinezesc 2026 este unul extrem de favorabil pentru tot ceea ce are legătură cu veniturile, câștigurile, viața profesională și cariera. Fii încrezător și riscă, iar răsplata va fi una pe măsură. Lunile tale favorabile sunt maartie, aprilie, mai și iulie, așa că fă-te remarcat la locul de muncă. Lunile dificile sunt iunie, august și octombrie, așa că fii prevăzător și analizează-ți deciziile.

Tigru (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): Anul Calului de Foc din horoscopul chinezesc 2026 va fi unul plin de tensiuni, presiuni, certuri, provocări și situații ce ar putea să pară fără scăpare, însă destinul îți tirmite și ajutoare, așa că nu te lăsa descurajat, indiferent

Iepure (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): Ești una dintre cele mai norocoase zodii și lucrurile îți vor merge din plin atât în plan profesional, cât și la capitolul relații, totul dacă ai grijă să eviți impulsivitatea. Cel mai bine îți va merge în februarie, mai, iunie, iulie și septembrie, însă e recomandat să fii prudent în martie și octombrie.

Dragon (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): ai parte de un an ca o adevărată provocare, cu suișuri și coborâșuri. Ține minte cât de importantă este răbdarea, indiferent de situație. Cel mai bine îți va merge în lunile martie, mai, august, octombrie și decembrie, însă se recomandă să fii prudent și răbdător în februarie, aprilie și iulie.

Șarpe (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): Ai parte de un an bun pentru investiții, dar și pentru relații romantice, arată Anul Calului de Foc din horoscopul chinezesc 2026. Lunile tale favorabile sunt martie, mai, iulie, august, septembrie și decembrie, dar ai parte și de perioade mai grele, în februarie, aprilie, iunie și noiembrie.

Cal (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): te bucuri de multă energie, de schimbări, dar nu e indicat să faci acțiuni solitare. Cel mai bine o duci în aprilie, mai, iunie, august, septembrie și octombrie, iar cel mai rău o duci în februarie, iulie, noiembrie și decembrie.

Capră (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): progresul bate la ușa ta și este un an plin de transformare, progres și evoluție, arată horoscopul chinezesc 2026. Lunile tale favorabile sunt martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august și octombrie, dar nu la fel de bine o vei duce februarie, septembrie și noiembrie.

Maimuță (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): este un an al progresului constant, dar și al riscurilor. Nu este recomandat să încerci să rămâi singur și nici să îți asumi riscuri uriașe. Lunile favorabile sunt aprilie, mai, iulie, august, octombrie și decembrie, iar lunile dificile sunt februarie, septembrie și noiembrie.

Cocoș (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): este un an decisiv, cu numeroase oportunități, dar și conflicte. Nu îți risipa energia pe lucrurile care nu contează cu adevărat. O duci bine în februarie, martie, mai, iunie și august, dar vei avea ghinion în iulie, septembrie și octombrie.

Câine (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): este un an bun pentru carieră, însă ești predispus la probleme de sănătate sau accidentări, așa că ascultă-ți rațiunea înainte de emoții, ca să stai departe de pericole. Cel mai bine o duci în lunile februarie, martie, mai, octombrie și noiembrie, dar vei avea ghinion în aprilie, iunie, august și septembrie, a informat libertatea.ro.

Mistreț (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031): în general o duci bine, dar ești predispus la risipă financiară și probleme de sănătate dacă te neglijezi pe termen lung. Ai noroc în lunile februarie, martie, aprilie și mai, dar ghinionul se ține scai de tine în iunie, august, septembrie și noiembrie.