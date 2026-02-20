În ultimele decenii, comportamentul reproductiv s-a schimbat profund la nivel global, iar România nu face excepție. Specialiștii vorbesc tot mai des despre o „iarnă demografică”, în care numărul copiilor născuți este insuficient pentru a menține echilibrul populației.

Publicat: Vineri, 20 Februarie 2026, 13:02 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 13:56

Infertilitatea, unul dintre motivele principale ale scăderii natalității în România. Cauzele medicale, explicate de specialist | Shutterstock

Date recente arată că numărul nașterilor continuă să scadă: potrivit Institutului Național de Statistică, în 2024 s-au născut sub 150.000 de copii, unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimele decenii.

Scăderea natalității este rezultatul unui cumul de factori sociali, economici și medicali, iar infertilitatea joacă un rol tot mai important.

Medicii definesc infertilitatea ca lipsa obținerii și ducerii la termen a unei sarcini după 12 luni de contacte sexuale regulate neprotejate. Problema afectează un număr tot mai mare de cupluri, iar în multe situații cauza este medicală și poate fi tratată eficient dacă este diagnosticată la timp.

Oferă mai multe detalii Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate.

Articolul continuă după reclamă

Câte cupluri din România sunt afectate de infertilitate

Infertilitatea a devenit o problemă de sănătate publică tot mai vizibilă în România, pe fondul scăderii accelerate a natalității. Studiile și analizele realizate în ultimii ani arată că aproximativ un cuplu din cinci se confruntă cu dificultăți în obținerea unei sarcini. Mai mult, unele estimări indică faptul că aproximativ 150.000 de cupluri din România nu reușesc să obțină o sarcină după cel puțin un an de încercări, ceea ce evidențiază amploarea fenomenului.

În mediul urban, situația este și mai îngrijorătoare: până la 4 din 10 cupluri care își doresc un copil nu reușesc să obțină o sarcină în interval de 1-5 ani, potrivit studiilor realizate la inițiativa organizațiilor de profil.

Specialiștii avertizează că aceste cifre sunt în creștere, pe fondul amânării sarcinii și al creșterii incidenței unor afecțiuni medicale.

„Infertilitatea nu mai este o situație izolată. În practica medicală vedem tot mai multe cupluri care ajung la medic după ani de încercări. De cele mai multe ori există o cauză medicală clară, iar diagnosticarea precoce crește semnificativ șansele de succes”, explică medicul.

El subliniază că infertilitatea trebuie privită ca o problemă de cuplu, nu doar feminină sau masculină.

CITEȘTE ȘI: 10 mituri despre infertilitate

Tulburările de ovulație și sindromul ovarelor polichistice

Una dintre cele mai întâlnite cauze ale infertilității feminine este sindromul ovarelor polichistice (SOP), o afecțiune endocrină caracterizată prin dezechilibre hormonale care perturbă ovulația. Femeile cu SOP pot avea cicluri menstruale neregulate sau se pot confrunta cu absența ovulației, ceea ce reduce șansele de concepție.

În plus, rezistența la insulină și inflamația cronică asociate sindromului ovarelor polichistice pot afecta calitatea ovocitelor și pot crește riscul de complicații în sarcină.

„Femeile cu cicluri neregulate ar trebui evaluate cât mai devreme, deoarece lipsa ovulației este o cauză frecventă de infertilitate, dar și una care poate fi tratată eficient”, spune Dr. Andreas Vythoulkas.

Endometrioza și impactul inflamației cronice asupra fertilității

Endometrioza este o boală ginecologică frecventă, dar adesea subdiagnosticată, în care țesut similar mucoasei uterine crește în afara uterului. Boala poate rămâne nediagnosticată ani de-a rândul, mai ales atunci când simptomele sunt interpretate ca dureri menstruale „normale”.

Aceasta poate produce inflamație, aderențe și modificări anatomice care afectează funcția trompelor uterine și implantarea embrionului. În formele severe, endometrioza poate reduce considerabil șansele de sarcină spontană, motiv pentru care evaluarea timpurie este esențială.

„Endometrioza nu înseamnă automat infertilitate, dar în formele avansate poate reduce semnificativ șansele de concepție. Un diagnostic stabilit din timp lărgește semnificativ paleta intervențiilor terapeutice disponibile”, explică specialistul.

Infecțiile netratate și bolile cu transmitere sexuală

Infecțiile tractului reproducător reprezintă o cauză importantă de infertilitate atât la femei, cât și la bărbați. Infecțiile cu transmitere sexuală, precum chlamydia sau gonoreea, pot evolua fără simptome și pot provoca boală inflamatorie pelvină, ducând la cicatrizarea sau înfundarea trompelor uterine sau la afectarea organelor reproducătoare.

La bărbați, infecțiile pot afecta calitatea spermei și pot provoca inflamații la nivelul testiculelor sau epididimului.

„Prevenția și controalele regulate la ginecolog sunt esențiale. Infecțiile aparent minore pot avea consecințe majore asupra fertilității dacă nu sunt tratate la timp”, avertizează Dr. Vythoulkas.

CITEȘTE ȘI: Analiza obligatorie pentru toate femeile care nu pot face copii

Vârsta la prima sarcină, un factor decisiv

Tot mai multe cupluri aleg să amâne momentul concepției, însă fertilitatea feminină scade odată cu vârsta prin reducerea rezervei ovariene și a calității ovocitelor.

„Amânarea sarcinii după 30 sau 35 de ani este o tendință tot mai frecventă în România. Odată cu înaintarea în vârstă, numărul și calitatea ovocitelor scad, iar probabilitatea concepției se reduce semnificativ. Riscul de anomalii cromozomiale și de avort spontan crește, de asemenea. După 35 de ani, șansele de sarcină scad vizibil de la an la an. Este important ca planificarea familială să țină cont de limitele biologice”, subliniază medicul.

Cauzele infertilității masculine: probleme ale spermei și factori genetici

Infertilitatea nu este doar o problemă feminină. Aproximativ jumătate dintre cazuri implică factori masculini, printre care se numără scăderea numărului de spermatozoizi, mobilitatea redusă sau morfologie (formă) anormală.

Varicocelul, o dilatare a venelor din scrot, poate afecta producția de spermă prin creșterea temperaturii locale. De asemenea, blocajele canalelor deferente sau infecțiile pot împiedica transportul spermatozoizilor.

Afecțiunile genetice, precum sindromul Klinefelter sau microdelețiile cromozomului Y, pot fi responsabile de infertilitate severă, necesitând evaluare specializată.

„Este esențial ca și partenerul masculin să fie investigat. În practică vedem frecvent situații în care cauza este mixtă, nu exclusiv feminină”, spune Dr. Andreas Vythoulkas.

Stilul de viață modern și impactul asupra fertilității

Fumatul, stresul cronic, alimentația dezechilibrată, sedentarismul și expunerea la toxine pot afecta funcția reproductivă prin mecanisme hormonale și inflamatorii. Obezitatea și bolile metabolice sunt frecvent asociate cu dereglări hormonale atât la femei, cât și la bărbați.

De asemenea, stresul cronic și lipsa odihnei pot influența axa hormonală și pot contribui la tulburări de ovulație sau la scăderea calității spermei.

„Modificările stilului de viață pot îmbunătăți semnificativ prognosticul fertilității, uneori chiar înainte de tratamente complexe”, explică specialistul.

CITEȘTE ȘI: Hidrosalpinx – consecința infecțiilor netratate în tinerețe care afectează fertilitatea​

Programul Național FIV, un ajutor binevenit pentru cuplurile cu infertilitate

În încercarea de a combate declinul natalității, autoritățile din România au implementat programe de sprijin pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea. Spre exemplu, Programul Național FIV oferă finanțare parțială pentru procedura de fertilizare in vitro, acoperind o parte din costurile tratamentului pentru cuplurile eligibile.

De asemenea, în ultimii ani au existat inițiative locale și programe guvernamentale care oferă vouchere sau ajutoare financiare pentru proceduri FIV, recunoscând impactul infertilității asupra natalității.

Pentru a beneficia de aceste fonduri alocate de statul român, cuplurile trebuie să îndeplinească unele cerințe, cum ar fi: să aibă indicație medicală pentru FIV, eliberată de un medic cu supraspecializare în tehnici de reproducere umană asistată, femeia să aibă vârsta între 20 și maximum 45 de ani, ambii parteneri să aibă calitate de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România și măcar unul dintre parteneri să aibă cetățenie română.

În 2026, Programul Național FIV va debuta cu o noutate, și anume dublarea fondurilor prin accesarea de bani europeni. Astfel, dacă în 2025 numărul beneficiarilor a fost de aproximativ 6.000, anul acesta vor putea accesa fondurile disponibile între 10.000 și 12.000 de cupluri diagnosticate cu infertilitate care nu pot obține sarcina decât prin procedura de fertilizare in vitro.

Sprijinul financiar constă în acordarea a două vouchere, unul în valoarea de 10.000 de lei pentru proceduri medicale specifice FIV, altul în valoare de 5.000 de lei, sumă alocată medicamentelor necesare.

„Accesul la tratamente este esențial, deoarece sprijinul oferit cuplurilor care se confruntă cu infertilitate contribuie nu doar la îndeplinirea dorinței de a avea un copil, ci și la creșterea natalității. Costurile pot fi o barieră majoră în actualul context economic. Fără sprijin financiar, multe cupluri amână sau renunță la tratament, iar timpul pierdut reduce drastic șansele de succes”, atenționează Dr. Andreas Vythoulkas.

Se recomandă ca un cuplu să solicite evaluare medicală din partea unui medic ginecolog cu supraspecializare în infertilitate după 12 luni de încercări fără succes sau după 6 luni dacă femeia are peste 35 de ani. Descoperirea la timp a cauzelor face posibilă alegerea unor soluții terapeutice cu șanse mult mai mari de a obține sarcina și de a o duce la termen cu un bebeluș sănătos.