(P) Stomatolog: O mușcătura corectă permite o mestecare eficientă a alimentelor. Beneficiile chirurgiei ortognate

Poate că ai purtat aparate ortodontice în copilărie, dar te numeri printre acele cazuri rare la care malocluzia nu a putut să fie pe deplin corectată doar cu ajutorul lor.

Din fericire, stomatologia modernă oferă soluții chiar și în cele mai dificile situații, atunci când este necesară repoziționarea mandibulei și a maxilarului. Aici intervine chirurgia ortognată, o ramură care se adresează exclusiv adulților, deoarece, pentru a fi eligibil, maxilarul trebuie să fie complet dezvoltat. Așadar, iată, dacă nu ai reușit în copilărie să obții zâmbetul drept și perfect pe care ți l-ai dorit, care să fie totodată și funcțional, ai o șansă în plus să o faci la maturitate.

Ce înseamnă o mușcătură corectă?

O mușcătură corectă este esențială pentru sănătatea cavității bucale și pentru confortul general al unei persoane. În termenii cei mai simpli, aceasta presupune ca dinții superiori și cei inferiori să se alinieze corect atunci când gura este închisă. Dacă te uiți în oglindă, poți verifica dacă maxilarul tău se aliniază corect și dacă măselele se potrivesc perfect atunci când se ating, iar în partea din față dinții superiori acoperă parțial dinții inferiori. O mușcătură corectă permite distribuirea uniformă a presiunii în timpul masticației, prevenind disconfortul maxilarului și uzura inegală a dinților.

În schimb, o mușcătură incorectă se poate recunoaște după o diferență de aliniere între dinții superiori și cei inferiori, cum ar fi o mușcătură deschisă, în care dinții din față nu se ating, iar dinții de pe arcada superioară se întâlnesc cu cei de jos doar în zona măselelor, sau o mușcătură adâncă, când mandibula este mult mai în față decât maxilarul. De asemenea, există și mușcătura inversă, în care mandibula se află mai mult în spate, comparativ cu maxilarul. Aceste anomalii pot afecta nu doar estetica, ci și sănătatea generală a dinților și a articulației temporo-mandibulare.

Beneficiile chirurgiei ortognate

Chirurgia ortognată are mai mult decât un simplu rol estetic. Această procedură corectivă a maxilarului aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește funcționalitatea cavității bucale. Chirurgia ortognată poate să elimine disconfortul asociat cu o mușcătură incorectă și să restabilească echilibrul necesar pentru o masticație eficientă. În plus, corectarea asimetriilor faciale, prin această intervenție, îți poate aduce un aspect armonios și natural al feței și un plus de încredere în sine.

Un alt beneficiu important al chirurgiei ortognate este îmbunătățirea vorbirii. Adică o mușcătură corectă te va ajuta să vorbești mai clar, evitând disconfortul cauzat de o poziție deficitară a maxilarului. De asemenea, prin chirurgie ortognata se pot reduce riscurile de uzură dentară și inflamație a gingiilor și se pot previi afecțiunile articulației temporo-mandibulare, asociate în general cu dureri de cap, dar și cu alte simptome care scad calitatea vieții.

Mai mult, unele persoane care suferă de malocluzie severă pot experimenta apnee obstructivă în somn, o afecțiune în care respirația se oprește repetat atunci când dormi. Aceasta poate duce la o calitate scăzută a somnului și poate contribui la apariția unor probleme de sănătate precum hipertensiunea arterială și bolile de inimă. Chirurgia ortognată poate să amelioreze implicit și apneea.

Cum se desfășoară o procedură de chirurgie ortognată

Chirurgia ortognată este complexă și se poate efectua printr-o serie de tehnici, adaptate fiecărui caz în parte. Se face sub anestezie generală, pentru ca tu să nu simți niciun disconfort pe parcursul intervenției. Chirurgul va realiza incizii, de obicei în interiorul gurii, însă, în anumite situații, poate fi necesar și un acces extern, în zona maxilarului. Odată ce inciziile sunt făcute, chirurgul va efectua cu atenție anumite tăieturi ale osului maxilarului și îl va repoziționa corect.

În funcție de situație, poate fi necesar să adauge sau să elimine porțiuni de os pentru a obține un aliniament perfect.

Pentru fixarea maxilarului, vor fi folosite șuruburi, plăci sau sârme speciale, iar după ce intervenția este completă, inciziile vor fi închise cu grijă. La final, va fi aplicat un pansament pentru protecție, iar un splint va fi plasat peste dinți pentru stabilitate. Durata intervenției variază între 4 și 6 ore, în funcție de complexitatea cazului.

Mușcătura incorectă poate fi o provocare, dar, cu ajutorul chirurgiei ortognate, poți obține o sănătate orală mai bună și, mai presus de orice, vei putea să zâmbești cu mai multă încredere, așa cum meriți.