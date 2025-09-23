Antena Căutare
Remedii pentru imunitate la copii. Cele mai eficiente 5 plante și produse apicole

Pe măsură ce se apropie frigul și răcelile devin mai frecvente, imunitatea celor mici este pusă la încercare. Plantele medicinale și produsele apicole sunt folosite de generații în acest scop. Iată care sunt cele mai eficiente remedii pentru imunitate la copii.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 10:01 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 11:01
Remediile pe bază de cătină sunt bogate în vitamina C, minerale și antioxidanți care susțin mecanismele de apărare ale organismului | Shutterstock

Toamna vine cu emoțiile începutului de școală, dar și cu primele viroze respiratorii la copii odată cu răcirea vremii și intrarea în colectivitate. Pentru a-i ajuta pe cei mici să treacă mai ușor peste aceste provocări și pentru a le întări rezistența organismului, mulți părinți aleg să apeleze la soluții naturale.

Remediile simple, multe dintre ele cunoscute încă de pe vremea bunicilor, continuă să fie și astăzi aliați valoroși în susținerea imunității copiilor.

Cât de eficiente sunt tratamentele naturiste pentru imunitate?

Fiecare componentă a sistemului imunitar - celule imunitare, anticorpi și enzime - depinde de vitamine, minerale, antioxidanți și alți compuși pentru a se dezvolta, a se activa și a lupta împotriva infecțiilor. Printre cei mai importanți se numără:

  • vitaminele A, B6, B12, C, D și E
  • mineralele zinc, fier, seleniu, cupru și magneziu
  • antioxidanți
  • proteine
  • grăsimi sănătoase, în special acizi grași Omega 3

O alimentație diversificată și echilibrată poate furniza toți acești nutrienți de care sistemul imunitar are nevoie pentru a lupta împotriva infecțiilor.

În anumite situații, tratamentele naturiste pot oferi un sprijin suplimentar sistemului imunitar. De exemplu, în cazul copiilor mofturoși la mâncare, părinților le poate fi dificil să le asigure prin alimentație toate nevoile nutritive. Remediile pe bază de plante și suplimentele alimentare pot completa necesarul de nutrienți de care sistemul imunitar are nevoie pentru a lupta eficient împotriva infecțiilor.

Niciun remediu naturist sau supliment nu poate garanta protecție totală împotriva bolilor prin stimularea imunității, dar unele pot susține sistemul de apărare al organismului prin compușii bioactivi pe care îi conțin.

Cele mai cunoscute remedii pentru imunitate la copii

Anumite remedii naturale pentru imunitate pot fi administrate și copiilor. Pentru siguranța celor mici, e bine să ceri sfatul medicului pediatru înainte de a recurge la ele, astfel încât să eviți posibile efecte neplăcute sau interacțiuni cu alte tratamente.

Unele soluțiile naturiste pot fi folosite doar de la o anumită vârstă, în timp ce altele trebuie administrate cu precauție. Iată care sunt cele mai bune opțiuni pentru cei mici, cum acționează și cum se administrează:

1. Echinacea

Echinacea este recunoscută pentru capacitatea sa de a sprijini sistemul imunitar. Acest efect se datorează mai multor compuși activi care stimulează producția și activitatea celulelor sistemului imunitar: polizaharide, alcamide, flavonoide, glicoproteine, acid cafeic și altele.

O meta-analiză care a inclus 9 studii a arătat că extractul de Echinacea purpurea poate scurta durata răcelilor și reduce severitatea acestora la copii. Totodată, cercetătorii au observat că echinacea are efecte benefice asupra otitei medii.

Extractul de echinacea este disponibil sub formă de picături și sirop. Produsele destinate copiilor au un gust plăcut și pot fi consumate ca atare sau amestecate cu băutura preferată a copilului. Cu recomandarea medicului, poate fi administrat de la vârsta de 6 luni.

Echinacea poate fi consumată și în ceaiuri, dar extractul are avantajul că permite un control mai precis al dozei, lucru important în cazul copiilor. În plus, gustul ceaiului poate să nu fie pe placul celor mici.

2. Cătina

Aceste fructe mici, de un portocaliu intens, sunt considerate un adevărat superaliment datorită bogăției de vitamine, minerale și antioxidanți. Cătina se remarcă prin conținutul său impresionant de vitamina C, care depășește de câteva ori cantitatea găsită în portocale. Acest nutrient stimulează producția de globule albe, ajutând organismul să lupte mai eficient împotriva infecțiilor.

Pe lângă vitamina C, fructele de cătină conțin și alți nutrienți importanți care susțin mecanismele de apărare ale organismului:

  • vitamine: A, E, K și B
  • minerale: fier, magneziu, calciu, zinc
  • antioxidanți: flavonoide și carotenoide
  • acizi grași esențiali: Omega 3, 6, 7 și 9

Cătina poate fi consumată sub mai multe forme, adaptate vârstei și preferințelor copiilor. Siropul este cea mai populară variantă pentru cei mici și se administrează în dozele indicate pe ambalaj sau recomandate de medic. Copiii mai mari pot consuma și pulbere de cătină, amestecată în iaurturi, smoothie-uri sau cereale.

Citește și: Beneficiile neștiute pe care le are cătina asupra corpului. Ce boli ține departe consumarea fructelor

3. Socul negru

Un alt remediu naturist valoros pentru imunitatea copiilor (și a adulților), socul negru (Sambucus nigra) conține antioxidanți puternici (flavonoide, vitaminele A și C) care sprijină producția și activarea:

  • globulelor albe - principalele celule care apără organismul de bacterii, virusuri și alți agenți patogeni
  • anticorpilor - proteine care identifică și neutralizează agenții patogeni
  • citokinelor - molecule produse de celulele imune care „coordonează” apărarea organismului

Extractul sau siropul de soc negru poate reduce durata simptomelor respiratorii cauzate de infecțiile virale acute precum răcelile și gripa, potrivit unor studii. În general, remediile pe bază de soc sunt recomandate copiilor cu vârsta peste un an, cu excepția situației în care medicul recomandă altceva. Dozele variază în funcție de vârsta copilului și de producător.

4. Mierea

Acest produs apicol susține imunitatea prin abundența de antioxidanți și proprietățile sale antiinflamatoare și antimicrobiene. Mierea conține compuși fenolici, flavonoide și enzime care protejează celulele și reduc inflamațiile, susținând astfel sistemul imunitar. Totodată, consumul de miere poate spori producția de citokine, conform datelor medicale.

Mierea de Manuka, dintre toate sortimentele de miere studiate, are cele mai puternice proprietăți imunomodulatoare. Copiii mici pot lua o linguriță pe zi, iar cei mai mari, până la două lingurițe. Poate fi consumată în ceaiuri calde sau lapte, dar nu fierbinți, pentru a păstra nutrienții și enzimele benefice.

Acest produs apicol este contraindicat copiilor cu vârsta mai mică de un an din cauza riscului de botulism, o boală rară, dar cu potențial periculos.

5. Propolisul

Proprietățile imunomodulatoare, antiinflamatoare și antioxidante ale propolisului îl recomandă ca aliat natural al imunității copiilor și adulților deopotrivă. Studiile arată că poate stimula activitatea celulelor imune precum macrofagele și celulele NK (Natural Killer). Totodată, propolisul poate crește producția de citokine.

Propolisul pur are gust amărui, dar combinația cu miere sau siropurile speciale îl face mai plăcut pentru cei mici. Copiilor mai mari li se pot administra tablete sau capsule masticabile cu propolis. Doza potrivită depinde de vârsta copilului și trebuie stabilită împreună cu medicul pediatru.

Citește și: Top 7 produse apicole și beneficiile lor pentru sănătate

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

