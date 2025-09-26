Top 5 cele mai frecvente tipuri de cancer din România și simptomele lor

Incidența cancerului în România este puțin mai mică decât media Uniunii Europene. Cu toate acestea, avem o rată a mortalității mai ridicată, semn că depistarea și tratarea pacienților cu cancer continuă să fie o provocare serioasă în țara noastră.

Peste 100.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer și peste 50.000 își pierd viața din cauza acestei maladii. A doua cauză de deces în România, după bolile cardiovasculare, cancerul este responsabil pentru aproximativ 19% din totalul deceselor.

Cel mai recent raport privind situația cancerului în țara noastră estima 100.471 de cazuri noi pentru anul 2022. Incidența este mai ridicată în rândul bărbaților. La fel și rata mortalității prin cancer, care este cu 10% mai mare decât media UE, arată Profilul de țară privind cancerul: România 2025, publicat în cadrul Registrului European al Inegalităților în Cancer.

Motivul principal pentru care cancerul ucide în România mai mult decât în alte țări UE este diagnosticarea în stadii avansate, când boala devine mai greu de tratat. Lipsa informării populației despre simptomele inițiale și accesul limitat la controale medicale întârzie diagnosticul și contribuie la mortalitatea ridicată.

Recunoașterea timpurie a simptomelor și depistarea precoce, prin screening și controale regulate, cresc semnificativ șansele de supravieţuire.

Cele mai frecvente tipuri de cancer în România

Țara noastră nu are încă un registru național complet al cancerului, așa că majoritatea datelor cu privire la incidența și prevalența acestei maladii provin din estimări.

În prezent, GLOBOCAN (Global Cancer Observatory) este cea mai mare și mai utilizată sursă de statistici la nivel global cu privire la incidența, mortalitatea și prevalența cancerului. Această platformă online este gestionată de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC), parte a Organizației Mondiale a Sănătății.

Pentru țările care nu au registre naționale complete, cum este România, GLOBOCAN oferă estimări bazate pe registrele regionale de cancer (există câteva în România, pe anumite zone), pe date de la OMS și pe modele statistice care corelează informațiile disponibile cu populația și tendințele regionale.

Cele mai recente date GLOBOCAN provin din anul 2022 și arată că cele mai frecvente tipuri de cancer la ambele sexe în România au fost următoarele:

1. Cancerul colorectal: 13.541 de cazuri, reprezentând 12,9% din totalul cazurilor de cancer

2. Cancerul de sân: 12.685 de cazuri, 12,1% din total

3. Cancerul pulmonar: 11.716 cazuri, 11,2% din total

4. Cancerul de prostată: 10.442 de cazuri, 10% din total

5. Cancerul de vezică urinară (vezical): 5.157 de cazuri, 4,9% din total

Tabloul este diferit atunci când vorbim despre bărbați și femei. La bărbați, cele mai frecvente tipuri de cancer sunt de prostată, plămâni și colorectal, la femei domină cancerul de sân, urmat de cel colorectal și de col uterin.

Cele mai frecvente tipuri de cancer la bărbați sunt:

1. Cancerul de prostată: 10.442 de cazuri, 18,2% din total

2. Cancerul pulmonar: 8.499 de cazuri, 14,8% din total

3. Cancerul colorectal: 8.056 de cazuri, 14,1% din total

4. Cancer de vezică urinară: 4.074 de cazuri, 7,1% din total

5. Cancer gastric (de stomac): 2.538 de cazuri, 4,4% din total

Cele mai frecvente tipuri de cancer la femei sunt:

1. Cancerul de sân: 12.685 de cazuri, 26,8% din total

2. Cancerul colorectal: 5.485 de cazuri, 11,6% din total

3. Cancerul de col uterin: 3.368 de cazuri, 7,1% din total

4. Cancerul pulmonar: 3.217 de cazuri, 6,8% din total

5. Cancerul uterin: 2.282 de cazuri, 4,8% din total

Simptomele de cancer colorectal

Acest tip de cancer care afectează colonul sau rectul ocupă locul al doilea ca mortalitate prin cancer, după cel pulmonar. Deși UE a înregistrat o scădere importantă a ratei mortalității cauzate de cancerul colorectal între 2011 și 2021, România a înregistrat o creștere în această perioadă.

Potrivit unui studiu publicat în BMJ, incidența cancerului colorectal la adulții tineri cu vârste între 20 și 49 de ani a crescut alarmant în ultimii 25 de ani în lume. În prezent, aproximativ o treime dintre pacienții diagnosticați au sub 55 de ani.

Dacă este descoperit din timp, cancerul colorectal poate fi vindecat. De regulă, se dezvoltă dintr-un polip benign care devine malign în timp. Simptomele alarmante sunt:

modificări ale tranzitului intestinal: diaree sau constipație persistentă

sânge în scaun, vizibil sau detectabil la analize

disconfort abdominal: crampe, balonare sau durere

senzație de defecație incompletă

oboseală inexplicabilă și scădere în greutate fără motiv evident

Simptomele cancerului de sân

Cel mai frecvent tip de cancer la femei în România și la nivel mondial, cancerul mamar poate fi tratat cu succes în peste 90% din cazuri dacă este depistat timpuriu.

La fel ca în cazul cancerului colorectal, rata mortalității prin cancer de sân a crescut ușor în România, în timp ce în UE a scăzut între anii 2011 și 2021.

Cel mai frecvent simptom al cancerului de sân este apariția unui nodul sau a unei mase noi - deși majoritatea nodulilor mamari nu sunt canceroși, conform American Cancer Society. O masă nedureroasă, dură și cu margini neregulate are șanse mai mari să fie cancer, însă tumorile mamare pot fi și moi, rotunde, sensibile sau chiar dureroase.

Alte simptome posibile ale cancerului de sân includ:

umflarea totală sau parțială a sânului (chiar dacă nu se simte un nodul)

îngroșarea sau denivelarea pielii pe sân (uneori cu aspect de „coajă de portocală”)

pielea sânului sau a mamelonului roșie, uscată sau descuamată

durere la nivelul sânului sau mamelonului

retracția mamelonului (mamelon care se retrage spre interior)

secreții mamelonare (altele decât laptele matern)

ganglioni limfatici umflați sub braț sau lângă claviculă

Simptomele de cancer pulmonar

Cancerul pulmonar este principala cauză de deces prin cancer în rândul bărbaților din România (iar cancerul de sân este pe primul loc în rândul femeilor).

Cele mai frecvente simptome ale cancerului pulmonar sunt:

tuse care nu trece sau care se agravează

tuse cu sânge sau cu spută de culoare ruginie

durere toracică, adesea mai intensă la respirație profundă, tuse sau râs

dificultăți de respirație

respirație șuierătoare (wheezing)

răgușeală

pierderea poftei de mâncare

scădere inexplicabilă în greutate

oboseală sau slăbiciune

infecții respiratorii precum bronșita și pneumonia care nu trec sau reapar frecvent

Când cancerul pulmonar se răspândește în alte părți ale corpului (metastazează), poate provoca:

dureri osoase (de exemplu, în spate sau șolduri)

tulburări ale sistemului nervos: durere de cap, slăbiciune sau amorțeală pe braț sau picior, amețeli, probleme de echilibru sau convulsii (când cancerul se răspândește la creier)

îngălbenirea pielii și a albului ochilor - icter (când cancerul ajunge la ficat)

umflarea ganglionilor limfatici, mai des la nivelul gâtului sau deasupra claviculei

Simptomele de cancer de prostată

Deși este tipul de cancer cel mai frecvent diagnosticat la bărbați, el are o pondere mai mică din incidența totală a cancerului în România, comparativ cu media UE.

În stadiile incipiente, cancerul de prostată nu provoacă simptome de obicei. Uneori, pot apărea totuși:

jet urinar slab sau întrerupt

nevoia de a merge mai des la toaletă, mai ales noaptea

sânge în urină sau în spermă

Dacă boala progresează sau se răspândește, poate provoca:

dificultăți în obținerea unei erecții

dureri de șolduri, spate, coaste sau alte zone, din cauza metastazelor osoase

slăbiciune sau amorțeală în picioare

pierderea controlului vezicii sau intestinelor dacă tumoarea apasă pe coloana vertebrală

scădere în greutate fără motiv

oboseală intensă

Majoritatea acestor simptome nu sunt neapărat semne de cancer. De exemplu, problemele la urinare apar frecvent din cauza adenomului de prostată, care este o afecțiune necanceroasă. Totuși, discută cu medicul dacă observi oricare dintre aceste semne, pentru a verifica dacă este vorba de cancer.

Simptomele de cancer al vezicii urinare

În România, cancerul vezical are o incidență mai mare decât media UE, iar în jur de 80% dintre cazuri sunt diagnosticate la bărbați. Lipsa unui program național de depistare precoce a cancerului de vezică urinară face ca multe cazuri să fie depistate în stadii avansate, când tratamentul este mai dificil.

De obicei, sângele în urină (hematuria) este primul semn al acestui cancer. Urina poate avea culoarea roz, portocaliu sau roșu închis. Uneori, sângele nu este vizibil și este descoperit doar la analize. Cancerul de vezică în stadii timpurii (limitat la vezică) provoacă sângerare fără durere. Hematuria poate dispărea pentru o perioadă și apoi reapărea.

Majoritatea sângerărilor nu sunt cauzate de cancerul de vezică, cât mai probabil de infecții urinare, tumori benigne, pietre la rinichi sau vezică ori alte afecțiuni necanceroase ale rinichilor. Totuși, este important să mergi la medic pentru identificarea cauzei.

Cancerul de vezică poate provoca și simptome urinare, cum ar fi:

nevoie mai frecventă de urinare

durere sau senzație de arsură la urinare

senzația imperioasă de a merge la toaletă, chiar dacă vezica nu este plină

dificultăți la urinare sau jet urinar slab

treziri frecvente noaptea pentru a merge la baie

La fel ca sângerările, aceste simptome sunt mai des cauzate de alte afecțiuni, cum ar fi infecțiile urinare, pietrele la vezică, vezica hiperactivă sau prostata mărită. Totuși, este important să faci investigații pentru a afla cauza.

Simptomele cancerului de col uterin

În timp ce în multe țări din UE incidența cancerului de col uterin a scăzut datorită screeningului regulat și vaccinării HPV, România rămâne printre țările cu cele mai ridicate rate ale acestei boli. Incidența este de aproape trei ori mai mare în țara noastră, comparativ cu media UE.

Infecția persistentă cu tulpini HPV (virusul papiloma uman) cu risc crescut de cancer este cauza principală a bolii. În stadiile incipiente, cancerul de col uterin nu are simptome.

Semnele apar adesea abia când tumoarea crește și se răspândește în țesuturile din jur. Cele mai frecvente sunt:

sângerări vaginale anormale, cum ar fi după contactele sexuale, după menopauză, după spălături vaginale, între menstruații sau menstruații mai lungi ori mai abundente decât de obicei

secreții vaginale neobișnuite, care pot conține sânge și apar între menstruații sau după menopauză

durere în timpul contactului sexual

durere în zona pelviană

În stadiile avansate, pot apărea și:

umflarea picioarelor

dificultăți la urinare sau la defecație

sânge în urină

Pentru a depista cancerul de col uterin în stadii incipiente, este important să faci teste de screening regulate.

