6 zodii chinezești sunt norocoase din punct de vedere financiar pe 23 aprilie. Vezi dacă te numeri printre ele

Antena Căutare
Acești nativi din zodiacul chinezesc au noroc financiar pe data de 23 aprilie 2026. Vezi ce le rezervă astrele și dacă te numeri printre cei care respiră ușurați în această perioadă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 15:31 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 15:32
Șase semne din zodiacul chinezesc atrag noroc și prosperitate pe 23 aprilie 2026. Joi este o „Zi de Închidere” sub semnul Iepure de Foc, iar acest tip de energie funcționează diferit.

Zilele de închidere marchează un final sau te ajută să decizi că ai încheiat ceva. Aici intervine, de fapt, norocul. Sub influența Iepurelui de Foc, există o încărcătură emoțională puternică, simți cu adevărat momentul în care ești gata să renunți. Iar odată ce faci acest pas, ceva mai bun se deschide aproape imediat în locul respectiv.

Pentru aceste semne zodiacale, prosperitatea apare exact în momentul în care încetează să mai investească energie în ceva care îi consuma profund.

Iepure ( 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

23 aprilie este ziua în care încetezi să mai răspunzi așa cum o făceai de obicei. Vezi un mesaj sau te afli într-o conversație și, în loc să îndulcești lucrurile și să o continui, pur și simplu nu o mai faci.

În momentul în care îți retragi energia, dinamica se schimbă. Fie cealaltă persoană revine cu mai mult efort, fie situația se încheie complet. În ambele cazuri, tu ai de câștigat. Iar ceea ce apare în loc se simte mai liniștit și mult mai în acord cu ceea ce îți dorești cu adevărat. Din fericire.

Cal ( 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Joi există ceva (sau cineva) despre care decizi, în sfârșit, că nu mai merită timpul tău — și de data aceasta chiar vorbești serios.

Imediat după aceea, altceva începe să se miște. S-ar putea să observi chiar în aceeași zi. O opțiune mai bună, o situație mai ușoară sau ceva care îți dă senzația de progres fără rezistență. Toate acestea apar doar după ce renunți complet la ceea ce te ținea pe loc.

Capră ( 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2013)

Joi aduce un moment în care îți dai seama că te-ai implicat prea mult într-o situație în care efortul tău nu era reciproc. Pe 23 aprilie, te oprești complet.

Stresul pe care l-ai simțit până acum dispare imediat, iar ceva ce părea blocat începe din nou să se miște. Acest lucru poate avea legătură cu banii sau stabilitatea, mai ales dacă ofereai mai mult decât primeai. În momentul în care restabilești echilibrul, situația ta se corectează mai repede decât te așteptai.

Cocoș ( 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Pe 23 aprilie există ceva la care, în sfârșit, spui „nu”, chiar dacă ai fi putut spune „da” și să păstrezi lucrurile liniștite. Dar nu o faci.

Acest „nu” nu se întoarce împotriva ta. Din contră, te pune aproape instant într-o poziție mai bună. Cineva îți respectă decizia și revine cu o ofertă mai bună. Vei vedea foarte clar că, atunci când îți menții standardele, rezultatul este mai favorabil decât dacă mergi pur și simplu cu valul. Bravo ție!

Porc ( 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Joi este ziua în care încetezi să mai încerci să dai sens unei situații. Te-ai tot gândit la ea, ai analizat-o din toate părțile, încercând să o justifici și să o înțelegi.

Apoi, pur și simplu te oprești. Lași lucrurile așa cum sunt și mergi mai departe, cel puțin la nivel mental. Această schimbare îți eliberează imediat energia. S-ar putea să observi chiar în aceeași zi că starea ta de spirit se îmbunătățește sau că alte lucruri încep să meargă bine.

Aici intervine norocul tău: apare exact în momentul în care încetezi să mai forțezi claritatea acolo unde ea nu există, arată acest site.

Câine ( 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Există un moment joi în care îți dai seama că ai așteptat ceva care, de fapt, nu va merge în direcția în care sperai. În loc să mai rămâi în acea stare, decizi să schimbi direcția.

Încetezi să te mai simți blocat(ă) și faci un pas concret care chiar duce undeva. Aproape imediat, se deschide o oportunitate sau ceva începe, în sfârșit, să funcționeze. Totul se întâmplă pentru că ai încetat să mai aștepți. Vești bune.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x