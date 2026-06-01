Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Tzancă Uraganu și-a pus la vânzare vila din sectorul 5. Ce preț are casa cu două etaje și șase camere. Imagini din locuință

Tzancă Uraganu și-a pus la vânzare vila din sectorul 5. Ce preț are casa cu două etaje și șase camere. Imagini din locuință

Tzancă Uraganul și-a scos la vânzare vila din sectorul 5. Casa are două etaje, șase camere, un living spațios și terasă. Suma pe care trebuie să o scoată din buzunar cel care își dorește un astfel de imobil este sub prețul pieței.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Iunie 2026, 16:08 | Actualizat Luni, 01 Iunie 2026, 16:47
Galerie
Tzancă Uraganul și-a scos la vânzare vila din sectorul 5 | Facebook & TikTok
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Tzancă Uraganu a luat o decizie neașteptată în privința vilei sale din sectorul 5. Locuința artistului a fost scoasă la vânzare, iar prețul este destul de accesibil pentru cei care își permit. Casa are două etaje, șase dormitoare, trei băi și terasă pe acoperiș.

În urmă cu ceva timp, cântărețul de manele povestea că imobilul a fost construit la „urgență” și că are în plan să se mute în zona de nord a Capitalei. Se pare că vila a fost construită pe un teren unde trebuia să fie o parcare.

Citește și: "Furnicuțele", invitat Tzancă Uraganu. Cine i-a ales numele de scenă și cum îl cheamă, de fapt, în buletin

„Această casă a fost făcută la urgență, aici nici măcar nu era un teren de casă, era un teren de parcare și am avut eu o inspirație. Am făcut-o casă. Eu am luat 1.800 de metri în zona de Nord a Bucureștiului, secret momentan”, dezvăluia Tzancă Uraganu, potrivit cancan.ro.

Articolul continuă după reclamă

De altfel, principalul motiv pentru care își vinde locuința din sectorul 5 este că familia lui s-a mărit și are nevoie de o proprietate mult mai spațioasă.

La ce preț își vinde Tzancă Uraganu casa din sectorul 5

Artistul a folosit finisaje și materiale premium pentru casa din sectorul 5. De asemenea, locuința este dotată cu mobilă de lux și electrocasnice de calitate. Aceasta se vinde complet mobilată și utilată la suma de 240.000 de euro.

Tzancă Uraganu a lăsat considerabil din prețul pieței pentru a găsi mai repede un cumpărător. Vila este construită pe trei niveluri: parter și două etaje. De altfel, proprietatea are șase camere și trei grupuri sanitare.

Citește și: Tzancă Uraganu, dat în judecată din cauza unei datorii. De la ce a pornit scandalul: „Se laudă cu mașini de sute de mii de euro”

Suprafață utilă a casei este de 260 de mp. La parter se află un living spațios cu bucătărie open-space și baie, la etajul 1 este dormitorul matrimonial cu dressing și baie proprie, iar la cel de-al doilea etaj există trei dormitoare cu baie comună. Mai mult, vila are și o terasă mare pe acoperiș pentru relaxare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Colaj cu Tzancă Uraganu și casa lui din sectorul 5
+4
Mai multe fotografii

Mai multe imagini din locuința lui Tzancă Uraganu pot fi văzute în GALERIA FOTO.

Bust gata să se reverse din decolteu. Cum a fost surprinsă blonda care a devenit vedetă instant datorită formelor apetis...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cât valorează “Palatul” lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat “în secret” Cât valorează &#8220;Palatul&#8221; lui Gigi Becali. Cine îl deţine în acte, de fapt! L-a cedat &#8220;în secret&#8221;
Observatornews.ro Prețurile apartamentelor au explodat în România, dar scad chiriile. Oraşul care a depăşit Capitala la costuri Prețurile apartamentelor au explodat în România, dar scad chiriile. Oraşul care a depăşit Capitala la costuri
Antena 3 O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă” O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
SpyNews Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Sanda Ţăranu, una dintre figurile emblematice ale televiziunii româneşti, a murit. Detalii mai puțin știute din viața sa personală
Sanda Ţăranu, una dintre figurile emblematice ale televiziunii româneşti, a murit. Detalii mai puțin știute din...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce a făcut Irina Fodor după ce s-a întors din Asia Express - Drumul Mătăsii. Imaginile pe care le-a postat din curtea casei sale
Ce a făcut Irina Fodor după ce s-a întors din Asia Express - Drumul Mătăsii. Imaginile pe care le-a postat din...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum de baie
Gabriela Cristea și familia au plecat în vacanță! Vedeta a renunțat la inhibiții și s-a fotografiat în costum... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
O tânără a găsit un bon de cumpărături din 2006, păstrat de mama sa, iar reacția ei a ajuns virală. „Acum ne jefuiesc”
O tânără a găsit un bon de cumpărături din 2006, păstrat de mama sa, iar reacția ei a ajuns virală. „Acum... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Primarul Buzăului, Constantin Toma, îi cere demisia lui Sorin Grindeanu! „Se îndreaptă spre AUR, că nu are nicio ieșire!”
Primarul Buzăului, Constantin Toma, îi cere demisia lui Sorin Grindeanu! „Se îndreaptă spre AUR, că nu are... BZI
Pogorârea lui „Georgescu-Dumnezeu” la Buftea
Pogorârea lui „Georgescu-Dumnezeu” la Buftea Jurnalul
Un an de la dezastrul de la Praid. Minerii au tras clopotul salinei inundate
Un an de la dezastrul de la Praid. Minerii au tras clopotul salinei inundate Kudika
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni Redactia.ro
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni Observator
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ
Obiceiuri pentru sănătatea glandei tiroide. Cum poți proteja acest organ MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x