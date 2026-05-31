Bianca Censori a avut o nouă apariție controversată. Cum a atras privirile tuturor soția lui Kanye West

Bianca Censori, soția lui Kanye West, a avut o nouă apariție controversată surprinsă de paparazzi, cu o haină luxoasă.

Bianca Censori își continuă aparițiile controversate, de această dată la Chateau Marmont, o locație cunoscută din Los Angeles.

Arhitecta în vârstă de 31 de ani a atras din nou atenția paparazzi cu ținuta sa neobișnuită, scrie Daily Mail.

Ea a fost surprinsă alături de soțul ei, rapper-ul controversat Kanye West, în vârstă de 48 de ani.

Cei 2 au fost fotografiați în timp ce părăseau locația și se urcau în mașină.

Bianca Censori a avut o nouă apariție controversată

Bianca Censori a fost fotografiată într-o ținută compusă din lenjerie argintie, cu o jachetă-pulover argintie asortată, cu franjuri, pe care a accesorizat-o cu o pereche de pantofi cu toc de culoare nude.

La rândul lui, West a purtat o geacă maro, o cămașă albă și pantaloni din piele decolorată.

Cei doi s-au căsătorit în 2022, același an în care a fost finalizat divorțul lui West de Kim Kardashian, 45 de ani.

Acum, Censori e mama vitregă a celor 4 copii ai fostului cuplu, North, care împlinește 13 ani în iunie, Saint, 10 ani, Chicago, 8 ani, și Psalm, 7 ani.

De-a lungul relației sale cu artistul, Censori a devenit cunoscută pentru stilul vestimentar provocator.

A pășit pe covorul roșu al premiilor Grammy 2025 îmbrăcată într-o haină neagră, pufoasă, înainte de a o da jos pentru a-și expune formele într-o rochie mini complet transparentă, în tonuri nude.

Censori s-a întors și a arătat toate unghiurile siluetei sale, fără lenjerie, care îi lasă la vedere bustul și posteriorul.

În iunie 2025 s-a susținut că West îi alege ținutele îndrăznețe pentru a-și menține „imaginea controversată” și pentru a arăta că soția lui este „cea mai sexy femeie în viață”, potrivit unei surse apropiate cuplului.

Bianca Censori a vorbit despre ținutele sale controversate

Censori a fost luna trecută invitată la Advanced Studio IV Final Reviews al programului de master în arhitectură de la Universitatea Columbia, unde s-a îmbrăcat conservator.

Censori, care deține 2 diplome în arhitectură de la Universitatea din Melbourne, a purtat cu acea ocazie un top negru cu guler înalt și o fustă lungă din piele.

Într-un interviu pentru Vanity Fair, Censori a vorbit despre ținutele sale îndrăznețe și a respins zvonurile că West îi controlează modul în care se îmbracă.

„Nu aș face ceva ce nu mi-aș dori să fac,” a declarat Censori, care a dezvăluit că îi cere soțului său părerea când își alege ținutele. „Eu și soțul meu lucrăm împreună la ținutele mele. A fost o colaborare, niciodată nu a fost vorba că „mi s-a spus să fac ceva”.”

„Dacă ai fi căsătorit cu Gianni Versace, nu ți-ar da el o rochie sau ceva?” a continuat Censori.

Kanye West urma să susțină un concert în cadrul festivalului Wireless, dar intrarea sa în Marea Britanie a fost interzisă. În urma deciziei guvernului, festivalul a fost anulat, ceea ce ar fi cauzat „haos” în culise, potrivit surselor.

Festivalul Wireless urma să aibă loc în Finsbury Park, Londra, timp de 3 zile. Dar autoritățile din Marea Britanie nu au acceptat aplicație de viză a lui Kanye West din cauza istoricului său de antisemitism și declarații pro-naziste. Rapper-ul a și vândut tricouri cu simboluri naziste până în februarie 2025.