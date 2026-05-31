Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Bianca Censori a avut o nouă apariție controversată. Cum a atras privirile tuturor soția lui Kanye West

Bianca Censori a avut o nouă apariție controversată. Cum a atras privirile tuturor soția lui Kanye West

Bianca Censori, soția lui Kanye West, a avut o nouă apariție controversată surprinsă de paparazzi, cu o haină luxoasă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 31 Mai 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 25 Mai 2026, 17:27
Galerie
Bianca Censori ș Kanye West au fost surprinși la Chateau Marmont | Profimedia Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Bianca Censori își continuă aparițiile controversate, de această dată la Chateau Marmont, o locație cunoscută din Los Angeles.

Arhitecta în vârstă de 31 de ani a atras din nou atenția paparazzi cu ținuta sa neobișnuită, scrie Daily Mail.

Ea a fost surprinsă alături de soțul ei, rapper-ul controversat Kanye West, în vârstă de 48 de ani.

Cei 2 au fost fotografiați în timp ce părăseau locația și se urcau în mașină.

Articolul continuă după reclamă

Bianca Censori a avut o nouă apariție controversată

Bianca Censori a fost fotografiată într-o ținută compusă din lenjerie argintie, cu o jachetă-pulover argintie asortată, cu franjuri, pe care a accesorizat-o cu o pereche de pantofi cu toc de culoare nude.

La rândul lui, West a purtat o geacă maro, o cămașă albă și pantaloni din piele decolorată.

Vezi ținuta purtată de Bianca Censori în GALERIA FOTO!

Cei doi s-au căsătorit în 2022, același an în care a fost finalizat divorțul lui West de Kim Kardashian, 45 de ani.

Acum, Censori e mama vitregă a celor 4 copii ai fostului cuplu, North, care împlinește 13 ani în iunie, Saint, 10 ani, Chicago, 8 ani, și Psalm, 7 ani.

Citește și: Efectul Kanye West. Cum arăta Bianca Censori cu un an înainte de a-l cunoaște pe rapper. Transformarea e uimitoare!

De-a lungul relației sale cu artistul, Censori a devenit cunoscută pentru stilul vestimentar provocator.

A pășit pe covorul roșu al premiilor Grammy 2025 îmbrăcată într-o haină neagră, pufoasă, înainte de a o da jos pentru a-și expune formele într-o rochie mini complet transparentă, în tonuri nude.

Censori s-a întors și a arătat toate unghiurile siluetei sale, fără lenjerie, care îi lasă la vedere bustul și posteriorul.

În iunie 2025 s-a susținut că West îi alege ținutele îndrăznețe pentru a-și menține „imaginea controversată” și pentru a arăta că soția lui este „cea mai sexy femeie în viață”, potrivit unei surse apropiate cuplului.

Bianca Censori a vorbit despre ținutele sale controversate

Censori a fost luna trecută invitată la Advanced Studio IV Final Reviews al programului de master în arhitectură de la Universitatea Columbia, unde s-a îmbrăcat conservator.

Censori, care deține 2 diplome în arhitectură de la Universitatea din Melbourne, a purtat cu acea ocazie un top negru cu guler înalt și o fustă lungă din piele.

Într-un interviu pentru Vanity Fair, Censori a vorbit despre ținutele sale îndrăznețe și a respins zvonurile că West îi controlează modul în care se îmbracă.

„Nu aș face ceva ce nu mi-aș dori să fac,” a declarat Censori, care a dezvăluit că îi cere soțului său părerea când își alege ținutele. „Eu și soțul meu lucrăm împreună la ținutele mele. A fost o colaborare, niciodată nu a fost vorba că „mi s-a spus să fac ceva”.”

Citește și: O nouă apariție controversată pentru Bianca Censori. Soția lui Kanye West e rar surprinsă așa în public

„Dacă ai fi căsătorit cu Gianni Versace, nu ți-ar da el o rochie sau ceva?” a continuat Censori.

Kanye West urma să susțină un concert în cadrul festivalului Wireless, dar intrarea sa în Marea Britanie a fost interzisă. În urma deciziei guvernului, festivalul a fost anulat, ceea ce ar fi cauzat „haos” în culise, potrivit surselor.

Kanye West și Bianca Censori, Chateau Marmont, mai 2026, pentru a ilustra Bianca Censori a avut o nouă apariție controversată
Kanye West și Bianca Censori, Chateau Marmont, mai 2026
Bianca Censori, Chateau Marmont

Festivalul Wireless urma să aibă loc în Finsbury Park, Londra, timp de 3 zile. Dar autoritățile din Marea Britanie nu au acceptat aplicație de viză a lui Kanye West din cauza istoricului său de antisemitism și declarații pro-naziste. Rapper-ul a și vândut tricouri cu simboluri naziste până în februarie 2025.

Ce gătește Marina Cârnaț pentru cei 10 copii ai ei, într-o singură zi. Meniul surprinzător pe care îl pregătește pentru ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său „Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său
Observatornews.ro Mărturii din blocul lovit de dronă: "Ne-am trezit cu bomba deasupra". Cum au scăpat 2 tineri de la etajul 10 Mărturii din blocul lovit de dronă: "Ne-am trezit cu bomba deasupra". Cum au scăpat 2 tineri de la etajul 10
Antena 3 Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
SpyNews Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Ce gătește Marina Cârnaț pentru cei 10 copii ai ei, într-o singură zi. Meniul surprinzător pe care îl pregătește pentru cei mici
Ce gătește Marina Cârnaț pentru cei 10 copii ai ei, într-o singură zi. Meniul surprinzător pe care îl...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Un român de 13 ani face furori la Bayern Munchen. Puștiul i-a lăsat fără cuvinte pe nemți cu talentul său
Un român de 13 ani face furori la Bayern Munchen. Puștiul i-a lăsat fără cuvinte pe nemți cu talentul său
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au mutat, sub prelata din curte
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!”
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!” BZI
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate Jurnalul
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe Observator
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x