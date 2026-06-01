Invitat în cadrul emisiunii Furnicuțele, preotul Dan Damaschin a vorbit despre diferitele superstiții și idei legate de biserică.

E păcat sau nu să ne spălăm pe cap duminica? Ce spune preotul Dan Damaschi, invitat la "Furnicuțele" cu Denise Rifai | antena 1

Preotul Dan Damaschin a fost invitat în emisiunea Furnicuțele, acolo unde le-a avut alături pe soția și pe fiica sa. De asemenea, a arătat tuturor ce înseamnă să-ți dorești să faci fapte bune, dar și să pui în aplicare aceste dorințe.

E păcat sau nu să ne spălăm pe cap duminica?

Cu toate că a declarat că se simte obosit, a ținut să sublinieze că planurile sale sunt departe de a fi terminate. Își dorește să ajungă la cât mai mulți enoriași pentru a-i ajuta în ce fel se poate. De când și-a luat în primire misiunea de a fi preot, a văzut mai multe minuni, întâmplări care nu aveau cum să ajungă la o finalitate pozitivă fără ajutorul lui Dumnezeu.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Tudor Fly Project. Care este tulburarea de care suferă și de ce trebuie să ia pastile toată viața

Articolul continuă după reclamă

A menționat totuși că în ziua de duminică, deși este o regulă nescrisă, ar fi bine să evităm spălarea pe cap, dar și spălarea rufelor. Aceasta este o zi în care ar trebui să încercăm să-l aducem pe Dumnezeu mai aproape de sufletele noastre, să lăsăm deoparte preocupările gospodărești și să ne căim.

„Am învățat că iubirea nu se ține pe mușchii bărbatului, pe senzualitatea femeii, ci pe sacrificiu.”, a declarat preotul Dan Damaschin. În cele spuse, căsnicia reprezintă un sacrificiu care aduce bucurie. Asta pentru că fiecare ar trebui să ofere cu sufletul și să se aștepte să primească din ceea ce oferă.

Care este boala de care suferă părintele Dan Damaschin

A menționat că deși suferă de diabet, nu a trebuit niciodată să țină o dietă specifică, în afară de injecțiile cu insulină pe care și le administrează. Totul, pentru că Dumnezeu i-a fost mereu aproape și l-a ajutat în tot ceea ce a avut nevoie.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Tudor Fly Project. Cum a reacționat artistul când s-a văzut față în față cu Vladimir Putin

„Aș încuraja și aș legifera starea de omenie.”, a declarat preotul Dan Damaschin la Furnicuțele în fața lui Denise Rifai. A mărturisit că cel mai mare păcat al societății este lăcomia. Nu putem avea niciodată îndeajuns, indiferent despre ce vorbim.

Dan Damaschin și-a dorit să mai spună că întotdeauna iubirea „e mai puternică decât dreptatea”. Și-ar dori ca toată lumea să facă bine și să se asigure că ajută.

„Sacrificiul nu te distruge, ci te reînvie.”, a spus preotul Dan Damaschin. Acesta este de părere că în ciuda greutăților pe care le avem în fiecare zi, la final, totul va deveni mai frumos și mai înfloritor dacă alegem să credem cu adevărat în Dumnezeu și în ceea ce ne oferă atunci când nu mai credem în nimic și în nimeni.