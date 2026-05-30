Ce gătește Marina Cârnaț pentru cei 10 copii ai ei, într-o singură zi. Meniul surprinzător pe care îl pregătește pentru cei mici

Marina Cârnaț, mama a 10 copii, a dezvăluit meniurile simple și hrănitoare pe care le pregătește zilnic pentru familia sa numeroasă.

Cum organizează Marina Cârnaț mesele pentru familia sa numeroasă

Marina Cârnaț este mama mândră a 10 copii și una dintre cele mai urmărite creatoare de conținut din Republica Moldova atunci când vine vorba despre viața de familie și organizarea casei. Influencerița este căsătorită cu Teodor Cârnaț, iar împreună formează o familie numeroasă și admirată în mediul online.

Recent, Marina a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care le-a arătat urmăritorilor cum arată meniul unei zile obișnuite pentru familia lor de 12 persoane. Vedeta a explicat că preferă mesele simple, hrănitoare și ușor de pregătit, fără să petreacă ore întregi în bucătărie.

„Apasă de 2 ori pe video dacă și tu vrei meniuri simple, sățioase și fără stat ore întregi la gătit”, a scris aceasta în descrierea clipului.

Pentru una dintre zile, meniul familiei a inclus iaurt grecesc cu semințe de chia și stafide la micul dejun, iar la prânz șnițele, piure de cartofi, cartofi copți și salată de crudități. Cina a fost formată din legume al dente, ouă fierte cu sos de avocado și brânză feta. Pe lângă mesele principale, copiii au avut parte de fructe, prune cu nuci și chec cu zmeură și cacao.

Marina le-a transmis urmăritorilor că o femeie nu trebuie să fie „prizoniera bucătăriei” pentru a-și hrăni bine familia și că secretul stă în organizare și echilibru.

Într-un alt videoclip, influencerița a prezentat un nou meniu pentru familia sa: clătite cu brânză dulce la micul dejun, somon la cuptor cu orez și broccoli pentru prânz, iar seara legume coapte cu năut și feta. Gustările au fost bazate pe fructe proaspete.

Clipurile au atras numeroase reacții în secțiunea de comentarii. Mulți dintre admiratori au apreciat dedicarea și modul organizat în care Marina își gestionează familia, în timp ce alții s-au întrebat cât de mari sunt cheltuielile lunare pentru alimente într-o casă cu 12 persoane.

Mama celor 10 copii spune că preferă să gătească inteligent și eficient. Deși mesele sunt diversificate și echilibrate, Marina subliniază că nu pregătește câte un fel diferit pentru fiecare copil, ci se concentrează pe meniuri bine gândite pentru întreaga familie.