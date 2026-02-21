Antena Căutare
Cele 3 zodii care vor avea mai mult noroc în dragoste în luna martie. Ce arată astrele

În luna martie nu doar natura se întoarce la viață, ci și dragostea.

Publicat: Sambata, 21 Februarie 2026, 08:00
În luna martie iubirea își face apariția în viețile acestor trei zodii. | Shutterstock

Astrele arată că trei zodii din horoscop vor experimenta o renaștere emoțională în luna martie, când se vor bucura de noroc în dragoste. Chiar dacă februarie este considerată luna iubirii, câțiva nativii nu au parte de tandrețe sau momente romantice de Ziua Îndrăgostiților sau de Dragobete.

Cu toate acestea, norocul pare să le surâdă începând cu luna martie când lucrurile par să se schimbe pentru ei pe plan amoros.

Tranzitele astrale favorabile care au loc în luna martie îi ajută pe nativi să se bucure de o eliberare pe plan emoțional, după ce au fost îngreunați de povara trecutului și a rănilor din relațiile precedente.

Citește și: Schimbarea bate la ușă pentru 2 nativi! Cele 2 zodii cărora li se schimbă traseul vieții începând cu 4 februarie 2026

Pentru trei dintre zodiile din horoscop iubirea va avea un sens nou, iar maturitatea emoțională îi va ajuta să își găsească perechea.

Cele trei zodii care se vor bucura de noroc în dragoste în luna martie

Luna martie constituie un nou început pentru aceste trei zodii după ce acestea au trecut deja printr-o perioadă de vindecare și sunt gata să iubească din nou.

Taur – noroc în dragoste în luna martie

În martie cei născuți în zodia Taur primesc clarificări pe plan sentimental. Dacă până acum au avut parte de multe dezamăgiri, iată că de această dată nativii acestei zodii își dau seama ce își doresc de la o relație și cum ar vrea să fie partenerul ideal pentru ei. Ei scapă de incertitudine, iar cei care aveau o relație se bucură de consolidarea unei relații deja existente. Cei singuri vor reuși să întâlnească o persoană potrivită pentru ei, cu intenții serioase, care îi va face să se îndrăgostească imediat. Taurii renunță în luna martie la frici și se bucură din plin de tot ce experimentează.

Rac – noroc în dragoste în luna martie

Racii se bucură de o iubire autentică o dată cu venirea primăverii. În luna martie, nativii acestei zodii, care de regulă sunt foarte sensibili, dragostea devine o nevoie de apartenență și caută mereu să primească confort și să se simtă în siguranță alături de persoana iubită. Perioada dezamăgirilor și a suferinței din dragoste se încheie pentru Raci, iar aceștia simt în sfârșit că se eliberează.

Pentru unii nativi e posibil să apară o persoană din trecutul lor care de data aceasta caută timing-ul potrivit și vor rezolva un conflict care este aparent fără soluționare.

Unii nativi reușesc să întâlnească o persoană nouă care le va schimba complet viața și decid să își deschidă inima fără regrete. Luna martie este despre reconectare, fie cu ei înșiși, fie cu partenerul de viață.

Pești – noroc în dragoste în luna martie

Cei născuți în zodia Pești trăiesc în luna martie una dintre cele mai intense și romantice perioade din viețile lor. Zodia cea mai visătoare din horoscop se bucură la început de primăvară de o declarație minunată de dragoste, o iubire care evoluează rapid și cu pași siguri și multă claritate când vine vorba de viitorul relației lor de dragoste.

Felul în care reușesc să comunice eficient cu partenerul de cuplu îi ajute să fie deschiși și dispuși din punct de vedere emoțional să facă sacrificii în numele iubirii.

Unii nativi vor simți că au întâlnit deja persoana care le este predestinată pentru tot restul vieții și se bucură de o conexiune de-a dreptul specială cu partenerul lor de cuplu.

Citește și: Patru zodii vor avea parte de un nou început din 15 februarie 2026. Nativii vor plânge de fericire

Horoscop zilnic 21 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani ș...
