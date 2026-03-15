Echinocțiul de primăvară 2026. Tradiția care spune ce trebuie să faci pentru noroc financiar

Publicat: Duminica, 15 Martie 2026, 09:00 | Actualizat Miercuri, 11 Martie 2026, 18:05
Echinocțiul de primăvară 2026 se apropie. Tradiția spune că, dacă faci anumite lucruri în această zi specială, vei avea parte de noroc financiar și de prosperitate. Este momentul în care lumina zilei începe să domine, florile încep să înflorească, iar natura se trezește din somnul iernii.

În 2026, echinocțiul de primăvară are loc pe 20 martie. Acesta cade într-o zi de vineri și reprezintă începutul astronomic al sezonului de primăvară în emisfera nordică și al sezonului de toamnă în emisfera sudică. În emisfera nordică, echinocțiul de primăvară, numit și echinocțiul de martie, are loc atunci când Soarele traversează ecuatorul ceresc, deplasându-se de la sud la nord.

Se numește ecuator ceresc deoarece este o linie imaginară proiectată pe cer deasupra ecuatorului Pământului. În momentul echinocțiului din martie, emisfera nordică și cea sudică primesc cantități aproximativ egale de lumină solară. Practic, niciuna dintre emisfere nu este înclinată mai mult spre Soare sau mai departe de acesta.

Primăvara astronomică din 2026 va începe pe 20 martie, la ora 16:46, potrivit datelor oferite de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Cuvântul „echinocțiu” provine din francezul équinoxe, care la rândul său derivă din latinescul aequinoctium, format din aequus – „egal” și nox sau noctis – „noapte”. Denumirea sugerează faptul că ziua și noaptea au, în mod simbolic, aceeași durată.

Sunt ziua și noaptea egale la echinocțiu

În realitate, ziua și noaptea nu sunt chiar perfect egale în momentul echinocțiului. Ziua începe atunci când prima parte a discului solar apare la orizont și se încheie abia când ultima parte a Soarelui dispare sub linia orizontului. Din acest motiv, durata zilei este ușor mai mare decât cea a nopții.

Dacă Soarele ar fi doar un punct luminos, asemănător unei stele, iar Pământul nu ar avea atmosferă, atunci echinocțiile de primăvară și de toamnă ar avea într-adevăr nopți și zile perfect egale. Fenomenul are efecte diferite în funcție de emisfera în care te afli. În emisfera nordică marchează începutul primăverii astronomice, iar în emisfera sudică coincide cu debutul toamnei astronomice.

Echinocțiul este, totodată, un moment simbolic în multe culturi ale lumii. De-a lungul timpului, oamenii au asociat această zi cu ideea de reînnoire, echilibru și noi începuturi.

Cum poți atrage banii în această zi

În tradițiile populare se spune că echinocțiul de primăvară este o perioadă potrivită pentru a atrage prosperitatea și pentru a-ți stabili noi obiective financiare. Energia simbolică a echilibrului dintre zi și noapte ar putea ajuta la stabilirea unor intenții clare pentru perioada următoare.

Una dintre tradițiile populare spune că, în această zi, poți aprinde o lumânare verde, culoare asociată cu prosperitatea și abundența. După aceea, este recomandat să scrii pe o foaie obiectivele tale financiare sau dorințele legate de carieră și bani. Gestul simbolizează dorința de creștere și stabilitate.

De asemenea, în unele zone se spune că este bine să faci curățenie în casă sau să renunți la lucrurile vechi. Astfel, faci loc energiilor noi și oportunităților care pot apărea odată cu venirea primăverii.

O altă credință populară spune că vremea din ziua echinocțiului ar putea prevesti cum va fi restul primăverii. Dacă ziua este senină și luminoasă, oamenii cred că urmează un sezon cald și plin de energie.

Indiferent dacă alegi să urmezi aceste tradiții sau nu, echinocțiul de primăvară rămâne un moment special al anului, care marchează revenirea naturii la viață și începutul unui nou ciclu plin de speranță.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
