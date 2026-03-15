Zile libere de Paște 2026: Cât durează minivacanța angajaților din România

Află câte zile libere de Paște 2026 vor avea angajații din România și cât va dura minivacanța. Planifică din timp timpul liber și sărbătorile pascale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 15 Martie 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 09 Martie 2026, 14:15
Află câte zile libere de Paște 2026 vor avea angajații din România și cât va dura minivacanța. | Shutterstock

Una dintre cele mai așteptate perioade ale anului se apropie cu pași repezi. Sărbătorile pascale vin și anul acesta cu câteva zile libere de la stat, aducând un prilej de bucurie pentru angajații din România.

Zile libere de Paște 2026

Anul acesta, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie 2026. Legislația din România prevede acordarea unor zile libere legale pentru salariați, iar potrivit legislației în vigoare, Vinerea Mare, Duminica Învierii și a doua zi de Paște sunt incluse în lista oficială a sărbătorilor legale nelucrătoare. Astfel, majoritatea angajaților se vor bucura de o minivacanță binemeritată.

Cu ocazia sărbătorilor Pascale, angajații din România vor avea un weekend prelungit. Vinerea Mare (10 aprilie), prima zi de Paște (12 aprilie) și a doua zi de Paște (13 aprilie) sunt zile nelucrătoare, iar împreună cu weekendul, acestea formează un interval de patru zile libere. Vinerea Mare marchează începutul acestei perioade libere, Duminica Paștelui este, în mod normal, o zi liberă, iar Lunea Paștelui completează minivacanța.

În anumite sectoare esențiale – precum sănătatea, ordinea publică, transporturile și utilitățile de alimentație public – angajații pot fi solicitați să lucreze. În astfel de cazuri, legislația prevede acordarea de timp liber compensatoriu sau plata unor sporuri.

Potrivit Codului Muncii, pentru salariații care aparțin unui cult religios recunoscut, zilele libere pentru Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște, precum și pentru prima și a doua zi de Rusalii, se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult.

Paștele catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie 2026, o săptămână mai devreme decât Paștele ortodox. Duminica Floriilor va fi marcată pe 5 aprilie de ortodocși și pe 19 martie de romano-catolici.

Zile libere pentru elevi

Elevii din întreaga țară se vor bucura în aprilie de vacanța de Paște. Vacanța de primăvară începe pe 4 aprilie 2026 și se întinde pe aproape două săptămâni. Cursurile vor fi reluate miercuri, 15 aprilie, când va începe ultimul modul de învățare al anului școlar, ce se va desfășura până pe 19 iunie 2026.

Alte zile libere în 2026 pentru angajați

1 Mai – Ziua Muncii: Pică vineri, oferind posibilitatea unei minivacanțe dacă este unită cu weekendul.

1 Iunie – Ziua Copilului: Coincide cu a doua zi de Rusalii, oferind o zi liberă cu dublă semnificație.

15 August – Sfânta Maria: Pică sâmbătă, astfel majoritatea angajaților nu beneficiază de zi liberă suplimentară.

Minivacanță la final de noiembrie: Angajații din sectorul public vor beneficia de patru zile libere între 28 noiembrie – 1 decembrie, incluzând Ziua Sfântului Andrei și Ziua Națională a României.

Crăciun 2026: Prima zi de Crăciun cade vineri, 25 decembrie, oferind un weekend prelungit festiv.

Anul 2026 se anunță astfel plin de ocazii pentru relaxare și momente în familie, oferind atât angajaților, cât și elevilor, timp pentru odihnă și sărbători pascale și de iarnă bine meritate.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

