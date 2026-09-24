Horoscopul zilnic pentru vineri, 25 septembrie 2026, este puternic influențat de Luna în Pești și de un aspect important în care Soarele în Balanță se află în opoziție cu Neptun retrograd în Berbec.

Horoscop 25 septembrie 2026. Taurii trag un semnal de alarmă în ceea ce privește relațiile. Peștii se tem de adevăr | Shutterstock

Această configurație astrală creează în zodiac o energie neclară, visătoare și, uneori, înșelătoare. Intuiția, ideile creative și viziunile spirituale pot fi mai puternice, însă există și un risc crescut de comunicare defectuoasă, confuzie sau de a lua decizii pe baza unor informații incomplete.

Horoscop 25 septembrie 2026. Taurii trag un semnal de alarmă în ceea ce privește relațiile. Peștii se tem de adevăr

Pentru a traversa mai ușor această zi, este important să rămâi ancorat în responsabilitățile practice și să verifici cu atenție detaliile înainte de a acționa.

Horoscop vineri, 25 septembrie 2026 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Mergi cu grijă astăzi, deoarece Soarele se află în opoziție cu Neptun în zodia ta, ceea ce poate face lucrurile mai confuze. Ai putea avea impresia că înțelegi ce se întâmplă, însă este posibil să nu ai toate informațiile corecte sau pur și simplu să fi înțeles greșit situația. Și, cel mai probabil, nu este vina ta.

Horoscop vineri, 25 septembrie 2026 Taur

Astăzi există multă energie înșelătoare în jurul tău. Pe de o parte, te simți încrezător și pregătit să vorbești cu șefii sau cu persoanele aflate în poziții de autoritate și să îți susții opiniile. În clipa următoare, însă, s-ar putea să începi să te îndoiești de tine.

Mai rău, există riscul să fi primit informații greșite sau incomplete.

Horoscop vineri, 25 septembrie 2026 Gemeni

Astăzi s-ar putea să fii dezamăgit de un prieten sau de cineva dintr-un grup din care faci parte. Poate că așteptările tale au fost prea mari sau nerealiste. De altfel, este posibil nici măcar să nu fi spus clar ce așteptări ai.

Ține cont că astăzi oamenii te observă. Încearcă să-ți păstrezi calmul și eleganța chiar și atunci când ești pus sub presiune.

Citește și: Cele 4 zodii cardinale și ce au diferit față de celelalte. De ce Berbecul, Racul, Balanța și Capricornul deschid anotimpurile

Horoscop vineri, 25 septembrie 2026 Rac

Comunicarea cu părinții, șefii, persoanele importante și chiar cu poliția poate fi confuză astăzi. Este posibil să nu fii sigur ce se așteaptă de la tine. Sau, dimpotrivă, poate că nici ei nu știu exact ce rol ar trebui să joace în această situație.

În același timp, ai anumite așteptări legate de sprijin financiar și de ajutorul practic de care ai nevoie, spune Astrology.com.

Horoscop vineri, 25 septembrie 2026 Leu

Aceasta este ziua clasică pentru confuzie și incertitudine. Întâlnirile și interacțiunile cu ceilalți s-ar putea să te demoralizeze. Nu vei ști dacă este mai bine să te impui sau să faci un pas înapoi.

Fii atent, pentru că este posibil să ai de-a face și cu o situație înșelătoare. Dacă ai impresia că ceva nu este în regulă, s-ar putea ca intuiția ta să aibă dreptate.

Horoscop vineri, 25 septembrie 2026 Fecioară

Fii precaut astăzi în negocierile financiare. Este posibil să nu ai toate informațiile necesare sau ca unele dintre datele pe care le deții să fie greșite. Acest lucru se poate întâmpla accidental sau intenționat.

Oricare ar fi situația, nu trage concluzii pripite și nu presupune nimic. Nu te încrede în lucrurile care par prea bune ca să fie adevărate.

Horoscop vineri, 25 septembrie Balanță

Astăzi, Soarele se află în zodia ta și este în opoziție cu Neptun, ceea ce poate aduce confuzie în relațiile tale cele mai apropiate. Te poți simți nesigur și chiar demoralizat. Poate că vei prefera să eviți confruntările, în loc să riști un conflict sau o situație tensionată.

Nu te pune în postura de victimă.

Horoscop vineri, 25 septembrie Scorpion

Este o zi confuză. Pe de o parte, ești pozitiv și încrezător în ceea ce se întâmplă, iar în clipa următoare te poți simți derutat. Acest lucru poate avea legătură cu animalul tău de companie, cu sănătatea sau cu locul de muncă, arată Yourtango.com.

Din fericire, Venus se află în zodia ta, așa că vei reuși să fii diplomat și amabil cu toată lumea.

Horoscop vineri, 25 septembrie 2026 Săgetător

S-ar putea să fii dezamăgit de un prieten astăzi. Dacă se întâmplă asta, întreabă-te dacă ți-ai exprimat clar așteptările. Ține cont și de faptul că există o anumită doză de confuzie, așa că este posibil ca persoana respectivă să nu înțeleagă exact ce vrei să spui sau de unde pornești.

Confuzia poate funcționa în ambele sensuri. Încearcă să fii mai îngăduitor cu cei din jur.

Horoscop vineri, 25 septembrie 2026 Capricorn

Dacă ai de rezolvat ceva important legat de indicațiile unui șef, ale autorităților sau ale unei persoane aflate într-o poziție de putere, fă tot posibilul să clarifici comunicarea, deoarece astăzi confuzia este la ordinea zilei.

Dacă ai îndoieli, spune ce te neliniștește. Și nu-i lăsa pe ceilalți în ceață.

Horoscop vineri, 25 septembrie 2026 Vărsător

Ai grijă să nu te lași influențat de retorica sau propaganda altcuiva. Astăzi s-ar putea să nu fii sigur ce să crezi. În mod ironic, la început totul pare clar. Pe măsură ce timpul trece însă, îți dai seama că nu mai ești sigur ce se întâmplă.

Dacă te simți astfel, nu acționa. Nu lua nicio decizie și nu te angaja în nimic.

Horoscop vineri, 25 septembrie 2026 Pești

Astăzi nu este o zi potrivită pentru discuții financiare sau pentru decizii importante legate de bani. Este posibil să nu ai toate informațiile corecte sau să fi fost informat greșit.

Nu porni de la presupuneri. Verifică bine toate detaliile și așteaptă până când te simți suficient de sigur înainte de a lua o decizie.