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Fenomenul cosmic din 14 septembrie care schimbă energiile în dragoste. Ce zodii vor fi afectate de alinierea dintre Lună și Venus

Fenomenul cosmic din 14 septembrie care schimbă energiile în dragoste va afecta 4 zodii mai mult decât altele, potrivit astrologilor.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 10 Septembrie 2026, 16:56 | Actualizat Joi, 10 Septembrie 2026, 16:59
Fenomenul astronomic va oferi un spectacol pe cerul serii | Shutterstock
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În luna august am avut parte de o eclipsă totală de Soare, dar și septembrie vine la rândul său cu o serie impresionantă de fenomene astronomice.

Luna aceasta va aduce mai multe alinieri între planete și Lună, precum și ocazia de a vedea Venus în momentul în care strălucește cel mai puternic, scrie National Geographic.

Septembrie marchează, de asemenea, revenirea toamnei în emisfera nordică.

Potrivit astrologilor, aceasta e o perioadă importantă pentru 4 dintre cele 12 zodii.

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Fenomenul cosmic din 14 septembrie care schimbă energiile în dragoste

Pe 14 septembrie, vom avea parte de un spectacol astronomic. La scurt timp după ce va apune Soarele, semiluna o să apară la mai puțin de cinci grade de Venus, deasupra orizontului vestic.

Cele 2 corpuri cerești vor străluci timp de aproximativ 1 oră după apusul Soarelui, înainte de a coborî sub orizont, scrie Space.com.

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Spectacolul oferit de Venus nu se va încheia atunci. În seara de 18 septembrie, Venus va avea unul dintre cele mai strălucitoare apariții pe cerul serii din 2026

Va ajunge la o magnitudine de -4,8, deși diferența nu va fi vizibilă cu ochiul liber față de nopțile dinaintea sau de după acest moment.

Datorită luminozității sale, Venus e unul dintre cele mai ușor de observat obiecte de pe cer, chiar și în orașele puternic luminate. Va apărea imediat după apusul Soarelui, în apropierea orizontului vestic, iar alături va putea fi observat Mercur.

Ce zodii vor fi afectate de alinierea dintre Lună și Venus

Venus a fost asociată de-a lungul anilor cu dragostea, motiv pentru care, în astrologie, astfel de fenomene astronomice pot fi importante.

Potrivit astrologilor, jumătatea lunii septembrie va fi o perioadă importantă în dragoste pentru 4 dintre zodii, scrie People.

Berbec

Pentru Berbeci, cea mai mare provocare de la jumătatea lunii septembrie ține de capacitatea de a face diferența dintre un parteneriat autentic și o legătură care îi epuizează.

Nativii acestei zodii s-ar putea simți obligați să ducă singuri toată povara emoțională, logistică sau financiară dintr-o relație. Vor trece printr-o perioadă în care își vor pune numeroase întrebări și vor decide exact ce e important pentru ei.

După acest proces, la Luna Plină din Berbec, pe 26 septembrie, nevoile și dorințele lor ajung în centrul atenției.

Balanță

Balanțele ar putea avea probleme legate de conexiunile interpersonale, mai ales atunci când vine vorba de relațiile romantice.

De obicei echilibrate, Balanțele ar putea fi copleșite de vinovăție atunci când lucrurile nu se desfășoară conform planului, ceea ce le poate afecta stima de sine.

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Pot să apară diferite discuții cu partenerul de viață legate de reciprocitate. Balanțele sunt sfătuite să nu renunțe la principiile la care țin și la țelurile lor mari în această perioadă. E posibil să și pună punct unui capitol important legat de o relație sau de un acord semnificativ.

Săgetător

Săgetătorii trebuie să își facă ordine în priorități, după o perioadă aglomerată pe plan profesional care le-a consumat o mare parte din energie.

Partenerul de viață i-ar putea provoca în această perioadă. Pentru cei care nu sunt într-o relație, s-ar putea să fie atrași de o persoană care să îi țină în suspans.

Această perioadă aduce și o oportunitate de a analiza cât de fericiți sunt, de fapt, în relațiile lor.

Pești

Peștii s-ar putea simți presați de partenerii de viață în această perioadă. Discuții despre planuri de viitor i-ar putea scoate din zona de confort, dar efortul emoțional va merita pe termen lung.

Nativii acestei zodii vor învăța să aibă mai multe încredere în cei apropiați și să nu se lase dominați de temerile din trecut.

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