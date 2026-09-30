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Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț și Andreea au avut parte de un date plin de adrenalină pe un circuit de curse

Ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Băieții au primit un nou task! Alături de chef Horia Manea au învățat cum se pun murăturile la borcan. La final, mamele au jurizat borcanele, iar Andrei Beleuț a ieșit câștigător! Concurentul a avut posibilitatea de a alege o fată cu care să meargă la un date și astfel a decis să o invite pe Andreea.
Miercuri, 30.09.2026, 16:08
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Furnicuțele 2026. Doina Melinte, emoționată de revederea cu Cristina Cojocaru: „Mi-au dat lacrimile de bucurie”

Furnicuțele 2026. Doina Melinte, emoționată de revederea cu Cristina Cojocaru: „Mi-au dat lacrimile de bucurie”

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 18:01 Furnicuțele 2026. Doina Melinte, provocată la un joc de îndemânare! Ce premiu a câștigat

Furnicuțele 2026. Doina Melinte, provocată la un joc de îndemânare! Ce premiu a câștigat

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 17:41 Mireasa, sezonul 14. Ande, către Andrei Beleuț: Caracterul tău nu mi-a plăcut deloc! Ai rămas doar cu fizicul!

Mireasa, sezonul 14. Ande, către Andrei Beleuț: Caracterul tău nu mi-a plăcut deloc! Ai rămas doar cu fizicul!

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 16:01 Mireasa, sezonul 14. Chef Horia Manea i-a ajutat pe băieți să pună murături la borcan

Mireasa, sezonul 14. Chef Horia Manea i-a ajutat pe băieți să pună murături la borcan

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 15:44 Mireasa, sezonul 14. Ce sfaturi a avut mama Mariei pentru fiica ei: Nu te mai ține după Valentin, dacă nu mai vrea!

Mireasa, sezonul 14. Ce sfaturi a avut mama Mariei pentru fiica ei: Nu te mai ține după Valentin, dacă nu mai vrea!

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 15:27 Mireasa, sezonul 14. Nostalgia relației cu Radu a cuprins-o pe Anne-Mary. Ce cadou i-a trezit amintiri plăcute

Mireasa, sezonul 14. Nostalgia relației cu Radu a cuprins-o pe Anne-Mary. Ce cadou i-a trezit amintiri plăcute

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 15:09 Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen, reproșuri peste reproșuri la adresa Veronicăi

Mireasa, sezonul 14. Doamna Carmen, reproșuri peste reproșuri la adresa Veronicăi

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 14:56 Mireasa, sezonul 14. S-au aruncat cuvinte grele între Alberto și Beleuț! De la ce a pornit totul

Mireasa, sezonul 14. S-au aruncat cuvinte grele între Alberto și Beleuț! De la ce a pornit totul

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 14:29 Mireasa, sezonul 14. Relația dintre Paula și Alberto, în pericol! Ce i-a reproșat concurentul

Mireasa, sezonul 14. Relația dintre Paula și Alberto, în pericol! Ce i-a reproșat concurentul

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 14:25 Super Neatza. Cum găsim un echilibru între viață privată și job

Super Neatza. Cum găsim un echilibru între viață privată și job

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 11:19 Super Neatza. Cum transformăm o ținută cu o simplă eșarfă

Super Neatza. Cum transformăm o ținută cu o simplă eșarfă

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 10:49 Super Neatza. O nouă probă de îndemânare! Cine a reușit să facă cel mai înalt turn de pahare pe balon

Super Neatza. O nouă probă de îndemânare! Cine a reușit să facă cel mai înalt turn de pahare pe balon

Logo show Miercuri, 30.09.2026, 10:27
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