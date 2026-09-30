Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț și Andreea au avut parte de un date plin de adrenalină pe un circuit de curse

Ediția din 30 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Băieții au primit un nou task! Alături de chef Horia Manea au învățat cum se pun murăturile la borcan. La final, mamele au jurizat borcanele, iar Andrei Beleuț a ieșit câștigător! Concurentul a avut posibilitatea de a alege o fată cu care să meargă la un date și astfel a decis să o invite pe Andreea.

Miercuri, 30.09.2026, 16:08