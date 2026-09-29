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Ea este românca ajunsă pe cea mai prestigioasă scenă a culturismului mondial. Cine este Iulia Baba și cu ce se ocupă în SUA

Iulia Baba reprezintă România pe cele mai prestigioase scene ale culturismului. Chiar dacă este stabilită în SUA, sportiva poartă mereu în suflet țara din care provine.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 08:48 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 08:56
Iulia Baba reprezintă România pe cele mai prestigioase scene ale culturismului | Instagram
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Iulia Baba vine din comuna Crăciunelu de Jos, județul Alba, dar în prezent este stabilită în statul american Florida. Românca este sportivă profesionistă de bodybuilding, categoria Bikini, și concurează în circuitul IFBB Pro League. Parcursul său în acest sport a început în 2019, după ce pasiunea pentru fitness și nutriție s-a transformat treptat într-o carieră. În 2021, Iulia a obținut statutul de sportiv profesionist, după ce a câștigat categoria sa la NPC North American Championships, potrivit prosport.ro.

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În copilărie și în adolescență, Iulia nu a practicat niciun sport de performanță, găsind această cale după absolvirea Facultății.

Cine este Iulia Baba, românca ajunsă pe cea mai prestigioasă scenă a culturismului mondial

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Iulia Baba a învățat la un liceu din Blaj, apoi a mers la București unde a absolvit studii economice. În timpul studenției, mergea la o sală de sport, iar în 2018 a urmat un curs de antrenor personal. În 2019 a decis să se mute în SUA și, în căutarea un hobby, a ajuns să facă un sport de performanță.

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„După ce m-am mutat aici, eram în căutarea unui hobby. Care să mă țină ocupată și să nu mă gândesc prea mult la schimbarea pe care tocmai am făcut-o. Mai ales că nu e ușor să lași totul în urmă și să te afli departe de familie și prieteni.

În acea perioada urmăream, pe rețelele sociale, foarte multe atlete profesioniste în bodybuilding și eram fascinată de stilul lor de viață și de competițiile la care participau. Așadar, combinat cu pasiunea pe care o dezvoltasem pentru fitness și nutriție am decis să mă provoc și să văd dacă pot și eu să fac același lucru. Și așa a început totul!”, a povestit Iulia Baba potrivit proalba.ro.

De-a lungul carierei, Iulia Baba a participat la numeroase competiții internaționale și a reprezentat România pe scena Ms. Olympia, una dintre cele mai importante competiții de bodybuilding din lume.

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În 2026, Iulia Baba a fost din nou singura reprezentantă a României la categoria Women's Bikini - Open, unde s-a clasat pe locul 16. În același an, sportiva a câștigat competiția St. Pete Pro. Pe lângă activitatea competițională, Iulia lucrează ca antrenor personal și oferă servicii de coaching online și pregătire pentru competițiile de fitness.

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„Am fost singura sportivă feminină care a reprezentat România, iar la categoria masculină l-am avut pe Andrei Deiu. Este o onoare imensă pentru mine și sunt mândră să reprezint România, pentru a patra oară, pe cea mai prestigioasă scenă a culturismului mondial, Mr. Olympia, alături de cei mai buni sportivi din lume.

Drumul nu a fost întotdeauna ușor, iar anul acesta am trecut și prin momente dificile, dar am continuat să lupt și am reușit să prezint pe scenă un fizic de care sunt foarte mândră. Indiferent unde mă poartă viața, România va rămâne întotdeauna acasă, iar faptul că pot reprezenta țara mea la cel mai înalt nivel al acestui sport înseamnă enorm pentru mine”, a declarat, Iulia Baba, potrivit 24news.ro.

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