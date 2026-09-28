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Rod Stewart a făcut anunțul la 81 de ani, după peste șase decenii de carieră: „A venit timpul să-mi iau rămas-bun”

Rod Stewart a făcut un anunț important pentru fanii săi din întreaga lume. La 81 de ani și după mai bine de șase decenii petrecute pe scenă, legendarul artist britanic a anunțat că se pregătește pentru ultimul său mare turneu.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 21:21 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 21:25
Rod Stewart trece prin momente dificile. | Profimedia
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Turneul de adio se va numi „The Final Encore” și va avea loc în 2027, cu spectacole programate în Marea Britanie, Irlanda și mai multe țări europene. Artistul a ținut însă să facă o precizare importantă: nu se retrage definitiv din muzică. Decizia sa se referă la marile turnee, iar Rod Stewart nu a exclus posibilitatea de a mai susține concerte individuale în viitor, potrivit www.theguardian.com.

Rod Stewart anunță ultimul turneu din carieră, la 81 de ani

După mai bine de 60 de ani în care a cântat în fața publicului din întreaga lume, Rod Stewart spune că a venit momentul să renunțe la viața petrecută permanent pe drumuri: “Dragii mei prieteni, a venit timpul să-mi iau rămas-bun de la viața pe drumuri. După mai bine de șase decenii, The Final Encore va fi, cu siguranță, ultimul meu turneu”, a transmis Rod Stewart, potrivit www.theguardian.com. Artistul și-a amintit că a început să cânte muzica pe care o iubește încă de la 19 ani și le-a mulțumit celor care l-au urmărit de-a lungul impresionantei sale cariere. Rod Stewart a explicat că privilegiul de a-și duce muzica în întreaga lume i-a oferit o viață pe care nici nu și-ar fi putut-o imagina la începutul carierei.

Când începe ultimul turneu al lui Rod Stewart

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„The Final Encore” va debuta pe 23 aprilie 2027, la 3Arena din Dublin. Ulterior, Rod Stewart va ajunge la Belfast, Glasgow, Birmingham, Manchester și Londra, înainte ca turneul să continue în Europa continentală, conform www.officialcharts.com. Printre orașele incluse în turneu se numără Amsterdam, Anvers, Berlin, Düsseldorf, Copenhaga, Helsinki, Budapesta, München, Praga și Cracovia. Ultimul concert european anunțat în cadrul turneului este programat pentru 24 iulie 2027, la Hanovra, în Germania, potrivit www.theguardian.com. Pentru o parte dintre concertele din Marea Britanie și Irlanda, invitat special va fi Howard Jones.

Rod Stewart nu se retrage definitiv din muzică

Deși vestea poate suna ca o retragere definitivă, Rod Stewart a explicat că lucrurile nu stau chiar așa. În mesajul video prin care și-a anunțat decizia, artistul a precizat că nu renunță la muzică, ci că acesta va fi ultimul său mare turneu, conform www.aol.com. Prin urmare, nu este exclus ca publicul să-l mai vadă pe scenă după încheierea „The Final Encore”, în cadrul unor apariții sau concerte individuale. Rod Stewart are una dintre cele mai longevive cariere din industria muzicală. A început să cânte la începutul anilor ’60, iar ulterior a devenit cunoscut alături de The Jeff Beck Group și Faces, înainte de a-și construi o carieră solo de succes. Printre melodiile care i-au adus notorietate internațională se numără „Maggie May”, „Sailing”, „You Wear It Well” și „Da Ya Think I’m Sexy?”.

Anunțul vine după o perioadă dificilă pentru Rod Stewart

Decizia vine după ce artistul a trecut prin probleme de sănătate în 2026. Rod Stewart a fost nevoit să anuleze mai multe concerte, iar în vară a suferit o intervenție cardiacă, potrivit www.the-independent.com. Soția sa, Penny Lancaster, a explicat că spectacolele lui Rod Stewart presupun un efort fizic considerabil. Artistul petrece aproape două ore în mișcare pe scenă și își schimbă costumele de mai multe ori pe parcursul unui concert, conform www.the-independent.com. Acum, Rod Stewart se pregătește să revină în fața publicului pentru ceea ce a numit ultimul său mare turneu. La 81 de ani și după mai bine de șase decenii de carieră, artistul vrea ca „The Final Encore” să fie, înainte de toate, modul său de a le mulțumi fanilor care l-au însoțit de-a lungul anilor.

Rod Stewart
Rod Stewart
Rod Stewart

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