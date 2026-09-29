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Românii, alături de echipa naţională, din faţa televizoarelor. Meciul, fără spectatori pe Arena Naţională, lider de audienţă

Confruntarea România – Bosnia-Herţegovina, al doilea meci din etapa a doua a competiţiei Nations League s-a văzut aseară ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Meciul a fost lider detașat de audiență.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 09:27 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 09:28
Meciul a fost lider detașat de audiență | Antena 1
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Fără sprijinul publicului ȋn duelul de pe Arena Naţională din București, echipa condusă de Gică Hagi a suferit o ȋnfrângere cu selecţionata Bosniei și Herţegovinei, rezultat 4-2. Românii le-au fost ȋnsă alături „tricolorilor” din faţa televizoarelor, meciul impunându-se ca lider incontestabil de audienţă, pe toate categoriile de public.

Meciul România - Bosnia-Herţegovina, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY, a fost lider detașat de audiență

Astfel, cel de-al doilea meci al României în Nations League 2026, transmis aseară în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, în intervalul 21.45 – 23.35, a condus clasamentul audiențelor, înregistrând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 9 puncte de rating şi 38% cotă de piaţă în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra 4.6 puncte de rating şi 19.3% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 9.7 puncte de rating şi 32.8% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.1 puncte de rating şi 13.8% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 8.7 puncte de rating şi 30% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 3.8 puncte de rating şi 13.1% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:23, peste 1.8 milioane de telespectatori urmăreau „tricolorii” lui Gică Hagi.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.3 puncte de rating și 22.1% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.2 puncte de rating și 27% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

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România a promovat la finalul ediţiei precedente de Nations League şi joacă în Liga B, Grupa 4, alături de Suedia, Bosnia şi Polonia. Suedia şi Bosnia au evoluat vara aceasta la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic care a fost transmis în Universul Antena.
Iată programul complet al meciurilor următoare:

* Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – ROMÂNIA
* Luni, 5 octombrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Suedia
* Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia
* Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA

Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național
Perioada 28 septembrie 2026

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