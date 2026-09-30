Pe TikTok și pe rețelele sociale circulă tot mai multe videoclipuri despre banii care pot fi câștigați lucrând pe vasele de pescuit din Norvegia.

110.000 de euro pentru patru luni de muncă pe mare? Cât se poate câștiga, de fapt, la pescuit de crabi în Norvegia | Shutterstock

Unele dintre poveștile care au devenit virale susțin că un om poate ajunge să câștige chiar și 100.000–110.000 de euro în numai patru luni petrecute pe mare. Sumele par spectaculoase, însă cât este adevăr și cât este exagerare?

110.000 de euro pentru patru luni de muncă pe mare

În primul rând, suma de 110.000 de euro nu trebuie prezentată drept salariul obișnuit al unui pescar de crabi din Norvegia. Veniturile celor care lucrează în această industrie pot varia foarte mult în funcție de tipul de pescuit, vasul pe care lucrează, sezon, cantitatea și valoarea capturii, experiență, dar și de sistemul prin care este remunerat echipajul.

Există însă mărturii ale unor persoane care au lucrat pe astfel de vase și care vorbesc despre venituri extrem de mari. Renat Besolov, care și-a documentat experiența în industria pescuitului, inclusiv munca pe vase de crab, povestește pe site-ul său, www.rbesolov.com, despre un coleg care i-ar fi arătat fluturașii de salariu după ce susținea că obținuse aproximativ 100.000 de euro în patru luni de muncă pe un vas de pescuit.

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Cu toate acestea, este foarte importantă de făcut precizarea că în cazul acestei mărturii era vorba despre pescuit de pește, nu despre pescuitul de crab.

Același Renat Besolov, care afirmă că a lucrat inclusiv pe un vas de crab, susține pe site-ul menționat anterior că veniturile pe astfel de nave pot ajunge, în anumite situații, la aproximativ 10.000–20.000 de euro pe lună după taxe. Autorul precizează însă că veniturile depind de sezon și de sistemul de împărțire a bonusurilor și a valorii capturii. Este, așadar, o mărturie personală și nu o statistică oficială privind salariul mediu al pescarilor din Norvegia.

Ce spun datele oficiale

Datele oficiale oferă o perspectivă diferită asupra veniturilor din acest domeniu. Potrivit Statistics Norway, în trimestrul al doilea din 2026, câștigul lunar mediu în sectorul „Fishing and aquaculture” a fost de 70.720 de coroane norvegiene, în timp ce salariul de bază mediu a fost de 61.990 NOK pe lună.

Aceste cifre arată că veniturile de ordinul zecilor de mii de euro pe lună nu reprezintă salariul obișnuit al unui angajat din întregul sector al pescuitului și acvaculturii. În același timp, ele nu contrazic neapărat mărturiile despre câștiguri foarte mari în anumite perioade sau pe anumite tipuri de nave, deoarece modul în care sunt plătiți pescarii poate fi diferit de un salariu fix clasic.

Un element important este faptul că membrii echipajelor pot primi și o parte din valoarea capturii. Administrația Fiscală din Norvegia tratează separat „shares of catches” și „seafarers’ wages”. Cu alte cuvinte, venitul unui pescar poate include, în funcție de contract și de sistemul de remunerare, atât partea de salariu, cât și sume legate de captura realizată.

Ce bonusuri poate să primească un pescar de crabi

Acest sistem poate explica diferențele foarte mari dintre veniturile a doi oameni care lucrează în aceeași industrie. Dacă un sezon este foarte bun, captura este mare, iar prețurile sunt favorabile, partea variabilă a veniturilor poate crește considerabil. În schimb, un sezon mai slab sau o valoare mai mică a capturii poate însemna venituri semnificativ diferite.

Și valoarea foarte mare a capturilor de crab explică de ce această industrie poate genera venituri importante. În prima jumătate a anului 2026, Norvegia a exportat 7.349 de tone de snow crab, în valoare de aproximativ 1,3 miliarde de coroane norvegiene, potrivit informațiilor publicate de Norwegian Seafood Council. Principalele piețe pentru acest produs au fost Statele Unite, Canada și Danemarca.

Prețurile de export fluctuează însă. În mai 2026, prețul mediu de export pentru snow crab era de aproximativ 14,96 euro pe kilogram, în scădere de la 18,92 euro pe kilogram în aceeași perioadă a anului precedent, potrivit www.seafood.no. Diferența arată cât de mult poate conta piața internațională pentru valoarea capturii și, implicit, pentru veniturile celor remunerați și în funcție de aceasta.

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Care sunt regulile aplicate pentru a practica pescuitul de crabi

Pescuitul de snow crab este, de altfel, strict reglementat în Norvegia. Pentru 2026, autoritățile norvegiene au stabilit o cotă totală de 12.336 de tone. Vasele care dețin autorizație pentru această activitate au primit o cotă garantată de 351 de tone pe vas, iar pentru livrarea de crab viu există o cotă suplimentară de 82 de tone, potrivit www.fiskeridir.no și www.regjeringen.no.

Există și o perioadă în care pescuitul de snow crab este interzis. În 2026, activitatea este oprită între 1 iulie și 30 noiembrie, conform www.fiskeridir.no. Reglementarea este importantă și pentru înțelegerea poveștilor despre perioade de câteva luni petrecute pe mare. Munca nu înseamnă neapărat un program continuu de 12 luni, iar sezonul și perioadele în care pescuitul este permis influențează activitatea.

Trebuie făcută și o distincție între snow crab, cunoscut drept crab de zăpadă, și king crab, crab regal. Cele două specii nu trebuie confundate, deoarece sunt pescării diferite și au reglementări și cote distincte.

În cazul king crab, de exemplu, autoritățile norvegiene au stabilit pentru 2026 reguli și cote separate. În zona reglementată, pescuitul este strict controlat, iar crabii pot fi capturați numai cu ajutorul unor capcane speciale. Fiecare vas poate utiliza cel mult 30 de astfel de capcane în zona respectivă, potrivit www.fiskeridir.no.

Dincolo de sumele vehiculate pe internet, munca pe un vas de crab este departe de a fi una ușoară. Mărturiile persoanelor care au lucrat în domeniu descriu activități care presupun ridicarea și golirea capcanelor, manipularea capturii, sortarea crabilor și efort fizic susținut în condiții dificile pe mare. Renat Besolov descrie pe www.rbesolov.com experiența muncii pe astfel de vase și efortul fizic pe care îl presupune această activitate.

Se pot câștiga sume foarte mari lucrând în industria pescuitului din Norvegia, în special în situațiile în care remunerația include o parte din valoarea capturii și sezonul este unul foarte bun. Există mărturii despre venituri de ordinul zecilor de mii de euro pe lună, însă acestea nu trebuie confundate cu salariul standard al unui pescar, spun site-urile de specialitate.

Datele oficiale publicate de Statistics Norway indică o medie mult mai mică pentru întregul sector. O astfel de sumă, prezentată în mediul online, poate apărea într-un caz individual, în anumite condiții și în funcție de sistemul de remunerare, însă nu reprezintă un venit garantat și nici salariul obișnuit al unui pescar de crabi din Norvegia. De altfel, realitatea este mai nuanțată. Astfel, câștigurile depind de tipul de pescuit, captură, sezon, prețuri, contract și modul în care este împărțită valoarea capturii.