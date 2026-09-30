Veronica s-a confruntat cu mai multe critici și reclamații din partea colegilor și a mamelor din casa Mireasa. Doamna Carmen a răbufnit în fața Veronicăi, după discuții despre curățenie, iar Paula a amintit despre un episod în care Veronica a avut o atitudine nepotrivită.

Curățenia a fost un subiect intens dezbătut în casa Mireasa. Chiar dacă Veronica a explicat cum a frecat 3 canapele și 14 scaune, au existat persoane care au criticat-o pentru felul în care colaborează la treburile casnice.

„Noi marți și joi întreținem curățenia. Și i-am zis hai marți și joi una să dea cu mătura și cealaltă să spele vasele. Am spălat vasele, ea le-a uscat. Și i-am zis apoi că nu a dat cu mătura. M-a întrebat de ce să dea ea cu mătura, că a spălat vasele toată ziua. Am auzit azi că a spus că noi stăm la sucuri și ea face curat. Nu are nimeni nimic cu ea, dar nu se mai poate”, a spus Paula.

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Veronica, cerere neașteptată în live la Mireasa. Simona Gherghe: „E un pic nedrept ce faci!”. Ce a spus fata după ce a fost criticată de colegi

Veronica a luat cuvântul în live și a vorbit despre durerile ei de spate.

„Vreau să transmit un mesaj către producție. Aș vrea să fiu eliberată din acest proiect pentru că am probleme de sănătate cu spatele. Vreau să merg acasă și să-mi fac investigații”, a spus Veronica.

„Eu primesc cererea, o înregistrez. Dar e un pic nedrept ce faci. Poți oricând să le spui colegilor mei că te doare spatele, nu trebuie să spui asta în live. Eu te-am văzut de când a început sezonul în nenumărate situații când ai fost foarte bine. Nu te-ai comportat ca un om care vrea să iasă pe motive medicale. Dacă tu iei niște analgezice că te doare spatele, nu poți să consumi alcool la petrecere”, i-a spus Simona Gherghe Veronicăi.

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