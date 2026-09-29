Soția lui Robert Lewandowski are un trecut impresionant în sport. Anna a cucerit zeci de medalii în karate înainte să devină antreprenoare.

Cine este Anna Lewandowska, soția starului Poloniei. Este femeie de afaceri și a câștigat zeci de medalii în karate | Getty Images

Robert Lewandowski este una dintre cele mai mari vedete ale fotbalului mondial, însă puțini știu că și soția lui are un palmares impresionant în sport. Anna Lewandowska și-a construit propriul nume înainte de a deveni cunoscută drept partenera celebrului atacant polonez.

Cine este Anna Lewandowska, soția starului Poloniei

Robert Lewandowski este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai generației sale, însă în familia lui există încă un sportiv de performanță. Soția sa, Anna Lewandowska, fostă Anna Stachurska, are în spate o carieră impresionantă în karate, sport în care a cucerit numeroase medalii la competiții naționale și internaționale.

Născută la Łódź, Anna a început să practice karate de la o vârstă fragedă și a ajuns să reprezinte Polonia în competiții internaționale, scrie Athlon Sports. Potrivit informațiilor publicate de echipa sa oficială, în cei 11 ani de carieră sportivă a obținut 29 de medalii la Campionatele Poloniei, șase la Campionatele Europene și trei la Campionatele Mondiale.

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Astfel, înainte ca numele Lewandowska să fie asociat cu celebrul fotbalist, Anna avea deja un palmares important în sport. A fost campioană mondială și multiplă medaliată europeană și națională, iar experiența acumulată în competițiile de karate avea să devină ulterior baza unei noi cariere.

După retragerea din competițiile de karate, Anna și-a îndreptat atenția către fitness, nutriție și un stil de viață sănătos. A absolvit Academia de Educație Fizică din Varșovia și s-a specializat în domeniul nutriției și al sportului. Ulterior, a lansat proiectul „Healthy Plan by Ann”, prin intermediul căruia a oferit programe de antrenament și sfaturi legate de alimentație.

În 2016, Anna a lansat și marca Foods by Ann, prin care și-a extins activitatea în zona alimentației și a produselor asociate unui stil de viață sănătos. În timp, activitatea sa a depășit cu mult zona sportului, iar Anna a devenit antreprenoare și una dintre figurile cunoscute ale industriei de fitness și wellness din Polonia, relatează Marca.

Experiența ei de sportivă de performanță a avut un rol important și în viața de familie. Anna a vorbit de-a lungul timpului despre alimentație și despre importanța pregătirii fizice, iar presa sportivă a relatat că a contribuit și la schimbările din dieta lui Robert Lewandowski.

Cei doi s-au căsătorit în 2013 și au împreună două fiice, Klara și Laura. Anna a continuat să-și dezvolte propriile proiecte, în timp ce Robert și-a construit una dintre cele mai importante cariere din fotbalul european.

Robert Lewandowski, adversarul României

Numele familiei Lewandowski va fi din nou în centrul atenției în această săptămână, deoarece România urmează să întâlnească Polonia în Liga Națiunilor. Polonia – România se joacă vineri, 2 octombrie 2026, de la ora 21:45, iar partida va fi transmisă în direct de Antena 1 și AntenaPLAY.

Duelul reprezintă unul dintre cele șase meciuri programate pentru România în actuala ediție a Nations League. „Tricolorii” vor întâlni Polonia atât în deplasare, pe 2 octombrie, cât și pe teren propriu, pe 14 noiembrie.

Pentru iubitorii fotbalului, partida aduce și posibilitatea de a-l vedea pe Robert Lewandowski în tricoul naționalei Poloniei. În spatele celebrului atacant se află o sportivă care și-a construit, la rândul ei, un palmares impresionant.