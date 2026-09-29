Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine este Anna Lewandowska, soția starului Poloniei. Este femeie de afaceri și a câștigat zeci de medalii în karate

Cine este Anna Lewandowska, soția starului Poloniei. Este femeie de afaceri și a câștigat zeci de medalii în karate

Soția lui Robert Lewandowski are un trecut impresionant în sport. Anna a cucerit zeci de medalii în karate înainte să devină antreprenoare.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 13:05 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 13:08
Cine este Anna Lewandowska, soția starului Poloniei. Este femeie de afaceri și a câștigat zeci de medalii în karate | Getty Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Robert Lewandowski este una dintre cele mai mari vedete ale fotbalului mondial, însă puțini știu că și soția lui are un palmares impresionant în sport. Anna Lewandowska și-a construit propriul nume înainte de a deveni cunoscută drept partenera celebrului atacant polonez.

Cine este Anna Lewandowska, soția starului Poloniei

Robert Lewandowski este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai generației sale, însă în familia lui există încă un sportiv de performanță. Soția sa, Anna Lewandowska, fostă Anna Stachurska, are în spate o carieră impresionantă în karate, sport în care a cucerit numeroase medalii la competiții naționale și internaționale.

Născută la Łódź, Anna a început să practice karate de la o vârstă fragedă și a ajuns să reprezinte Polonia în competiții internaționale, scrie Athlon Sports. Potrivit informațiilor publicate de echipa sa oficială, în cei 11 ani de carieră sportivă a obținut 29 de medalii la Campionatele Poloniei, șase la Campionatele Europene și trei la Campionatele Mondiale.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Program TV Antena 1. Polonia vs. Romînia, vineri, de la 21:45, live pe Antena 1 și AntenaPLAY. Când se difuzează Insula Iubirii

Astfel, înainte ca numele Lewandowska să fie asociat cu celebrul fotbalist, Anna avea deja un palmares important în sport. A fost campioană mondială și multiplă medaliată europeană și națională, iar experiența acumulată în competițiile de karate avea să devină ulterior baza unei noi cariere.

După retragerea din competițiile de karate, Anna și-a îndreptat atenția către fitness, nutriție și un stil de viață sănătos. A absolvit Academia de Educație Fizică din Varșovia și s-a specializat în domeniul nutriției și al sportului. Ulterior, a lansat proiectul „Healthy Plan by Ann”, prin intermediul căruia a oferit programe de antrenament și sfaturi legate de alimentație.

În 2016, Anna a lansat și marca Foods by Ann, prin care și-a extins activitatea în zona alimentației și a produselor asociate unui stil de viață sănătos. În timp, activitatea sa a depășit cu mult zona sportului, iar Anna a devenit antreprenoare și una dintre figurile cunoscute ale industriei de fitness și wellness din Polonia, relatează Marca.

Experiența ei de sportivă de performanță a avut un rol important și în viața de familie. Anna a vorbit de-a lungul timpului despre alimentație și despre importanța pregătirii fizice, iar presa sportivă a relatat că a contribuit și la schimbările din dieta lui Robert Lewandowski.

Cei doi s-au căsătorit în 2013 și au împreună două fiice, Klara și Laura. Anna a continuat să-și dezvolte propriile proiecte, în timp ce Robert și-a construit una dintre cele mai importante cariere din fotbalul european.

Robert Lewandowski, adversarul României

Numele familiei Lewandowski va fi din nou în centrul atenției în această săptămână, deoarece România urmează să întâlnească Polonia în Liga Națiunilor. Polonia – România se joacă vineri, 2 octombrie 2026, de la ora 21:45, iar partida va fi transmisă în direct de Antena 1 și AntenaPLAY.

Duelul reprezintă unul dintre cele șase meciuri programate pentru România în actuala ediție a Nations League. „Tricolorii” vor întâlni Polonia atât în deplasare, pe 2 octombrie, cât și pe teren propriu, pe 14 noiembrie.

Pentru iubitorii fotbalului, partida aduce și posibilitatea de a-l vedea pe Robert Lewandowski în tricoul naționalei Poloniei. În spatele celebrului atacant se află o sportivă care și-a construit, la rândul ei, un palmares impresionant.

Rod Stewart a făcut anunțul la 81 de ani, după peste șase decenii de carieră: „A venit timpul să-mi iau rămas-bun”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Pleca de acasă noaptea” Ilie Năstase a reacţionat după ce fosta lui soţie a ieşit la atac contra actualei, Ioana! &#8222;Pleca de acasă noaptea&#8221; Ilie Năstase a reacţionat după ce fosta lui soţie a ieşit la atac contra actualei, Ioana!
Observatornews.ro "Fetelor, fiţi cuminţi, că scot valiza". Un trend periculos se conturează pe TikTok după moartea Valentinei "Fetelor, fiţi cuminţi, că scot valiza". Un trend periculos se conturează pe TikTok după moartea Valentinei
Antena 3 O casieră de la un supermarket din Spania a descoperit un truc și a furat din casa de marcat 333.800 de euro în doi ani O casieră de la un supermarket din Spania a descoperit un truc și a furat din casa de marcat 333.800 de euro în doi ani
SpyNews Ce a găsit ANAF în garajul unei firme care face afaceri cu statul. Numai una dintre mașini valorează peste 500.000 de euro Ce a găsit ANAF în garajul unei firme care face afaceri cu statul. Numai una dintre mașini valorează peste 500.000 de euro
„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Rod Stewart a făcut anunțul la 81 de ani, după peste șase decenii de carieră: „A venit timpul să-mi iau rămas-bun”
Rod Stewart a făcut anunțul la 81 de ani, după peste șase decenii de carieră: „A venit timpul să-mi iau...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum arată Flavia Mihășan după ce și-a operat nasul. Primele imagini cu iubita lui Andrei Ciobanu după intervenție
Cum arată Flavia Mihășan după ce și-a operat nasul. Primele imagini cu iubita lui Andrei Ciobanu după intervenție
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x