Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026. Ce surprize au pregătit astrele pe plan amoros și profesional

Horoscop săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026. Ce surprize au pregătit astrele pe plan amoros și profesional

Horoscopul săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026 aduce vești bune pe plan profesional și amoros pentru unii nativi. De asemenea, provocările nu vor întârzia să apară în calea a trei zodii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 04 Ianuarie 2026, 11:51 | Actualizat Duminica, 04 Ianuarie 2026, 12:59
Horoscopul săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026 aduce vești bune pe plan profesional și amoros pentru unii nativi | Shutterstock

Astrele anunță surprize uriașe, oportunități de nerefuzat, dar și provocări dificile pentru zodii în săptămâna 5 - 11 ianuarie 2026. Începutul noului an vine cu un amalgam de sentimente pentru nativi, având parte șapte zile intense.

Unele semne zodiacale vor analiza în profunzime fiecare situație, încercând să își pună gândurile în ordine pentru noul an, în timp ce altele vor avea spera la o perioadă mai bună, fără a face prea multe planuri de viitor.

Horoscop săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie în parte

Deși se anunță obstacole pentru trei zodii în prima săptămână completă din ianuarie 2026, acestea vor reuși să le depășească.

Articolul continuă după reclamă

Horoscop săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026 pentru Berbec

Începutul de an vine cu noi colaborări, idei creative și succes la locul de muncă. Cei născuți în zodia Berbec vor avea curajul să încerce diferite lucruri. De altfel, aceștia vor avea parte de discuții constructive, potrivit click.ro.

Horoscop săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026 pentru Taur

Urmează o săptămână liniștită pentru Tauri. Nativii se vor bucura de momente relaxante după un final de an agitat. Aceștia vor avea inițiativă să rezolve toate detaliile importante pe care le-au amânat până acum.

Horoscop săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026 pentru Gemeni

Comunicarea este cheia succesului pentru Gemeni în săptămâna 5 - 11 ianuarie 2026. Nativii vor simți nevoia de un echilibru între viața profesională și personală, motiv pentru care vor trece la fapte. Este momentul ideal să petreacă timp alături de prieteni și să se distreze.

Citește și: Cele trei zodii care intră în era vindecării în anul 2026. Ce nativi vor reuși să depășească cele mai mari probleme

Horoscop săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026 pentru Rac

Racii sunt nevoiți să acorde mai multă atenție situației financiare. Astrologii le recomandă să ia decizii mature în ceea ce privește economiile. De asemenea, aceștia vor avea parte de momente de neuitat alături de familie.

Horoscop săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026 pentru Leu

Cei din zodia Leu vor avea șansa să evolueze pe plan profesional în săptămâna 5 - 11 ianuarie 2026. Nativii se vor afla în centrul atenției, iar laudele la adresa lor nu vor întârzia să apară. În plus, weekendul aduce întâlniri neașteptate și oportunități uriașe.

Horoscop săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026 pentru Fecioară

Astrele încurajează persoanele născute în zodia Fecioară să ia o pauză de la stresul zilnic și să se relaxeze. De altfel, nativii trebuie să acorde mai multă atenție sănătății lor, lăsând deoparte gândurile negative.

Horoscop săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026 pentru Balanță

Balanțele vor petrece săptămâna 5 - 11 ianuarie 2026 alături de cei dragi lor. În weekend, nativii trebuie să fie mai organizați și să își termine proiectele pe care le-au amânat până în prezent. Un lucru este cert, urmează o perioadă încărcată.

Horoscop săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026 pentru Scorpion

Prima săptămână completă din ianuarie 2026 îi face pe Scorpioni să se gândească intens la planurile de viitor și la ceea ce își doresc cu adevărat de la viață. Spre final de săptămână, aceștia vor simți nevoia să se apropie mai multe de anumite persoane.

Horoscop săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026 pentru Săgetător

Călătoriile se află pe primul loc în săptămâna 5 -11 ianuarie 2026 pentru Săgetători. Aceștia își doresc să înceapă noul an cu dreptul. Așadar, nu stau prea mult pe gânduri și pleacă într-o nouă destinație pentru a se bucura de tot ce le oferă viața.

Citește și: Zilele norocoase în ianuarie 2026 pentru fiecare zodie în parte. Află ce surprize au pregătit astrele la început de an

Horoscop săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026 pentru Capricorn

Cei din zodia Capricorn vor avea curajul să lase trecutul în urmă și să privească cu speranță către viitor. Aceștia nu se mai tem de micile obstacole ce le stau în cale. Mai mult, fac tot ce pot pentru a obține ce își doresc.

Horoscop săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026 pentru Vărsător

Reușitele nu vor întârzia să apară pentru Vărsători pe plan amoros, profesional și personal. Aceștia simt nevoia să petreacă mai mult timp alături de familie sau de persoana iubită în săptămâna 5 - 11 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal 5 - 11 ianuarie 2026 pentru Pești

Peștii vor avea parte de profunzime și claritate în dragoste. A venit momentul ca lucrurile să se așeze pentru nativi la acest capitol. De asemenea, aceștia vor avea curajul să își asume un rol important începând de luni, 5 ianuarie 2026.

Horoscopul carierei pentru anul 2026 pentru toate zodiile. Ce anunță astrele în plan profesional...
Înapoi la Homepage
AS.ro Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, “aroganţă” în ultima zi din an! Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, &#8220;aroganţă&#8221; în ultima zi din an!
Observatornews.ro Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Antena 3 Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți” Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
SpyNews Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Horoscopul carierei pentru anul 2026 pentru toate zodiile. Ce anunță astrele în plan profesional
Horoscopul carierei pentru anul 2026 pentru toate zodiile. Ce anunță astrele în plan profesional
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă Catine.ro
Horoscop zilnic 5 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 5 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe:
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x