Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Zilele norocoase în ianuarie 2026 pentru fiecare zodie în parte. Află ce surprize au pregătit astrele la început de an

Zilele norocoase în ianuarie 2026 pentru fiecare zodie în parte. Află ce surprize au pregătit astrele la început de an

Ianuarie 2026 aduce o mulțime de surprize, oportunități și reușite pentru zodii. La început de an, nativii vor simți că norocul este de partea lor. Iată în ce zile se vor bucura de momente de neuitat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 31 Decembrie 2025, 11:57 | Actualizat Miercuri, 31 Decembrie 2025, 13:25
Galerie
Ianuarie 2026 aduce o mulțime de surprize, oportunități și reușite pentru zodii | Shutterstock

Un nou capitol se va scrie începând cu ianuarie 2026 pentru fiecare zodie în parte. Prima lună din noul an vine cu așteptări mari, planuri de viitor, dar și cu speranțe uriașe.

Începând cu 1 ianuarie 2026, astrele lucrează în favoarea nativilor. Așadar, se anunță evenimente importante pe plan profesional și personal, oportunități de nerefuzat, întâlniri neașteptate și câștiguri financiare uriașe.

Citește și: Perioada de greutăți se încheie pentru trei zodii în anul 2026. Ce nativi vor avea parte de un nou început

Din punct de vedere astrologic, unele zile pot avea un potențial aparte pentru semnele zodiacale. Acestea sunt considerate norocoase deoarece zodiile pot lua decizii care le pot influența complet destinul.

Articolul continuă după reclamă

Zilele norocoase în ianuarie 2026 pentru fiecare zodie în parte

În acest articol sunt prezentate zilele norocoase din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie în parte.

Zilele norocoase din ianuarie 2026 pentru Berbec

5, 12 și 24 ianuarie 2026 sunt cele mai bune zile pentru Berbeci în prima lună din an. Cei născuți sub acest semn zodiacal vor avea parte de noroc și liniște atât pe plan profesional, cât și personal.

Zilele norocoase din ianuarie 2026 pentru Taur

Zilele norocoase din ianuarie 2026 pentru Tauri sunt 3, 14 și 26. Acești nativi se vor bucura de oportunități financiare neașteptate. Vor atrage banii ca un magnet.

Zilele norocoase din ianuarie 2026 pentru Gemeni

Se anunță un început de an excelent pentru Gemeni. Sunt șanse mari să primească o veste bună sau să li se deschidă noi uși în zilele de 7, 15 și 28 ianuarie 2026. Norocul o să apară de unde se așteptau mai puțin.

Zilele norocoase din ianuarie 2026 pentru Rac

Racii se vor simți norocoși pe 4, 16 și 27 ianuarie 2026. Este perioada ideală în care pot pune în aplicare planurile de viitor.

Zilele norocoase din ianuarie 2026 pentru Leu

Leii au noroc în zilele de 2, 11 și 25 ianuarie 2026. Nativii au șansa să se facă remarcați la locul de muncă, unde se vor bucura de succes.

Zilele norocoase din ianuarie 2026 pentru Fecioară

Fecioarele vor lua cele mai bune decizii pe 6, 18 și 29 ianuarie 2026. Pentru că sunt atenți la detalii, nativii vor avea doar de câștigat. Mai mult, aceștia se vor concentra planurilor de viitor.

Zilele norocoase din ianuarie 2026 pentru Balanță

Balanța va avea parte de echilibru și armonie în familie începând cu 1 ianuarie 2025. Comunicarea va fi cheia succesului, bucurându-se de momentele petrecute alături de partenerul de viață sau celelalte persoane dragi.

Citește și: Horoscopul lunii ianuarie 2026. Astrele aduc vești importante pentru zodii. Previziuni complete pentru fiecare nativ

Norocul va fi de partea lor pe 1, 10 și 21 ianuarie 2026.

Zilele norocoase din ianuarie 2026 pentru Scorpion

Zilele norocoase de la începutul anului pentru Scorpion sunt 8, 17 și 30 ianuarie 2026. Ei vor avea ocazia să ia deciziile corecte și să evite problemele.

Zilele norocoase din ianuarie 2026 pentru Săgetător

Săgetătorii se simt norocoși pe 3, 13 și 23 ianuarie 2026. Vor avea parte de noi experiențe și călătorii în această perioadă.

Zilele norocoase din ianuarie 2026 pentru Capricorn

Cei din zodia Capricorn sunt favorizați de astre în zilele de 5, 15 și 26 ianuarie 2026. Norocul lor va fi pe plan profesional la început de an.

Zilele norocoase din ianuarie 2026 pentru Vărsător

6, 16 și 29 ianuarie sunt cele mai bune zile pentru Vărsători. Astrele au pregătit vești bune pentru nativi, dar și noi colaborări.

Zilele norocoase din ianuarie 2026 pentru Pești

Colaj cu un calendar ce ilustrează data de 1 ianuarie, semne zodiacale și un copac

Peștii vor lua cele mai bune decizii pe 4, 12 și 24 ianuarie 2026. Aceștia vor lăsa sensibilitatea deoparte și vor fi fermi în discuții.

Cele 5 zodii care dau marea lovitură și se îmbogățesc în anul 2026. Vor avea buzunarele pline de bani, potrivit horoscop... Cele trei zodii care intră în era vindecării în anul 2026. Ce nativi vor reuși să depășească cele mai mari probleme...
Înapoi la Homepage
AS.ro Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: &#8220;Ne simțim foarte bine&#8221;
Observatornews.ro Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Antena 3 Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
SpyNews Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Horoscop zilnic 31 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 31 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion Catine.ro
Horoscop zilnic 30 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 30 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ce condimente se pun la tobă. Lista condimentelor care îi dau un gust aparte
Ce condimente se pun la tobă. Lista condimentelor care îi dau un gust aparte HelloTaste.ro
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de conștiință” în medicină
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de... Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Totul despre algele comestibile. Cum să le alegi dacă vrei să te bucuri de aceste superalimente
Totul despre algele comestibile. Cum să le alegi dacă vrei să te bucuri de aceste superalimente HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Alimente care nu expiră niciodată. Ce mai poți pune pe raft alături de miere sau orez
Alimente care nu expiră niciodată. Ce mai poți pune pe raft alături de miere sau orez Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x