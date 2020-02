Horoscop weekend 15-16 februarie 2020. Previziuni pentru fiecare zodie. La sfârșit de săptămână astrele anunță multă iubire pentru câteva zodii

Horoscop de weekend Leu

Acestea sunt ultimele zile cu Marte in sectorul tau de romantism, deci profita cat mai poti. Dupa duminica, el se va muta in Capricorn deci intr-o zona noua a hartii tale si nu va reveni in zona de romantism decat dupa doi ani. Stiind asta, nu vei dori sa ratezi un moment cu planeta motivarii, asumarii si sexului in zona hartii conectata cu placerile si cu intalnirile amoroase. Mercur va intra in retrograd, lasandu-te pe tine si partenerul ceva mai confuzi pe subiecte financiare. Va dura ceva timp pana la clarificare, dar o sa o scoateti la capat.

Horoscop de weekend Fecioara

Daca esti intr-o relatie, poate ca ai sesizat ca in aceasta saptamana parca nimic nu a avut sens… Poate ca ai simtit ca partenerul te minte, omite informatii sau doar sa ascunde dupa tufis si se poarta evaziv cand tu vrei claritate. Daca exista o decizie pe care o aveti de luat impreuna, e mai dificil sa ajungeti la o intelegere. Daca esti singur, incepand din acest weekend va reveni ritmul minunat de intalniri amoroase in viata ta. Marte se muta in sectorul tau de romantism si se pare ca cineva va intra in lumea ta si o va umple de pasiune.

Horoscop de weekend Balanța

Tu si partenerul sigur v-ati bucurat de un schimb mental activ in ultimele saptamani, gratie lui Marte care a fost in sectorul de comunicare. Orice discutie a fost, sigur ai avut argumente solide si destepte iar micile neintelegeri au actionat ca un catalizator sexy. Duminica, Marte va intra in sectorul de casa si familie, facand ca prima ta motivatie in cuplu sa se lege de subiecte domestice. Impreuna va veti preocupa ca viata de familie sau cuplu sa fie asa cum o vreti cu adevarat

Horoscop de weekend Scorpion

Luna va fi in zodia ta in acest weekend si de sarbatoarea iubirii, fiindu-ti usor sa fii prins in emotii si bagat in vibratia sentimentala. Daca esti singur, sa nu cazi in capcana de melancolie tocmai pentru ca esti singur. Cel mai bine e sa te focusezi pe cea mai importanta relatie pe care o ai : cu tine. Mercur va intra in retrograd in sectorul tau de romantism. Da, asta inseamna ca un fost sau fosta pot reveni in viata ta printr-o forma de comunicare. Doresti sau nu sa retrezesti ceva ?

Horoscop de weekend Săgetător

Marte ramane pana duminica in zodia ta inainte de a o parasi pana peste doi ani. Nu pierde aceasta ultima suta de metri pentru ca ai o pasiune si un zvac incredibil acum. Daca nu ai facut o prima miscare spre acea persoana sexy ce te intereseaza, acum e bine sa actionezi. Nici sa nu iei in calcul respingerea pentru ca tu stii ce poti sa inspiri cuiva. Mercur va intra in retrograd dupa acest weekend si se pare ca tu si partenerul nu veti fi in total acord despre unele aspecte domestice. Ia-o usurel, va dura ceva timp pana la clarificare.

Horoscop de weekend Capricorn

Ironia aspectelor astrale ale momentului este ca ai o uluitoare prezenta fizica dar o insuficienta mentala. Duminica, Marte intra in zodia ta, dandu-ti o putere incredibila sa obtii orice vrei. Marte coordoneaza sexul si libidoul si vei fi o forta in acest sens in urmatoarele saptamani. Problema e ca Mercur va intra in retrograd dupa acest weekend in sectorul tau de comunicare. Ca atare, romantismul si iesirile amoroase pot fi provocatoare pentru ca risti sa ii confuzezi pe altii. Insa nu are nimic, esti o bomba fierbinte in dormitor !

Horoscop de weekend Vărsător

Marte, planeta energiei, sexului si libidoului se va muta in sectorul tau ascuns si privat de duminica si poti simti ca si cum iti pierzi zvacul pentru exterior, dorind mult mai multa intimitate si conexiune in mediu intim. Onoreaza asta, daca simti ca nu ai chef sa fii social, e ok. Mercur intra si el retrograd dupa acest weekend si o face in sectorul romantic, deci nu sunt cele mai simple zile sa iesi la intalniri amoroase. Universul te sfatuieste sa iei o pauza de la povesti romantice si sa te reincarci.

Horoscop de weekend Pești

Poti avea zile mai incetosate si neclare iar pana duminica sa fie confuzie totala, pentru ca Mercur e in zodia ta, deja are ritmul incetinit iar de luni intra retrograd tot aici. Te poti agita cu unele nesigurante in toate domeniile vietii dar cel mai mult in aspecte de relatii si domestice. Incearca sa nu te stresezi sa iei decizii ferme in aceste domenii de viata in urmatoarele doua saprtamani. Daca pari evaziv si confuz in fata partenerului, cere-ti scuze si lasa-l sa stie ca ai nevoie de putine clipe ca sa te regrupezi. Nu e nimic personal.

sursa:sfatulparintilor.ro

foto: ce-spun-astrele.ro