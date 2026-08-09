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Horoscop zilnic 10 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de marți, 10 august 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 09 August 2026, 12:00 | Actualizat Joi, 06 August 2026, 15:42
Horoscop zilnic 10 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate | antena 1
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Horoscop zilnic 10 august 2026, pentru fiecare zodie în parte

Horoscopul zilei de 10 august 2026 a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Descoperă ce vești te așteaptă și care sunt schimbările ce se anunță azi în plan astrologic.

Horoscop marți, 10 august 2026 Berbec

Agilitatea mentală te ajută astăzi. Așteaptă-te la răspunsuri clare și oneste din partea celor din jur, dar nu uita să îți ceri și scuze atunci când greșești. Creează situații în care îți poți rezolva singură problemele.

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Horoscop marți, 10 august 2026 Taur

Deciziile financiare sunt mult mai clare în acest moment. Această zi îți sprijină sănătatea mentală, asta pentru că nu prea te enervezi la locul de muncă. Dacă vrei bani mulți pe termen lung, fii mai încrezătoare în forțele proprii.

Horoscop marți, 10 august 2026 Gemeni

Cu Luna care se îndreaptă în semnul tău, ești favorita astrelor acum. Șarmul tău îi atrage pe oameni și îi lasă totuși cu câteva întrebări pe care ar trebui să ți le adreseze cât mai curând posibil. Clarifică neînțelegerile atunci când simți nevoia.

Horoscop marți, 10 august 2026 Rac

Intuiția îți este la cote maxime în acest moment. Dedică această zi activităților pe care le poți face de unul singur. Odihnește-te și schimbă cumva felul în care îți arată casa. Vei simți o ușurare pe care o așteptai de multă vreme.

Horoscop marți, 10 august 2026 Leu

Mercur în semnul tău te transformă într-un comunicator de excepție. Faptul că îți propui să colaborezi cu oamenii apropiați îți dă o mai mare încredere de sine. Rămâi deschis către feedback atunci când ți se oferă, indiferent că vorbim despre discuțiile de acasă sau de la locul de muncă.

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Horoscop marți, 10 august 2026 Fecioară

Determinarea este cel mai mare atu astăzi. Dacă inițial ți-e frică să nu depășești un anumit termen limită, poți organiza mai bine fiecare zi. Un telefon din partea cuiva pe care nu mai sperai să vezi vreodată, te bucură.

Horoscop marți, 10 august 2026 Balanță

Curiozitatea te împinge să îți extinzi orizonturile. Este o zi excelentă pentru a spune tot ce ai pe suflet, să discuți un subiect pe care l-ai lăsat închis într-un dulap al minții. Perspectivele de viitor sunt clare.

Horoscop marți, 10 august 2026 Scorpion

Jonglezi cu responsabilități mai mari decât poți duce. Ține o balanță între lucrurile de la serviciu și cele pe care dorești să le iei cu tine acasă, arată acest site.

Horoscop marți, 10 august 2026 Săgetător

Relațiile care-ți sunt cele mai dragi îți consumă cea mai multă energie astăzi. Evită să faci presupuneri atunci când nu este cazul. Dacă vrei să știi mai mult despre vreun subiect anume, pune întrebările clare.

Horoscop marți, 10 august 2026 Capricorn

Un capitol nou începe în viața ta atunci când te aștepți mai puțin. Ești cu picioarele pe pământ și ți-e greu să vezi acolo unde gașca ta de prieteni se află în acest moment. Deși la poluri opuse, vă vreți în continuare numai binele.

Horoscop marți, 10 august 2026 Vărsător

Știi să te exprimi foarte clar și să lași viața ta romantică să-și urmeze cursul. Primești multe sfaturi bune astăzi, mai ales că le urmezi și te vei distra de minune.

Horoscop marți, 10 august 2026 Pești

Ești foarte concentrată asupra familiei și asupra liniștii din casă. Fă-ți timp pentru a rezolva situațiile pe care le-ai amânat o perioadă de timp. Stabilește cine se va ocupa de aici înainte de anumite situații stresante.

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