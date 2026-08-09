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Chef Richard Abou Zaki a renunțat la tunica de bucătar și a făcut ceva neașteptat! În ce ipostază a fost filmat

Chef Richard Abou Zaki a fost filmat într-o ipostază complet neașteptată. Descoperă cum a fost văzut îndrăgitul jurat de la Chefi la cuțite. ,

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 09 August 2026, 11:14 | Actualizat Duminica, 09 August 2026, 12:01
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Descoperă în ce ipostază inedită a fost surprins Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite | Antena 1
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Chef Richard Abou Zaki a renunțat la tunica de bucătar și a decis să facă ceva complet neașteptat, ce i-a luat prin surprindere complet pe fanii săi. Descoperă cum a fost filmat îndrăgitul jurat de la Chefi la cuțite.

Chef Richard Abou Zaki a renunțat la tunica de bucătar și a făcut ceva neașteptat! În ce ipostază a fost filmat juratul Chefi la cuțite

Fanii lui Chef Richard Abou Zaki au fost mai mult decât surprinși să decopere ce a făcut Chef Richard Abou Zaki, într-un mic moment de relaxare. Aflat pe malul mării, în portul San Giorgio din provincia Fermo din regiunea Marche din Italia, îndrăgitul juratal show-ului Chefi la cuțite a decis să renunțe la tunica de bucătar și să facă ceva cu totul și cu totul aparte!

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Astfel, chef Richard Abou Zaki s-a bucurat de o sesiune de Stand Up Paddle și a demonstrat că iubește nu doar bucătăria, ci și sporturile acvatice.

„Ciaooo🔥❤️⭐️”, a fost mesajul lui Chef Richard Abou Zaki pe pagina sa oficială de Instagram.

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Zâmbitor și încrezător, acesta s-a filmat în timp ce intră în apa mării extrem de încrezător, semn că nu i-a fost deloc teamă. În plus, îndrăgitul jurat de la Chefi la cuțite s-a putut bucura de un peisaj maritim de vis.

Așa cum era de așteptat, nu a durat mult până ce au apărut reacțiile internauților:

„Vacanță frumoasă Chef!😍👏”, „Te pricepeai mai bine la patinaj 😂”, „Succes!!!”, „Aici nu ai stea! 😁”, „Chef, întinde-te după paletă! 😂”, „Cel mai sexy 😍”, iată doar o parte dintre comentariile trnasmise de urmăritorii săi de pe Instagram.

Așa cum se poate observa, unii au ales să îl încurajeze, alții nu au ezitat să îl tachineze.

colaj foto cu richard abou zaki

Deși este mereu ocupat cu restaurantul său, Retroscena, cu filmările pentru Chefi la cuțite sau cu participarea la diferite evenimente din lumea gastronomiei internaționale și nu are mult timp de făcut sport, iată totuși că Chef Richard Abou Zaki arată într-o formă de zile mari, detaliu observat imediat de ochii curioși ai fanilor săi.

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