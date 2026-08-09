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Revederea care i-a emoționat pe fani! Cum arată membrii trupei Animal X acum. S-au reunit după 14 ani

Membrii formației Animal X s-au reunit și au postat o fotografie în mediul online, stârnind nostalgia fanilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 09 August 2026, 11:26 | Actualizat Duminica, 09 August 2026, 12:21
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Revederea care i-a emoționat pe fani! Cum arată membrii trupei Animal X acum. S-au reunit după 14 ani | Captură Instagram
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Membrii trupei care făcea furori în anii 2000 le-au oferit fanilor un moment încărcat de nostalgie, după ce s-au reunit după 14 ani. Artiștii au imortalizat momentul printr-o fotografie postată pe contul oficial Animal X.

În dreptul imaginii în care membrii formației apar zâmbind a fost publicat și un mesaj emoționant despre prietenia care rămâne în ciuda trecerii anilor.

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„Sunt momente care îți amintesc de ce a meritat tot drumul. Noi, cei de la Animal X, nu ne întâlnim atât de des. Fiecare are proiectele lui, familia lui, viața lui. Tocmai de aceea, fiecare revedere e o bucurie. În ultima perioadă ne-am revăzut mai des și, de fiecare dată, atmosfera a fost exact ca acum 20 și ceva de ani. Glume, râsete, povești... Devenim copii din nou.

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Astăzi ne-am întâlnit cu Șopârla după mai bine de 14 ani. Și concluzia e una singură: parcă trecuse doar o zi de când nu ne-am mai văzut. Poate că timpul ne-a schimbat înfățișarea, dar sufletul, prietenia și spiritul nostru au rămas aceleași. Suntem recunoscători pentru visul pe care l-am trăit și pentru faptul că, după atâția ani, încă ne putem așeza la aceeași masă și să ne simțim ca acasă”, a fost mesajul scris în dreptul fotografiei postate pe Instagram.

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Imaginea surprinde o revedere degajată, în jurul unei mese. Potrivit mesajului postat, unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost reîntâlnirea cu Șopârlă, după mai bine de 14 ani. Membrii formației spun că se simt de parcă nu a trecut nicio zi de când s-au văzut ultima dată.

Fotografia a fost primită cu mult entuziasm de către fani, amintindu-le de vremurile în care melodiile trupei Animal X dominau topurile muzicale.

Animal X, una dintre trupele care au marcat anii 2000

Animal X rămâne una dintre cele mai populare formații românești de la începutul anilor 2000, perioadă în care a lansat numeroase hituri difuzate la radio și TV. Stilul, dar și piesele energice au transformat trupa într-un fenomen pentru generația care a crescut în acei ani.

Revederea care i-a emoționat pe fani! Cum arată membrii trupei Animal X acum. S-au reunit după 14 ani

De-a lungul timpului, fiecare dintre membrii formației și-a urmat propriul drum, dar întâlnirile dintre ei, deși mai rare, continuă să îi bucure pe fanii nostalgici.

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