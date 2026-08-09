Rezultate Loto azi, 9 august 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 9 august 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Rezultate Loto azi, 9 august 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | sursa foto: Shutterstock/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 9 august 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Joi, 9 august 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 9 august 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Articolul continuă după reclamă

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 9 august 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 9 august 2026: 10, 5, 4, 25, 13 + 17

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 9 august 2026: 0 5 0 5 9 0

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 9 august 2026: 17, 38, 10, 6, 37, 3

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 9 august 2026: 2 0 4 5 1 8

Rezultate Loto la Noroc, azi, 9 august 2026: 2 8 7 1 8 1 9

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 9 august 2026: 5, 2, 31, 16, 33, 37

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 9,53 milioane de euro

Duminica, 9 august 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 6 august 2026, Loteria Romana a acordat peste 22.400 de castiguri in valoare totala de peste 2,14 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 50,06 milioane de lei (peste 9,53 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,85 milioane de lei (peste 733.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,41 milioane de lei (peste 650.600 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 132.700 de lei (peste 25.200 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 598.400 de lei (peste 113.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 146.500 de lei (peste 27.900 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 33.000 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 349.200 de lei (peste 66.500 de euro).

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 132.798,62 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Constanta.a