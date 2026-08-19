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Horoscop zilnic 21 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de marți, 21 august 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 14:22 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 14:22
Horoscop zilnic 21 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate | Shutterstock
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Horoscop zilnic 21 august 2026, pentru fiecare zodie în parte

Horoscopul zilei de 21 august 2026 a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Descoperă ce vești te așteaptă și care sunt schimbările ce se anunță azi în plan astrologic.

Horoscop marți, 21 august 2026 Berbec

Este foarte bine să abordezi acum această situație într-un mod practic. Are un nume. Este o funcție fizică sau mentală cunoscută. Și alții s-au confruntat cu ea înaintea ta. Există oameni care știu ce trebuie făcut în astfel de situații.

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Legătura dintre sănătatea mintală, starea fizică și modul în care sufletul și trupul se influențează reciproc necesită un plan bine pus la punct până când vei ieși din această perioadă.

Horoscop marți, 21 august 2026 Taur

Toată lumea trece, mai devreme sau mai târziu, prin acest ciclu karmic al Nodului Sud în Fecioară, legat de relațiile intime, copii sau de o generație mai tânără decât propria ta generație. Acum este rândul tău. Este posibil să simți că anumite experiențe din urmă cu 18-19 ani ascund o lecție importantă pentru tine.

Horoscop marți, 21 august 2026 Gemeni

Jupiter în Rac, aflat acum în zona finanțelor tale, te îndeamnă să privești lucrurile din perspectiva celorlalți – sau din perspectiva în care aceștia le-ar putea vedea – și să-ți permiți să privești mai departe, mai sus și pe termen mai lung.

Nu există nimic mai potrivit decât să iei o lanternă și să ieși noaptea în grădină pentru a vedea ce se află acolo. Iar aici s-ar putea să vorbesc chiar la propriu despre casa, apartamentul sau terenul tău. Privește cu atenție: răspunsul sau oportunitatea s-ar putea afla chiar în fața ta.

Horoscop marți, 21 august 2026 Rac

Acum trebuie să te gândești la o schimbare radicală în relațiile cu cei care fac parte din viața ta socială sau din grupurile în care activezi – indiferent dacă ești pe Facebook sau ai renunțat la el de ani de zile. Poate că deja ai trecut în agendă Crăciunul sau Anul Nou. Un prieten ar trebui să-ți ofere atunci mai multă independență sau este posibil să simți că tu ai nevoie să te desprinzi de acel prieten.

Horoscop marți, 21 august 2026 Leu

Întrebările legate de independența ta neclintită sunt strâns legate de lucrurile care îți influențează ambițiile. Dar, Leule, libertatea este atât de încântătoare – iar după ce ai gustat-o o dată, cu siguranță vei dori să o recâștigi, arată acest site.

Horoscop marți, 21 august 2026 Fecioară

Acum este ultima ta șansă către o libertatea pe care nu o credeai posibilă. Vezi exact unde te încadrezi, în funcție de planurile pe care ți le-ai conceput deja.

Horoscop marți, 21 august 2026 Balanță

Aș spune că, în următoarele luni, va avea loc o schimbare importantă în viața ta personală sau în relația cu o generație mai tânără. Sau, poate, va exista o schimbare subtilă, dar semnificativă, în echilibrul de putere dintre cei implicați.

Va fi ca unul dintre acele dansuri complicate de discotecă din anii ’70, la care mereu greșeam pașii. Tu, însă, vei ști exact ce ai de făcut dacă vei înțelege că o relație de cuplu sau rolul de părinte presupune voință și determinare.

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Horoscop marți, 21 august 2026 Scorpion

Când vine vorba despre inteligența de care dai dovadă, nu te oprești niciodată la o singură situație. Frazele pe care le spui sunt de cele mai multe ori cele mai ambigue. Vezi unde poți să lucrezi și cum poți să gestionezi situațiile.

Horoscop marți, 21 august 2026 Săgetător

Dacă ești sigură de ideile pe care le ai, încearcă să le și pui în aplicare. Vezi unde te duci gândul în acest moment. Nu lăsa lucrurile importante pe ultima sută de metri. Multe situații în plan personal îți devin familiare, ca și cum s-ar mai fi întâmplat la un moment dat.

Horoscop marți, 21 august 2026 Capricorn

Deși ești confuză din cauza unor situații care au avut loc în ultima perioadă, cel mai bine este să pui întrebări și să vezi dacă provocările actuale te pot pune pe picioare. Dacă vrei să-ți testezi limitele, acum este momentul.

Horoscop marți, 21 august 2026 Vărsător

Parcă situațiile de la locul de muncă te țin mult prea în priză. Ai grijă ceea ce îți dorești cu adevărat. Saturn este de partea ta și nu te lasă la greu, atunci când ai nevoie. Dacă vrei sfaturi financiare, caută un expert care să te ajute.

Horoscop marți, 21 august 2026 Pești

Dacă ai energia să pui punctul pe situațiile care te încarcă din punct de vedere mental, atunci înseamnă că ai făcut un pas foarte important. Ești liberă să-ți spui punctul de vedere, chiar și atunci când pare deranjant pentru cei din jur.

Horoscop zilnic 20 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și s...
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