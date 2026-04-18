Antena Căutare
Sandra Bullock, transformare neașteptată la 61 de ani. Cum a apărut în public la aproape 3 ani de la moartea partenerului ei

Sandra Bullock revine spectaculos în lumina reflectoarelor la 61 de ani, după o perioadă dificilă, impresionând într-o apariție elegantă alături de Nicole Kidman la CinemaCon.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Aprilie 2026, 12:00 | Actualizat Joi, 16 Aprilie 2026, 19:03
Galerie
Sandra Bullock revine spectaculos în lumina reflectoarelor la 61 de ani, după o perioadă dificilă, impresionând într-o apariție elegantă alături de Nicole Kidman la CinemaCon.

Sandra Bullock a trecut printr-o transformare neașteptată la 61 de ani, revenind în atenția publicului după o perioadă marcată de discreție și suferință personală. Vedeta a apărut în public pentru prima dată după aproape trei ani de la moartea partenerului ei, marcând un moment emoționant atât pentru ea, cât și pentru fanii săi. Actrița a fost surprinsă într-un costum roșu îndrăzneț, care i-a pus în valoare eleganța și încrederea.

Sandra Bullock, transformare neașteptată la 61 de ani

Ea a pozat pe scenă alături de Nicole Kidman, într-o apariție rară pe covorul roșu. Cele două au atras toate privirile la evenimentul CinemaCon din Las Vegas, unde au promovat viitorul lor film, Practical Magic 2. Apariția lor a stârnit entuziasm în rândul fanilor, mai ales că proiectul marchează reunirea celor două actrițe după succesul filmului original din 1998.

Articolul continuă după reclamă

Sandra Bullock a impresionat într-un costum roșu aprins, cu detalii rafinate, creat de designerul Gabriela Hearst. Sub sacoul desfăcut, vedeta a ales să poarte un sutien negru din piele, adăugând un aer modern și îndrăzneț ținutei.

Ea a completat look-ul cu cercei negri cu pene și a purtat părul în bucle lungi și lejere, care i-au accentuat naturalețea. În ceea ce privește machiajul, actrița a optat pentru unul subtil, care i-a evidențiat trăsăturile fără a încărca excesiv imaginea.

De ce a lipsit Sandra Bullock din lumina reflectoarelor în ultimii ani

Aceasta a fost prima ei apariție pe covorul roșu după o lungă absență, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Fanii și presa au remarcat nu doar stilul impecabil, ci și faptul că actrița pare pregătită să revină treptat în viața publică. În aceeași zi, câștigătoarea premiului Oscar și-a făcut debutul și pe Instagram. După ani de tăcere pe rețelele de socializare, Bullock a decis să revină online, unde a postat un clip de promovare al noului film.

În Practical Magic, Sandra Bullock și Nicole Kidman au interpretat rolurile surorilor vrăjitoare Sally și Gillian Owens. În continuarea mult așteptată, cele două își reiau aceste personaje, spre bucuria fanilor care au crescut cu povestea originală. Proiectul promite să aducă o combinație de nostalgie și elemente moderne, adaptate publicului actual.

Revenirea actriței vine după un an extrem de dificil. Sandra Bullock a luat o pauză de la cariera cinematografică pentru a face față unei pierderi devastatoare. În timp ce promova filmul „Orașul pierdut”, ea a anunțat că se retrage temporar din industrie pentru a se dedica familiei. Decizia a fost una profund personală, motivată de dorința de a petrece mai mult timp alături de cei dragi.

Sandra este mamă a doi copii adoptați, Louis și Laila Bullock, pe care i-a crescut cu multă grijă și discreție. De-a lungul anilor, actrița a fost extrem de atentă să îi țină departe de lumina reflectoarelor, oferindu-le o copilărie cât mai normală.

Partenerul său, Bryan Randall, cu care avea o relație din 2015, a decedat în august 2023, la vârsta de 57 de ani, după o luptă lungă și discretă cu SLA (scleroză laterală amiotrofică). Pierderea a afectat-o profund pe actriță, care s-a retras complet din viața publică pentru a-și proteja familia și pentru a-și găsi echilibrul.

+6
Mai multe fotografii

Apariția sa recentă este considerată un semn de vindecare și de revenire treptată la normalitate. Pentru admiratorii săi, acest moment a reprezentat mai mult decât o simplă apariție publică.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x