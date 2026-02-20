Horoscop zilnic 22 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Antena Căutare
Horoscopul zilei de duminică, 22 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Februarie 2026, 12:29 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 14:05
Horoscopul zilei de duminică, 22 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești | Shutterstock

Horoscopul zilei de duminică, 22 februarie 2026, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Horoscop zilnic duminică, 22 februarie 2026, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, duminică, 22 februarie 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop duminică, 22 februarie 2026 Berbec

Astăzi ar fi bine să stai departe de discuțiile aprinse cu membrii familiei pentru că nu duc nicăieri. E posibil chiar să amplifici unele conflicte mai vechi. Încearcă să nu mai ai așteptări de la cei din jur, chiar dacă e vorba de rude apropiate.

Horoscop duminică, 22 februarie 2026 Taur

Ești o fire visătoare și nimic nu te oprește din a-ți face planuri imaginare de viitor. Poate e timpul să muncești la planurile tale pentru a-ți îndeplini în curând scopul. Totuși astăzi astrele arată că nu e un moment bun să iei decizii majore, în special când vine vorba de locul de muncă.

Horoscop duminică, 22 februarie 2026 Gemeni

Azi e o zi tensionată pentru tine pentru că Luna se află în Casa Banilor, iar asta duce la discuții în contradictoriu cu partenerul de cuplu despre finanțele familiei. Trebuie să mai ai grijă și de contul de economii și eviți azi cumpărăturile compulsive.

Horoscop duminică, 22 februarie 2026 Rac

Îți lași emoțiile și sensibilitatea să iasă la suprafață, iar asta îi va surprinde pe cei apropiați când te vor vedea așa. Partenerul tău e posibil să îți spună azi că e confuz în ceea ce privește relația voastră. Poate e cazul să îi dai timp de gândire și să reflectezi și tu la relația pe care o aveți.

Horoscop duminică, 22 februarie 2026 Leu

Ai nevoie de mai multă liniște și blândețe pentru a putea să îți organizezi prioritățile. La locul de muncă reușești să pui la punct ultimele detalii ale unui proiect. Dacă ai îndoieli în privința unei relații de prietenie sau de cuplu, azi e timpul să dați cărțile pe față.

Horoscop duminică, 22 februarie 2026 Fecioară

Un prieten drag îți face astăzi un cadou sau te invită în oraș pentru a petrece timp împreună. Dacă ai de făcut alegeri importante la locul de muncă, ar fi mai bine să te consulți cu un coleg sau un superior. Ai grijă la cheltuielile tale pentru că apar noi discuții cu privire la o moștenire sau plata unor facturi.

Horoscop duminică, 22 februarie 2026 Balanță

Cei din jur sunt foarte atenți azi la gesturile tale și îți analizează fiecare mișcare. Ai grijă ce detalii personale împărtășești cu cei dragi pentru că nu toată lumea îți vrea binele. Fii mai precaut atunci când alegi să îți faci prieteni noi.

Horoscop duminică, 22 februarie 2026 Scorpion

Vrei să încerci lucruri noi care te scot din zona de confort și a scăpa de rutină. E important să schimbi ritmul din când în când pentru a te relaxa și odihni, dar și pentru a deveni mai inspirat. Oferă-ți timp pentru a te bucura de câteva momente doar tu cu tine și a te întoarce apoi la treabă cu forțe proaspete.

Horoscop duminică, 22 februarie 2026 Săgetător

Azi ai în plan achitarea datoriilor și a taxelor și nu e deloc o treabă ușoară. E posibil să ai discuții cu partenerul de cuplu pe marginea acestui subiect, dar reușiți să vă împărțiți până la urmă responsabilitățile.

Horoscop duminică, 22 februarie 2026 Capricorn

Faci compromisuri în relația de cuplu sau în relația cu un prieten apropiat și reușiți să cooperați mult mai eficient. În familie veți dezbate astăzi o chestiune legată de o eventuală avere și deja plănuiești să cheltui partea ta de moștenire pe o nouă vacanță.

Horoscop duminică, 22 februarie 2026 Vărsător

Azi analizezi îndeaproape fenomene neobișnuite și ești mai înclinat spre spiritualitate. Lucrurile noi și surprinzătoare te atrag și azi plănuiești să înveți mai multe lucruri despre teorii ale conspirației și subiecte misterioase.

Horoscop duminică, 22 februarie 2026 Pești

La locul de muncă ideile tale sunt apreciate de colegi, iar superiorii te laudă pentru rezultatele tale. Unele idei trebuie revizuite, dar e mai bine dacă îți notezi toate alternativele pentru a avea de unde să alegi mai târziu.

