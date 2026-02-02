Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 3 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 3 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de marți, 3 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 13:37 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 14:09
Horoscopul zilei de marți, 3 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești | Shutterstock

Horoscopul zilei de marți, 3 februarie 2026, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Horoscop zilnic marți, 3 februarie 2026, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, marți, 3 februarie 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop marți, 3 februarie 2026 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Dacă simți că ești mai sensibil astăzi și că oricine te poate călca pe nervi, poate ar fi cazul să stai departe de discuțiile tensionate. E posibil să apară certuri fie cu membrii familiei, fie cu partenerul tău. Apar probleme financiare din cauza unui prieten și asta te face să simți folosit. Ai grijă cum pui problema fără să vă certați.

Horoscop marți, 3 februarie 2026 Taur

Apar tensiuni emoționale în relațiile cu cei din jur din cauza conflictului dintre Lună, Marte și Pluto. Nu ai deloc răbdare astăzi să dai explicații sau să încerci să rezolvi un conflict pe cale pașnică. Te aprinzi din orice și aștepți înțelegere doar din partea celor din jur. E momentul să cauți puțină liniște și să petreci câteva ore doar tu cu tine pentru a-ți recăpăta energia.

Citește și: Zodiile care își găsesc marea dragoste în 2026. Ce îi așteaptă pe nativii singuri

Horoscop marți, 3 februarie 2026 Gemeni

Azi subiecte precum politica sau religia ar trebui evitate pentru că acestea duc, de regulă, la conflicte și controverse. E mai bine să te abții de la păreri care știi că nu sunt ușor acceptate de interlocutori. Încearcă să rămâi obiectiv și discret și nu stârni vâlvă în jurul tău cu subiecte care știi că ar deranja.

Horoscop marți, 3 februarie 2026 Rac

Discuțiile despre cheltuieli și împrumuturi te vor face astăzi să intre în conflict cu unul dintre prietenii tăi apropiați. Încearcă să nu spui lucruri la nervi pe care s-ar putea să le regreți mai târziu. E important să îți păstrezi calmul pentru a putea ajunge la un acord. Nu e cazul să vă stricați relația de prietenie doar pentru că treceți printr-o perioadă dificilă.

Horoscop marți, 3 februarie 2026 Leu

Luna este sub semnul tău și în același timp se află în conflict cu alte planete. Acest lucru poate duce la apariția tensiunilor dintre tine și părinții tăi, alte rude apropiate sau chiar superiorii la locul de muncă. Înainte de a te certa încearcă să privești problema obiectiv și să vezi dacă chiar ai sau nu dreptate. Poate e mai bine să încerci să gestionezi situațiile cu calm.

Horoscop marți, 3 februarie 2026 Fecioară

Ai parte de o întâlnire cu prietenii spre seară și dacă vrei ca totul să decurgă bine și să fiți liniștiți, poate e cazul să eviți subiecte despre care știi că i-ar putea irita. În familie apar astăzi situații neașteptate care pot duce la supărări. Poate compensezi prin faptul că decizi să petreci mai mult timp alături de copii.

Horoscop marți, 3 februarie 2026 Balanță

De obicei tu și partenerul tău comunicați eficient și vă exprimați liber opiniile fără să ajungeți să vă certați. Astăzi, însă, tensiunile cresc și poate apărea un conflict între voi chiar din cauza copiilor. Încearcă să gestionezi totul cu calm pentru a rezolva problema, fără să îți verși frustrările pe partenerul tău. Împărțiți-vă responsabilitățile pentru a putea face față provocărilor.

Horoscop marți, 3 februarie 2026 Scorpion

Te înfurii și te aprinzi destul de repede atunci când e vorba de discuții în contradictoriu. Poate e cazul să îți măsori cuvintele atunci când vorbești cu cei din familie sau cu partenerul de cuplu. Nu e cazul să exagerezi și să duci o discuție contradictorie la nivel de ceartă. Încearcă să ai altă abordare.

Citește și: Horoscop zilnic 2 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop marți, 3 februarie 2026 Săgetător

La locul de muncă pot apărea neînțelegeri, iar asta te poate dezamăgi având în vedere că ai depus eforturi mari în ultima perioadă. Unii colegi de-ai tăi se declară deranjați de atitudinea ta și poate e timpul să îți revizuiești comportamentul înainte de a primi mustrări de la șefi.

Horoscop marți, 3 februarie 2026 Capricorn

Azi încearcă să ai mai multă răbdare cu cei mici, în special când vine vorba de bani. Pe plan financiar lucrurile nu merg conform planurilor, dar e mai bine să păstrezi aparențele față de copiii tăi. Pentru a evita conflictele cu cei mici încearcă să lași lucrurile să vină de la sine și să îți păstrezi calmul.

Horoscop marți, 3 februarie 2026 Vărsător

Ai parte de o zi mai relaxantă astăzi, după ce ziua de luni a fost una extrem de obositoare, atât la locul de muncă, cât și acasă, în familie. Trebuie să ai multă răbdare astăzi pentru a termina un proiect la muncă și pentru a culege laudele. Rămâi diplomat chiar dacă un coleg încearcă să îți pună bețe în roate.

Horoscop marți, 3 februarie 2026 Pești

Încearcă să eviți azi un conflict cu frații sau rudele apropiate prin a-ți schimba atitudinea când vine vorba de subiectele de discuție pe care le abordați.

Citește și: Horoscopul banilor pentru februarie 2026. Ce zodii vor câștiga sume importante în această lună

Horoscopul banilor pentru februarie 2026. Ce zodii vor câștiga sume importante în această lună...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor
Observatornews.ro Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea" Meseria care dispare din România. La sate nu mai are cine să o practice: "E muncă grea"
Antena 3 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026 Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
SpyNews Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani Sportiv român, mort după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Constanța. Avea 35 de ani

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Horoscop zilnic 2 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 2 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 februarie – 8 februarie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Horoscop zilnic 1 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 1 februarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la Premiile Grammy 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Un bărbat din Brăila a murit după ce a mâncat brânză cumpărată de la magazin. A crezut inițial că are gripă
Un bărbat din Brăila a murit după ce a mâncat brânză cumpărată de la magazin. A crezut inițial că are gripă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Emmy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Cristi Manea și-a pierdut mama cu doar câteva ore înaintea partidei Rapid – U Cluj
Cristi Manea și-a pierdut mama cu doar câteva ore înaintea partidei Rapid – U Cluj Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Pericol pe drumurile din zona Moldovei: Peste 35 de poduri au nevoie urgentă de reparații
Pericol pe drumurile din zona Moldovei: Peste 35 de poduri au nevoie urgentă de reparații Observator
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism
Alimente care conțin molibden. Rolul acestui micromineral în organism MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională
Cum îți influențează trecutul relațiile: de ce e greu să te vindeci de copilăria disfuncțională DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x