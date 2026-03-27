Fiecare nativ se va simți mult mai eliberat în fața sentimentelor exprimate și dorite la rândul lor din partea celor dragi.

Șapte planete sunt în Berbec până în prima jumătate a lunii aprilie. Acest lucru înseamnă că nativii vor construi lucruri frumoase care se vor vedea pe viitor. Deși acest val de energie de foc este esențial pentru a face progrese în viața ta romantică, este important să-l temperezi cu intenție și răbdare. Preia controlul asupra vieții tale amoroase și urmărește iubirea pe care ți-o dorești.

Fii atent(ă) la ceea ce alegi să urmărești, mai ales că avem o Lună Nouă în Berbec pe 17 aprilie. Asigură-te că acțiunile tale sunt motivate de iubire, nu de ego.

Relațiile se îmbunătățesc pentru aceste zodii până la finalul lunii aprilie 2026

Îmbinarea curajului cu discernământul face din această perioadă una cu adevărat specială, în care poți în sfârșit să manifești iubirea pe care ai dorit-o dintotdeauna.

Berbec

Reflectează asupra drumului parcurs până acum, dragă Berbec. Relațiile tale încep să se îmbunătățească semnificativ după ce Luna Plină în Balanță răsare pe 1 aprilie. Această energie este conectată cu Luna Nouă în Balanță care a avut loc pe 21 octombrie 2025, așa că este important să te gândești la evoluția pe care ai avut-o în relația ta actuală de atunci.

În timpul acestei lunații, vor fi patru planete în semnul tău zodiacal, fără a-l include pe Chiron, ceea ce marchează un punct de cotitură important. Relațiile tale beneficiază de toată această energie, dar este esențial să găsești un echilibru între a-ți onora propriile nevoi și a crea spațiu pentru nevoile partenerului tău.

Trebuie să iei singur(ă) decizii legate de relația ta sau să fii cel/cea care face pasul către o nouă etapă de vindecare, așa că nu te teme să acționezi. Asigură-te doar că acțiunile tale sunt pentru binele relației, nu doar pentru tine.

Balanță

Este timpul să fii clar(ă) cu privire la ceea ce îți dorești cu adevărat, Balanță. Luna Nouă în Berbec răsare pe 17 aprilie, împreună cu alte șase planete în acest semn de foc. Berbecul guvernează casa ta a relațiilor și a romantismului, așa că aceasta este o perioadă crucială care ajută relațiile tale să se îmbunătățească considerabil.

Aceasta este o lună în care să te concentrezi cu adevărat pe ceea ce îți dorești din uniunea ta actuală, pentru a putea vedea adevărul despre ceea ce se întâmplă. Această energie te ajută să iei decizii importante și să te concentrezi pe relația ta. Orice alegere faci acum este a ta și nu una asupra căreia ești presat(ă).

Scorpion

Permite-ți să găsești pacea, Scorpion. Relațiile tale se vor îmbunătăți considerabil până la sfârșitul lunii aprilie, pentru că vei înceta să te concentrezi pe atingerea unui anumit obiectiv sau pe a fi într-o stare constantă de îmbunătățire.

Ai trecut prin multe în relația ta, mai ales din 2018, când Uranus a intrat pentru prima dată în Taur, așa că este important să practici simpla prezență împreună și să gestionezi lucrurile pe măsură ce apar în această lună.

Săgetător

Schimbarea nu este întotdeauna un lucru rău, Săgetător. Ești un semn zodiacal care are nevoie de inspirație și aventură în relația sa, indiferent de cât timp ați fost împreună. Îți dorești ca relația să te ajute să-ți cultivi viața visurilor tale, nu să te împiedice să o trăiești.

Odată ce Uranus intră în Gemeni pe 25 aprilie, intri într-o perioadă nouă și incitantă, în care relația ta se va îmbunătăți considerabil, arată acest site.

Vărsător

Vărsător, de obicei ești lent(ă) în a te angaja sau în a rosti cuvintele că persoana alături de care ești este cea cu care vei fi pentru totdeauna.

Toate acestea se schimbă atunci când Venus, planeta iubirii, și Uranus, planeta schimbărilor bruște, intră în Gemeni în ultima săptămână a lunii aprilie 2026. Ambele creează o energie romantică puternică în casa ta a căsătoriei și a angajamentului.