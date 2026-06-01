Chefi la cuțite, 1 iunie 2026. Ce echipă a câștigat prima amuletă. Irina a pregătit o provocare specială pentru concurenți

Ediția din 1 iunie 2026 a adus surprize și un joc special pentru copii. O echipă a câștigat amuleta și un avantaj important pentru următoarea probă.

Ediția din 1 iunie 2026 a adus multe surprize pentru proaspetele echipe. Irina Fodor a pus în joc o amuletă, dar și un joc captivant pentru cei mici.

Ce echipă a câștigat prima amuletă

Regulile au fost diferite de această dată, iar cei care au avut șansa să câștige amuleta nu au fost chefii, ci concurenții lor. Cele mai dulci mini-echipe s-au luptat pentru a aduce victoria echipei din care făceau parte.

Irina Fodor le-a explicat concurenților:

Articolul continuă după reclamă

„Cine câștigă astăzi amuleta are voie să dea și direcția temei, iar așa va fi de fiecare dată, deci este un dublu avantaj”, a spus Irina.

Citește și: Chefii deschid ușile bucătăriei pentru mini-sezonul Chefi la cuțite – Viitorul are gust, dedicat copiilor pasionați de gătit

Prezentatoarea a explicat și regulile jocului:

„În primul și în primul rând veți găsi o tablă și o cariocă în bancă. Singurii care au dreptul să joace jocul de avantaj sunt copiii și numai copiii. Unul dintre voi va scrie, dar vă puteți da cu părerea toți patru. Am să vă arăt, pe rând, câte un cartonaș. Pe fiecare cartonaș există o imagine, iar în cazul nostru sunt ingrediente. În limba română există tot felul de expresii amuzante care conțin aceste cuvinte. Când vedeți cuvântul, trebuie să vă gândiți care este expresia folosită în limbajul nostru popular și să o scrieți pe tablă”, a explicat aceasta.

Citește și: Chefi la cuțite - Viitorul are gust, 27 mai 2026. Jurații și-au format echipele. Cum au reacționat cei mici: „A început suspansul”

Irina a pregătit o provocare specială pentru concurenți

Copiii din cele patru echipe s-au duelat din greu pentru echipa lor, însă la final doar una a fost câștigătoare. Echipa care a reușit să obțină amuleta a fost cea a lui Alexandru Sautner. Echipa roz s-a bucurat de o amuletă pe măsură, iar Irina a citit și avantajul câștigat de micuții din echipa chef-ului.

„Amuleta sună cam așa: ai puterea să obligi concurenții echipelor adverse să gătească în ștafetă, unul câte unul, schimbându-se la fiecare 5 minute. Primele și ultimele 10 minute nu sunt incluse.”

Chef Alexandru Sautner și echipa sa s-au bucurat de amuleta pe care au reușit să o obțină. Avantajul a fost unul dublu și extrem de important pentru următoarea probă.

Citește și: Chefi la cuțite - Viitorul are gust, 27 mai 2026. Ce premiu a pus în joc Irina Fodor. Cine sunt Sous-Chefii acestui mini-sezon