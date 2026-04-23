Antena Căutare
Home Lifestyle Media Antena 3 CNN, cea mai urmărită televiziune de știri în ziua consultărilor de la Cotroceni

Antena 3 CNN a fost miercuri, în ziua consultărilor de la Cotroceni între președintele Nicușor Dan și partidele coaliției, liderul televiziunilor de știri.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Aprilie 2026, 15:40 | Actualizat Joi, 23 Aprilie 2026, 15:42
Într-o zi decisivă pentru scena politică și pentru viitorul țării, românii au avut o imagine completă și corectă a unei zile decisive.

Antena 3 CNN a oferit pe tot parcursul zilei cele mai importante informații, declarațiile liderilor politici dar și, așa cum face la orice eveniment crucial, analizele decisive despre impactul economic pentru români și cele mai relevante evoluții ale zilei de pe întregul globul.

Dovada interesului românilor pentru ceea ce se întâmplă în România și în lume dar și a încrederii pe care o au în Antena 3 CNN au fost audiențele înregistrate de-a lungul întregii zile. Astfel, pe orice target Antena 3 CNN a fost liderul pieței de stiri din România. Pe segmentul 25-59 Urban, postul a înregistrat 5,4% share pe Whole Day, peste Digi24, România TV sau Realitatea Plus. Ordinea s-a repetat pe toate targeturile inclusiv 18 plus urban sau 25-59 urban ABC.

De altfel, pe targetul 25-59, în mai multe momente de-a lungul zilei, cota de piață a postului nostru a fost peste cea a Realitatea Plus și Romania TV la un loc.

În prime time, dezvaluirile Catalinei Porumbel au confirmat poziția de lider de peste zi a postului nostru.

De la ora 21, Sinteza Zilei a fost cel mai urmărit program de pe piața de știri. Conform datelor de audiență emisiunea realizată de Mihai Gâdea a fost liderul de piață pe toate targeturile: Urban ALL, Național, 18 + Urban.

DRAGOSTEA POARTĂ PANTOFII ROŞII...
Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x