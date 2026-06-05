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Furnicuțele, invitată Ana Morodan. Reacția Contesei Digitale când a revăzut imagini cu accidentarea lui Oase de la Asia Express

În ediția din 5 iunie 2026 a emisiunii Furnicuțele, Ana Morodan a trecut printr-o avalanșă de întrebări și probe care au scos încă o dată la iveala personalitatea ei efervescentă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Iunie 2026, 18:55 | Actualizat Vineri, 05 Iunie 2026, 13:39
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Printre altele, în timpul emisiunii, gazda Denise Rifai a provocat-o pe Ana Morodan să privească un moment emblematic de la Asia Express: cel în care l-a accidentat pe Oase cu un tuk tuk. A fost cu atât mai interesant cu cât Oase este co-prezentator la Furnicuțele și era de față în momentul în care clipul a rulat pe ecran.

Îngrozită de acel accident nefericit, Morodan a fost pe cale să părăsească platoul emisiunii și a recunoscut că revederea acelor momente îi creează anxietate.

Ce s-a întâmplat între Oase și Ana Morodan la Asia Express

Unul dintre cele mai tensionate și, în același timp, memorabile momente din istoria Asia Express a avut loc în sezonul „Drumul Elefantului”, atunci când Ana Morodan și Oase au fost protagoniștii unui accident neașteptat. O probă care trebuia să testeze viteza și îndemânarea concurenților s-a transformat într-o scenă plină de emoții, panică și îngrijorare.

Incidentul a avut loc în timpul unei curse pentru amuletă, când concurenții trebuiau să conducă un tuk tuk și să ducă la capăt o misiune contra cronometru. Ana Morodan, aflată în competiție alături de Adrian Teleșpan, a pierdut controlul vehiculului și l-a lovit accidental pe Oase, coechipierul lui CRBL. În urma impactului, acesta s-a dezechilibrat și a căzut, iar roata tuk tuk-ului a trecut peste piciorul său.

Imediat după impact, Oase a realizat că accidentarea este una serioasă. Concurentul a acuzat dureri puternice, iar momentul a produs panică printre ceilalți participanți. Replica sa către Ana Morodan, „M-ai călcat cu roata”, a devenit rapid una dintre cele mai cunoscute secvențe ale sezonului.

Vizibil afectată de ceea ce se întâmplase, Ana Morodan și-a cerut imediat scuze și a încercat să afle cât de gravă era situația. Vedeta a explicat ulterior că incidentul a marcat-o, mai ales pentru că avea o relație bună cu Oase și îl aprecia foarte mult. Ani mai târziu, încă este vizibil afectată de incident.

„Contesa Digitală”, cunoscută pentru energia și umorul ei, a trecut atunci prin unul dintre cele mai dificile momente din competiție. Dincolo de rivalitatea dintre echipe, accidentul a arătat cât de imprevizibil putea deveni traseul Asia Express, unde concurenții erau puși zilnic în situații-limită.

După accident, Oase a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar situația sa a schimbat parcursul echipei formate cu CRBL. Pentru ca artistul să poată continua competiția, Oase a fost înlocuit temporar de Andrei Ștefănescu în cursa pentru amuletă.

ana morodan denise rifai si furnicutele la pupitru

Chiar dacă momentul a fost unul dureros, Oase nu a dat vina pe Ana Morodan și a înțeles că totul fusese un accident produs în tensiunea competiției. Atitudinea lui relaxată și felul în care cei doi au gestionat situația au făcut ca episodul să rămână în memoria fanilor Asia Express. Chiar și acum, la Furnicuțele, Oase a spus că nu o consideră pe Ana vinovată de accidentarea sa.

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