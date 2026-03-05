Antena Căutare
Home Lifestyle Media Worshop-ul de stil și feminitate organizat de Antena Academy pentru femeile de business din România. Cum a arătat evenimentul

Worshop-ul de stil și feminitate organizat de Antena Academy pentru femeile de business din România. Cum a arătat evenimentul

Antena Academy a organizat un eveniment premium dedicat femeilor de Ziua Femeii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 05 Martie 2026, 10:11 | Actualizat Joi, 05 Martie 2026, 10:47

Workshop-ul pentru femei de succes a avut ca scop să aducă împreună femeile de business din România pentru a le oferi noi informații utile ce țin de stil, make-up și încredere de sine.

Luna martie nu este doar o celebrare simbolică a Zilei Femeii, ci este luna în care femeile își amintesc să se pună pe ele pe prim plan, accesând energia lor feminină și forța interioară pentru a evolua.

Antena Academy, workshop pentru femeile de business din România

La evenimentul premium dedicat femeilor de business din România au fost prezente mai multe doamne din companii de succes care aveau același scop – să învețe și să înțeleagă cum să își valorifice mai bine abilitățile în mediul de business.

Martie este și luna dezvoltării și a performanței când vine vorba de business, iar femeile prezente la acest workshop au fost încurajate să înflorească, prin punerea în evidență a calităților lor în business-urile în care activează.

Femeile din business-urile de succes din România au arătat că sunt hotărâte să investească în ele, dar și în dezvoltarea și încurajarea echipelor lor să facă performanță.

Citește și: Antena Academy și Antena Group, prima conferință dedicată impactului inteligenței artificiale asupra profesiilor viitorului

Experiența educațională la care au luat parte femeile de business din România a avut ca scop dezvoltarea tainelor comunicării, a stilului și a make-up-ului potrivit în mediul de business.

„Femeile din business-urile importante din România au șansa de a se dezvolta, de a-și crea conexiuni și de a învăța”, a dezvăluit Simona Amarandei, make-up artist și lector Antena Academy.

Ele au învățat despre detaliile care țin de imagine, de la machiaj până la ținutele potrivite pentru fiecare loc de muncă pentru a transmite profesonalism.

„Primăvara asta ar trebui să ne îmbrăcăm potrivit în primul rând cu vremea, potrivit în primul rând cu meseria sau cu ocupația pe care o avem. Deocamdată trendurile anunță foarte, foarte mult romantism și creativitate”, a spus Eniko Szanto, stilist.

Echilibrul, într-o echipă, contează foarte mult, dincolo de apariție.

„Noi ne dorim foarte mult ca acei oameni care lucrează în companii să vină la noi pentru a lucra împreună pentru că ne dorim performanță, ne dorim să ajutăm companiile să evolueze, să comunice eficient”, a declarat Nadina Câmpean, lector Antena Academy.

Antena Academy, parte din Universul Antena, nu e doar o școală de media și digital, ci și un loc în care profesioniștii învață, se conectează și își dezvoltă afacerile.

colaj antena academy eveniment
+11
Mai multe fotografii

Citește și: Antena Academy, eveniment premium de Ziua Femeii. Workshop de succes dedicat femeilor de business din România

Înapoi la Homepage
AS.ro Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Observatornews.ro Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate
Antena 3 Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite
SpyNews Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Citește și
Din 23 şi 24 august, emisiunile de weekend revin cu noi sezoane, pe Antena Stars
Din 23 şi 24 august, emisiunile de weekend revin cu noi sezoane, pe Antena Stars
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani Catine.ro
Echipa Observator 6 se mărește! Sabina Pantazi, absolventă Antena Academy, este noua prezentatoare meteo Observator
Echipa Observator 6 se mărește! Sabina Pantazi, absolventă Antena Academy, este noua prezentatoare meteo Observator
Yağmur Tanrısevsin a plecat în vacanță. Ce destinație a ales vedeta de această dată
Yağmur Tanrısevsin a plecat în vacanță. Ce destinație a ales vedeta de această dată Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Benzina și motorina s-au scumpit din nou azi. Cât costă carburanții în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Benzina și motorina s-au scumpit din nou azi. Cât costă carburanții în București, Cluj, Timișoara, Iași și... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la... Elle
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Mirela, românca ajunsă în Spania ca menajeră, a obținut titlul de doctor „cum laude” în Educație
Mirela, românca ajunsă în Spania ca menajeră, a obținut titlul de doctor „cum laude” în Educație Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic Jurnalul
România participă la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Doi sportivi vor reprezenta țara
România participă la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Doi sportivi vor reprezenta țara Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Orașul
Orașul "pedepsit" pentru că a supraviețuit cutremurului din 1977, chiar înainte de vizita lui Ceaușescu Observator
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x