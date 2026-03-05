Worshop-ul de stil și feminitate organizat de Antena Academy pentru femeile de business din România. Cum a arătat evenimentul

Antena Academy a organizat un eveniment premium dedicat femeilor de Ziua Femeii.

Workshop-ul pentru femei de succes a avut ca scop să aducă împreună femeile de business din România pentru a le oferi noi informații utile ce țin de stil, make-up și încredere de sine.

Luna martie nu este doar o celebrare simbolică a Zilei Femeii, ci este luna în care femeile își amintesc să se pună pe ele pe prim plan, accesând energia lor feminină și forța interioară pentru a evolua.

Antena Academy, workshop pentru femeile de business din România

La evenimentul premium dedicat femeilor de business din România au fost prezente mai multe doamne din companii de succes care aveau același scop – să învețe și să înțeleagă cum să își valorifice mai bine abilitățile în mediul de business.

Martie este și luna dezvoltării și a performanței când vine vorba de business, iar femeile prezente la acest workshop au fost încurajate să înflorească, prin punerea în evidență a calităților lor în business-urile în care activează.

Femeile din business-urile de succes din România au arătat că sunt hotărâte să investească în ele, dar și în dezvoltarea și încurajarea echipelor lor să facă performanță.

Citește și: Antena Academy și Antena Group, prima conferință dedicată impactului inteligenței artificiale asupra profesiilor viitorului

Experiența educațională la care au luat parte femeile de business din România a avut ca scop dezvoltarea tainelor comunicării, a stilului și a make-up-ului potrivit în mediul de business.

„Femeile din business-urile importante din România au șansa de a se dezvolta, de a-și crea conexiuni și de a învăța”, a dezvăluit Simona Amarandei, make-up artist și lector Antena Academy.

Ele au învățat despre detaliile care țin de imagine, de la machiaj până la ținutele potrivite pentru fiecare loc de muncă pentru a transmite profesonalism.

„Primăvara asta ar trebui să ne îmbrăcăm potrivit în primul rând cu vremea, potrivit în primul rând cu meseria sau cu ocupația pe care o avem. Deocamdată trendurile anunță foarte, foarte mult romantism și creativitate”, a spus Eniko Szanto, stilist.

Echilibrul, într-o echipă, contează foarte mult, dincolo de apariție.

„Noi ne dorim foarte mult ca acei oameni care lucrează în companii să vină la noi pentru a lucra împreună pentru că ne dorim performanță, ne dorim să ajutăm companiile să evolueze, să comunice eficient”, a declarat Nadina Câmpean, lector Antena Academy.

Antena Academy, parte din Universul Antena, nu e doar o școală de media și digital, ci și un loc în care profesioniștii învață, se conectează și își dezvoltă afacerile.

Citește și: Antena Academy, eveniment premium de Ziua Femeii. Workshop de succes dedicat femeilor de business din România