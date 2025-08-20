Antena Căutare
Din 23 şi 24 august, emisiunile de weekend revin cu noi sezoane, pe Antena Stars

Începând din 23 şi 24 august, emisiunile de weekend ale staţiei revin în atenţia telespectatorilor cu noi sezoane pline de conţinut captivant.

Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 14:12
Din 23 şi 24 august, emisiunile de weekend revin cu noi sezoane, pe Antena Stars

Începând din 23 şi 24 august, emisiunile de weekend ale staţiei, Vacanţă de vedetă, Visul românesc-Succes american, Petrecem în familie, Lumea nevăzută, Viaţa fără filtru-Infiltraţi în culise şi Spynews TV revin în atenţia telespectatorilor cu noi sezoane pline de conţinut captivant, pe Antena Stars.

Din 23 şi 24 august, emisiunile de weekend revin cu noi sezoane, pe Antena Stars

Astfel, în fiecare sâmbătă, de la ora 15:00, telespectatorii sunt invitați să își rezerve timp pentru o nouă aventură televizată, alături de Laura Cosoi, în cel mai recent sezon al emisiunii Vacanţă de vedetă, difuzată la Antena Stars. Carismatica prezentatoare devine ghidul unei călătorii prin cele mai surprinzătoare și neobișnuite destinații, locuri care îmbină frumusețea naturală cu povești fascinante. Fiecare ediție aduce imagini spectaculoase din escapadele vedetelor, prezentate în așa fel încât să inspire și să trezească pofta de călătorii.

„De abia aştept să înceapă noul sezon al emisiunii Vacanţă de vedetă. Se anunţă invitaţi speciali, cu destinaţii la fel de deosebite precum cele de până acum. Îmi place foarte mult acest proiect. Mi se potriveşte foarte tare şi mă reprezinză. Voi avea şi invitaţi surpriză, vor fi şi vloguri din vacanţele mele cu familia. Va fi un mix interesant care va face din toamnă o prelungire a vacanţei de vară. Vă aştept de sâmbătă, 23 august, de la ora 15, cu noi ediţii Vacanţă de vedetă, pe Antena Stars!”, a spus Laura Cosoi.

Tot din 23 august, de la ora 16.00, Visul românesc-Succes internaţional cu Mădălina Bălan, aduce noi poveşti inspiraţionale despre românii care au cucerit colţurile lumii.

„Ce veţi vedea în acest nou sezon, depăşeşte graniţele imaginaţiei. După America, Dubai, Coasta de Azur, în acest sezon cunoaştem poveştile impresionante ale românilor din Marea Britanie. Azi, după ani de muncă şi sacrificii, românii din Regatul Unit sunt sursa de inspiraţie şi dovada viabilă că, dacă nu încetezi niciodată să crezi în visele tale şi să perseverezi, poţi ajunge departe! Imigrarea, în sine, poate fi o dramă! Din drame s-au născut cele mai frumoase şi emoţionante poveşti. Lacrimi, speranţe, bogăţie, cifre de afaceri de milioane de lire sterline, case impresionante, comunitate de români unită, toate acestea le veţi vedea în noul sezon Visul românesc-Succes internațional!”, a declarat Mădălina Bălan.

Mirela Vaida continuă petrecerea la Antena Stars, în fiecare sâmbătă, începând cu ora 19.00, într-un nou sezon Petrecem în familie.

„Dragii noştri, iubitori de petreceri româneşti în familie, revenim cu un nou sezon din data de 23 august, pe Antena Stars. Este o emisiune pentru toată familia, deoarece românul este petrecăreţ, iubitor de muzică bună, de folclor autentic, muzică uşoară, dar şi de glume şi scenete interpretate de mulţi artişti din România pe care, poate, nu i-am mai văzut până acum jucând. Surprizele continuă. Rămâneţi alături de noi şi haideţi să petrecem două ore şi jumătate de bucurie pur românească!”, a spus Mirela Vaida.

Mai mult, şi emisiunea Lumea nevăzută revine pe Antena Stars, tot pe data de 23 august, de la ora 14:00, cu un nou sezon plin de revelații și povești fascinante. Sub îndrumarea Danei Bălaceanu, telespectatorii vor fi invitați într-o călătorie unică, acolo unde cunoașterea devine aventură.

Noul sezon promite sfaturi de la specialişti, momente de introspecție, inspirație și descoperiri care pot transforma modul în care privim lumea și pe noi înșine.

Lumea nevăzută, emisiunea unde știința întâlnește misterul. Sâmbăta, la ora 14:00, pe Antena Stars, vă invit să pășiți, din nou, în universul fascinant al „Lumii nevăzute”, emisiunea care dezvăluie secretele minții, sufletului și energiei. În acest nou sezon, telespectatorii vor avea parte de intâlniri captivante cu psihologi, astrologi, numerologi, coach și multi alti specialiști în dezvoltare personală și spiritual. Lumea nevăzută nu este doar o emisiune, ci o poartă către răspunsurile pe care le cauți și către întrebările pe care încă nu ți le-ai pus. În fiecare sâmbătă, ora 14:00, la Antena Stars ! Vă invit să descoperiţi ce nu se vede cu ochiul liber!”, a afirmat Dana Bălăceanu.

Totodată, din 23 august, revine pe micile ecrane şi emisiunea Viaţa fără filtru-Infiltraţi în culise cu Natalia Mateuţ, în fiecare sâmbătă şi duminică, de la ora 17.00, pe Antena Stars. Producţia reprezintă o prelungire a emisiunii din timpul săptămânii, acolo unde accentul este pus exclusiv atât pe viaţa oamenilor obişnuiţi, cât şi a vedetelor.

„Emisiunea Viaţa fără filtru-Infiltraţi în culise îşi propune să readucă, şi sezonul acesta, în faţa telespectatorilor, tot ce se întâmplă în spatele camerelor sau atunci când se ia publicitate. Cum continuă discuţia cu invitatul după ce se iese din platou? Cum merg pregătirile înainte de a intra în direct? Ce se intâmplă, de fapt, în spatele cortinei sau după ce se termină emisiunea? Totul, într-un nou sezon exploziv. În fiecare sâmbătă şi duminică, de la ora 17, pe Antena Stars.”, a spus prezentatoarea emisiunii.

Mirela Vaida, Laura Cosoi, Mădălina Bălan și Dana Bălăceanu
Din 24 august, şi emisiunea Spynews TV cu Mara Bănică şi Marius Niţă, difuzată în fiecare duminică, de la ora 13.00, pe Antena Stars, continuă cu un nou sezon. Astfel, Mara Bănică afirmă „SpyNews TV de duminică rămâne neschimbat, de la 13 la 17, vom dezbate poveşti ale artiştilor români care nu vrem să cadă în uitare niciodată. Ei sunt, practic, parte din identitatea noastră națională. Abia aştept să ne revedem!”.

