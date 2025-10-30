Antena Căutare
Home News Social Antena Academy și Antena Group, prima conferință dedicată impactului inteligenței artificiale asupra profesiilor viitorului

Antena Academy și Antena Group, prima conferință dedicată impactului inteligenței artificiale asupra profesiilor viitorului

Pe 5 noiembrie 2025, Antena Academy și Antena Group organizează prima conferință dedicată modului în care inteligența artificială schimbă piața muncii – un eveniment adresat specialiştilor din HR, leadership și business.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Octombrie 2025, 11:55 | Actualizat Joi, 30 Octombrie 2025, 13:15
Galerie
Pe 5 noiembrie 2025, Antena Academy și Antena Group organizează prima conferință dedicată modului în care inteligența artificială schimbă piața muncii – un eveniment adresat specialiştilor din HR, leadership și business | Antena 1

Sub tema „Piața muncii în fața revoluției AI – Cum schimbă tehnologia rolul oamenilor în mediul profesional”, evenimentul aduce în prim-plan o temă esențială pentru viitorul profesiilor și al leadershipului: impactul transformator al inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Conferința reunește lideri de opinie, experți în resurse umane, tehnologie, educație și psihologie organizațională.

Piața muncii în fața revoluției AI. Antena Academy și Antena Group organizează prima conferință dedicată impactului inteligenței artificiale asupra profesiilor viitorulu

„Prin această inițiativă, Antena Academy își întărește rolul de formator de profesioniști în domeniul media și industriile conexe, dorind să fim în prim-planul discuțiilor despre provocările și oportunitățile aduse de revoluția AI.

Ne bucurăm să avem alături de noi profesionişti din domenii diverse, care să ne împărtăşească din experiențele lor, mai ales că această provocare nu este una pur tehnologică, ci şi una umană, iar misiunea noastră este să sprijinim adaptarea inteligentă și responsabilă la această nouă realitate.” – Trisi Cristea, preşedinte Antena Academy.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN marchează lansarea internațională la NEM Dubrovnik 2025

Conferința aduce pe scenă nume importante din domenii diverse – de la tehnologie și educație, la media și arhitectură:

· Irina Raicu, CEO @Institute for Applied AI & Gautham Vadakkepatt, Marketing Professor @University of Central Florida – „Cum transformă AI carierele: perspective din tech, marketing și publicitate”

· Diana Coman, Specialist Social Media, @profadesocialmedia – „Ne ajută AI să devenim virali?”

· Alexandru Streinu, Prim-Vicepreședinte, Uniunea Studenților din România – „Piața muncii 4.0: provocările mediului educațional și rolul tinerilor în redefinirea competențelor”

· Mihai Morar, jurnalist TV, Radio ZU – „Rămâi om și vezi-ți de treaba ta”

· Elena Artene, arhitect & fondator, Artema Concept – „Când designul întâlnește inteligența artificială: cum transformă ARTEMA Concept viitorul muncii creative”

· Raluca Dumitra, Chief Marketing Officer, eJobs Group – „Reskill, rethink, reboot: de la teamă la oportunitate în era AI”

· Simona Nicolaescu, antreprenor și trainer, Dynamic Human Resources – „Cum să devii prieten cu AI-ul: 5 reguli de sănătate emoțională pentru profesioniștii viitorului”

· Andreea Basarabescu, HR Manager, Grupul Litera – „Reskilling și cultura învățării continue în era AI”

· Mihnea Costoiu, Rector, Universitatea Politehnica din București

Citește și: „Piața muncii în fața revoluției AI”. Evenimentul anului în HR și leadership, organizat de Antena Academy

Evenimentul va fi moderat de către Nadina Câmpean și Adrian Maniuțiu, pe 5 noiembrie, între orele 10.00 şi 14.00, la Hotel Sheraton Bucureşti, Sala Palladium.

Despre Antena Academy

Antena Academy este platforma de dezvoltare profesională a Antena Group, dedicată formării și perfecționării specialiștilor din media și industriile conexe. Prin cursuri, workshopuri și evenimente tematice, Antena Academy contribuie la pregătirea unei noi generații de profesioniști adaptați schimbărilor rapide din societate și tehnologie.

Un afiș despre un eveniment legat de inteligența artificială și piața muncii

Antena Academy înseamnă tehnologie de ultimă generație, design inovator, pasiune, creativitate, profesionalism și inteligență artificială.

Rezultate Loto azi, 30 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus... 10 ani de la incendiul din Colectiv. Prima apariție a lui Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gra...
Înapoi la Homepage
AS.ro Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Observatornews.ro Cele mai grave incendii din istorie petrecute în cluburi. Tragedia în care au murit 492 de oameni Cele mai grave incendii din istorie petrecute în cluburi. Tragedia în care au murit 492 de oameni
Un bărbat s-a pensionat la 32 de ani și explică metoda prin care a reușit asta. Acum trăiește viața la care a visat, în Thailanda Un bărbat s-a pensionat la 32 de ani și explică metoda prin care a reușit asta. Acum trăiește viața la care a visat, în Thailanda

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Kelemen Hunor, despre măsurile de austeritate și criza de încredere din coaliția de guvernare în Ediția Specială Observator
Kelemen Hunor, despre măsurile de austeritate și criza de încredere din coaliția de guvernare în Ediția...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Ce salariu primește un român stabilit în Elveția. Cât economisește lunar: „Am rămas în buzunar cu...”
Ce salariu primește un român stabilit în Elveția. Cât economisește lunar: „Am rămas în buzunar cu...”
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x