Antena Academy, eveniment premium de Ziua Femeii. Workshop de succes dedicat femeilor de business din România

De Ziua Femeii, femei de business din România s-au putut bucura de o experiență inedită la evenimentul premium organizat de Antena Academy.

Programul îmbină expertiza practică în make-up profesional și styling personal, susținută de două specialiste cu experiență solidă în televiziune. | Antena 1

Martie nu e doar o lună simbolică pentru Ziua Femeii, ci este despre construirea încrederii de sine, a dezvoltării și a performanței, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

La evenimentul organizat de Antena Academy au fost invitate mai multe femei din diferite business-uri din România care vor să investească în ele și în companiile pe care le reprezintă.

Workshop-ul a fost gândit ca o experiență educațională premium pentru profesioniști și companii care investesc strategic în dezvoltarea echipelor lor.

Mai multe doamne ale unor business-uri de succes din România au aflat mai multe despre tainele comunicării, make-up-ului și styling-ului cu ajutorul profesioniștilor și a produselor sponsorilor, înțelegând că în business fiecare detaliu contează.

Articolul continuă după reclamă

Evenimentul a fost o experiență aplicată de imagine profesională și încredere, livrată într-un format adaptabil fiecărei organizații, cu focus pe relevanță, utilitate și aplicabilitate imediată în mediul de lucru.

Eveniment premium dedicat angajatelor de Ziua Femeii

Sponsorii acestui eveniment premium au fost La Festa, Topline, Litera si Tru Med, care au oferit participantelor ocazia de a se simți răsfățate, fiind în centrul antenției pentru o zi. Cu produsele La Festa, cele care au participat s-au bucurat de o băutură caldă delicioasă în timp ce au învățat noi lucruri despre frumusețe și feminitate.

Topline a adus în prim plan importanța produselor premium de îngrijire și de makeup, în timp ce editura Litera a împărțit povești de neuitat și a încurajat cititul în rândul femeilor de business prezente la acest eveniment.

Sponsorul Tru Med le-a amintit participantelor de importanța prevenției, a analizelor anuale și a sănătății care trebuie mereu pusă pe primul loc pentru a putea reflecta frumusețea din interior.

Simona Amarandei, trainer Antena Academy și make-up artist de renume pentru producțiile TV de la Antena 1 de peste un deceniu, și-a perfecționat arta de a adapta machiajul la cerințele specifice ale camerelor de filmat și ale luminilor de studio.

Eniko Szanto, trainer Antena Academy și stilist coordonator pentru toate programele TV ale Antenei Group, cu experiență de 30 de ani în media și showbizz, a transformat hainele în mesaje și aparițiile în povești. Eniko oferă o imagine care comunică personalizare, viziune, autenticitate, impact și traduce principiile de styling într-un limbaj aplicabil mediului corporate.

Elena Paun, trainer Antena Academy și producator TV cu peste 30 de ani de experienta, este de 18 ani Director de Program la Super Neatza cu Razvan si Dani. De-a lungul carierei, ea a pregatit zeci de prezentatori pentru emisii live si stie mai bine ca oricine ca vocea este cel mai puternic instrument.

Programul acestui workshop a abordat imaginea profesională ca instrument de lucru, relevant în contexte concrete de business. Accentul a fost pus pe coerență, adecvare și încredere, nu pe estetică sau transformări spectaculoase.