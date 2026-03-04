Antena Căutare
Home News Social Antena Academy, eveniment premium de Ziua Femeii. Workshop de succes dedicat femeilor de business din România

Antena Academy, eveniment premium de Ziua Femeii. Workshop de succes dedicat femeilor de business din România

De Ziua Femeii, femei de business din România s-au putut bucura de o experiență inedită la evenimentul premium organizat de Antena Academy.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 04 Martie 2026, 11:15 | Actualizat Miercuri, 04 Martie 2026, 15:02
Galerie
Programul îmbină expertiza practică în make-up profesional și styling personal, susținută de două specialiste cu experiență solidă în televiziune. | Antena 1

Martie nu e doar o lună simbolică pentru Ziua Femeii, ci este despre construirea încrederii de sine, a dezvoltării și a performanței, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

La evenimentul organizat de Antena Academy au fost invitate mai multe femei din diferite business-uri din România care vor să investească în ele și în companiile pe care le reprezintă.

Workshop-ul a fost gândit ca o experiență educațională premium pentru profesioniști și companii care investesc strategic în dezvoltarea echipelor lor.

Mai multe doamne ale unor business-uri de succes din România au aflat mai multe despre tainele comunicării, make-up-ului și styling-ului cu ajutorul profesioniștilor și a produselor sponsorilor, înțelegând că în business fiecare detaliu contează.

Articolul continuă după reclamă

Evenimentul a fost o experiență aplicată de imagine profesională și încredere, livrată într-un format adaptabil fiecărei organizații, cu focus pe relevanță, utilitate și aplicabilitate imediată în mediul de lucru.

Eveniment premium dedicat angajatelor de Ziua Femeii

Sponsorii acestui eveniment premium au fost La Festa, Topline, Litera si Tru Med, care au oferit participantelor ocazia de a se simți răsfățate, fiind în centrul antenției pentru o zi. Cu produsele La Festa, cele care au participat s-au bucurat de o băutură caldă delicioasă în timp ce au învățat noi lucruri despre frumusețe și feminitate.

Topline a adus în prim plan importanța produselor premium de îngrijire și de makeup, în timp ce editura Litera a împărțit povești de neuitat și a încurajat cititul în rândul femeilor de business prezente la acest eveniment.

Sponsorul Tru Med le-a amintit participantelor de importanța prevenției, a analizelor anuale și a sănătății care trebuie mereu pusă pe primul loc pentru a putea reflecta frumusețea din interior.

Simona Amarandei, trainer Antena Academy și make-up artist de renume pentru producțiile TV de la Antena 1 de peste un deceniu, și-a perfecționat arta de a adapta machiajul la cerințele specifice ale camerelor de filmat și ale luminilor de studio.

Eniko Szanto, trainer Antena Academy și stilist coordonator pentru toate programele TV ale Antenei Group, cu experiență de 30 de ani în media și showbizz, a transformat hainele în mesaje și aparițiile în povești. Eniko oferă o imagine care comunică personalizare, viziune, autenticitate, impact și traduce principiile de styling într-un limbaj aplicabil mediului corporate.

Elena Paun, trainer Antena Academy și producator TV cu peste 30 de ani de experienta, este de 18 ani Director de Program la Super Neatza cu Razvan si Dani. De-a lungul carierei, ea a pregatit zeci de prezentatori pentru emisii live si stie mai bine ca oricine ca vocea este cel mai puternic instrument.

colaj antena academy eveniment
+11
Mai multe fotografii

Programul acestui workshop a abordat imaginea profesională ca instrument de lucru, relevant în contexte concrete de business. Accentul a fost pus pe coerență, adecvare și încredere, nu pe estetică sau transformări spectaculoase.

Mirabela Grădinaru ia exemplul lui Kate Middleton și reciclează ținutele. Ce rochie a purtat de două ori partenera preșe... Superstiții și tradiții în luna martie. Ce este bine să faci și ce să eviți în această perioadă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Observatornews.ro Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Antena 3 „Am ceas de 60.000 $ la mână” și „Mi-au stricat planurile”. Influencerii de lux din Dubai par că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă „Am ceas de 60.000 $ la mână” și „Mi-au stricat planurile”. Influencerii de lux din Dubai par că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă
SpyNews Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
A murit Andreea Anița, tânăra pentru care românii au strâns 2 milioane de dolari, ca s-o salveze! Povestea dureroasă a tinerei
A murit Andreea Anița, tânăra pentru care românii au strâns 2 milioane de dolari, ca s-o salveze! Povestea...
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026 Catine.ro
Calendarul ortodox pentru luna martie 2026. Când pică sărbătorile cu cruce roșie
Calendarul ortodox pentru luna martie 2026. Când pică sărbătorile cu cruce roșie
Yağmur Tanrısevsin a plecat în vacanță. Ce destinație a ales vedeta de această dată
Yağmur Tanrısevsin a plecat în vacanță. Ce destinație a ales vedeta de această dată Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la... Elle
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai feminist” decât patriarhul Daniel
Reacții de revoltă după ce fiica Elenei Lasconi a spus că Ali Khamenei era „de un miliard de ori mai... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic Jurnalul
NATO a doborât o rachetă balistică lansată de Iran spre Turcia
NATO a doborât o rachetă balistică lansată de Iran spre Turcia Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei Observator
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x