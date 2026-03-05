Schimbarea drastică de look la care fanii nu se așteptau! Cum arată Alexia Eram după ce s-a tuns scurt

Alexia Eram s-a săturat de părul ei lung și a ales să facă o schimbare de look cu care i-a impresionat pe cei care o urmăresc în mediul online.

Alexia Eram se bucură de o nouă schimbare de look care o face de nerecunoscut. | Profimedia & Instagram

Alexia Eram, fosta concurentă America Express, a postat recent pe contul ei de Instagram un video cu care și-a surprins fanii.

Alexia Eram a decis să își facă o schimbare de look drastică și a apelat la ajutorul unui hairstylist care îi este și prieten bun. Ea a decis că e momentul să își ia adio de la vârfurile despicate și părul deteriorat și să facă o schimbare cu adevărat inedită.

Alexia Eram a apelat la o schimbare radicală de look

Tânăra influenceriță a filmat tot procesul și a comentat mișcările hairstylist-ului în timp ce acesta o tundea. Chiar dacă el a tuns-o așa de scurt, decizia i-a aparținut Alexiei.

Sora lui Aris Eram, concurentul de la Survivor România 2026, a decis că e momentul pentru o schimbare de look drastică ce a făcut-o de nerecunoscut.

Alexia Eram a ales o tunsoare bob și a fost foarte mulțumită de rezultat.

“Ești pregătit? Schimbare de coafură. Nu știu când m-am tuns ultima oară atât de scurt. Îmi e frică. Cât de mult ai tuns! Vârfuri aici despicate. Poate așa îmi crește și mie mai repede Doamne, de când nu am mai avut părul așa! Nu pot mai scurt. Păr nou, aceeași eu!”, a spus Alexia în video-ul pe care l-a publicat pe Instagram din timpul schimbării de look.

După ce a încercat numeroase coafuri pentru campaniile de promovare ale brandurilor cu care lucrează, Alexia a simțit că este necesară o tunsoare care să îi dea un refresh și să o facă să simtă că primăvara a venit cu adevărat, nu doar în natură, ci și în stilul ei unic.

Fosta concurentă America Express a ales o tunsoare îndrăzneață, după ce ani de-a rândul și-a purtat părul doar lung. Urmăritorii ei au felicitat-o pentru noua tunsoare și au lăudat-o în secțiunea de comentarii.

„Ce bine îți staaaaa!!! Ohhh”, „Superrrrrb”, „Ce bine”, „superba”, „Cea mai frumoasa!!!!”, „Iubesc cum ți-a ieșit! Ți se potrivește!”, „Iti sta foarte dar foarte bine asa iti scoate ochii în evidenta” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile urmăritorilor ei care au apreciat schimbarea de look pe care Alexia Eram a ales să și-o facă.

