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(P) Verighetele care au cucerit cuplurile din România în 2026 și secretul din spatele lor

Există un fel de a recunoaște o verighetă cu adevărat bine gândită: nu impresionează prin exces, ci prin precizia cu care fiecare detaliu își are rostul. La urma urmei, vorbim despre simbolul unei vieți întregi alături de omul drag.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 14:35 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 14:38
Verighetele care au cucerit cuplurile din România în 2026 și secretul din spatele lor | https://sabrini.ro/
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Din sutele de modele din colecția Sabrini, trei piese s-au impus constant ca fiind cele mai apreciate verighete în 2026, fiecare cu o personalitate distinctă, dar toate construite pe același standard de calitate care a făcut din Sabrini brandul românesc de referință în bijuteria fină.

Verigheta Elegantă cu Pavé — strălucire fără compromis

Verigheta Elegantă Pavé din aur galben 14k sau 18k e răspunsul pentru cei care vor ca verigheta să fie observată din orice unghi. Diamante naturale Round montate pe circumferința benzii, toate la același standard de claritate VS și culoare F-G — fără nicio excepție. Efectul e instant și inconfundabil: banda scânteiază continuu, indiferent de sursa de lumină.

Pentru bărbați, același model poate fi ales cu banda simplă, fără pietre — același design, același standard de execuție, gândite să se potrivească perfect împreună ca set de verighete.

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Verigheta Bicoloră cu Diamant Discret — două culori de aur, un singur diamant

Verigheta Bicoloră cu Diamant combină aur galben și aur alb pe aceeași bandă, creând un contrast elegant și modern rar întâlnit pe piața românească. Cu o lățime de 4 mm, e o piesă bine proporționată, cu un diamant natural Round montat discret — vizibil, dar niciodată ostentativ.

Modelul poate fi personalizat în carataj, profil, finisaj și tipul pietrelor — în funcție de preferința fiecăruia.

Verigheta Tradițională cu Caracter — pentru cei care nu fac compromisuri pe prezență

Verigheta Tradițională cu Caracter e piesa pentru cei care știu exact ce vor: bine proporționată și cu un design care spune ceva. Motivul gravat pe bandă — un model tradițional cu detalii fine de milgrain pe margini care îi conferă un caracter aparte, recognoscibil și atemporal. Disponibilă în orice nuanță de aur, cu o lățime de 6 mm, are o prezență puternică pe deget și nu trece neobservată.

Pentru varianta de damă, banda poate fi personalizată cu diamante naturale Round montate pe toată circumferința — toate la claritate VS și culoare F-G, integrate armonios în designul gravat al piesei. Dincolo de diamante, personalizarea acoperă caratajul aurului, culoarea, profilul și finisajul.

30% reducere la diamantele naturale, plus o piatră secretă, montată gratuit

Indiferent care dintre cele trei modele te-a convins, momentul e potrivit pentru personalizare cu diamant natural: Sabrini oferă 30% reducere exclusiv la prețul diamantelor destinate montării pe verighetă.

Oferta se cumulează cu promoția permanentă „Piatra Lunii" — montarea complet gratuită a unei pietre prețioase pe interiorul verighetei. Un detaliu pe care nimeni altcineva nu îl vede, cunoscut doar de cei doi care știu că e acolo. Multe cupluri aleg piatra lunii de naștere a partenerului, sau o piatră legată de o dată importantă din povestea lor — un simbol intim, ascuns privirii tuturor.

Cum se naște o verighetă Sabrini

Toate verighetele Sabrini sunt fabricate la comandă, cu un nivel de personalizare rar întâlnit pe piața românească: metalul — aur sau platină, caratajul — 14k sau 18k, culoarea aurului — alb, galben, roz sau combinat, profilul, lățimea, finisajul și tipul pietrelor. Gravura — o dată specială, inițiale sau un mesaj personal pe interiorul benzii, ca o a doua semnătură secretă a relației voastre.

Spre deosebire de bijuteriile realizate prin turnare clasică, Sabrini folosește tehnologie germană de strunjire CNC. Procesul începe cu prelucrarea aurului pur de 24k în aliaje de 14k sau 18k, conform standardelor europene, din care se toarnă în vid tuburi masive de aur. Din acestea, prin strunjire CNC de precizie, se obține verigheta finală. Procedeul conferă metalului o densitate structurală superioară și elimină complet porozitatea din aliaj — rezultatul fiind o verighetă mai rezistentă la zgârieturi și uzură, care își păstrează forma perfectă în timp. Exact ce ai nevoie de la o bijuterie purtată în fiecare zi a vieții.

Fabricate în România, pentru o viață întreagă

Toate verighetele Sabrini sunt produse în atelierul propriu din Botoșani, de bijutieri cu experiență acumulată în peste 20 de ani de bijuterie fină. Nu există subcontractare, nu există compromisuri de proces — fiecare verighetă care iese din atelier a trecut printr-un control riguros al calității, de la materia primă până la finisajul final. Termenul de execuție este de maximum 7 zile, cu opțiuni prioritare pentru comenzile urgente.

Telefon și WhatsApp: 0790 999 900
Email: [email protected]

Livrare gratuită în toată România.

Verighetele Sabrini — fabricate cu grijă în România, personalizate pentru voi exact așa cum ați visat!

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