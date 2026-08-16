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Nicușor Dan și familia sa au mers la Mănăstirea Dejani de Sfânta Maria. Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru

Preşedintele Nicuşor Dan a fost surprins alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, şi de copiii lor, de Adormirea Maicii Domnului, la slujba de la Mănăstirea Dejani, din zona Munţilor Făgăraş. Iată cum s-a îmbrăcat partenera șefului statului!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 16 August 2026, 14:23 | Actualizat Duminica, 16 August 2026, 15:39
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Nicușor Dan și familia sa au mers la Mănăstirea Dejani de Sfânta Maria. Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru | Profimedia
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Sărbătoarea Sfintei Maria i-a găsit pe președintele Nicușor Dan și pe Mirabela Grădinaru la Mănăstirea Dejani, din județul Brașov, în compania celor doi copii ai lor și, desigur, a mai multor credincioși.

În imaginile surprinse de un participant la slujbă și publicate de Antena 3 CNN, șeful statului și partenera sa stau la rugăciune cu capetele plecate. La final, Nicușor Dan și familia sa au primit anafură de la preot.

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Nicușor Dan, alături de familia sa, la slujba de Adormirea Maicii Domnului

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Este al doilea an la rând când şeful statului lipseşte de la ceremoniile dedicate Zilei Marinei Române de la Constanța, însă a transmis un mesaj de mulţumire marinarilor militari și civili. Totodată, el i-a felicitat pe români cu ocazia zilei de Sfânta Maria Mare, potrivit Antena 3 CNN.

La Mănăstirea Dejani, președintele Nicușor Dan a fost îmbrăcat într-un costum negru, sobru. Mirabela Grădinaru a avut o apariție la fel de serioasă, optând pentru o rochie de culoare albastru închis. Fără machiaj și cu părul prins la spate, partenera șefului statului a fost surprinsă în timp ce se ruga, cu capul plecat.

După ce a participat la slujbă, Nicuşor Dan a stat de vorbă cu oamenii care se aflau la mănăstire, a făcut poze cu ei şi le-a strâns mâinile.

„A fost un moment emoţionant. Am avut onoarea să îl avem în mijlocul nostru pe preşedintele României de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Nu s-a aşteptat nimeni ca dânsul să vină azi aici”, a povestit o localnică, potrivit sursei citate mai sus.

IMAGINI AICI:

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Mănăstirea Dejani este situată în zona Munţilor Făgăraş, la aproximativ 21 de kilometri de municipiul Făgăraş, judeţul Braşov, oraşul natal al preşedintelui Nicuşor Dan, potrivit digi24.ro.

Președintele Nicușor Dan și-a vizitat rudele din Făgăraș, după ce a participat la slujba de Sfânta Maria

În aceeași zi, președintele Nicușor Dan și-a vizitat rudele din Făgăraș, fiind surprins printre blocurile din oraşul natal de câţiva localnici. Șeful statului a mers în vizită la mătuşa sa, sora mamei lui, care poartă numele Maria, iar fiica, Aheea, şi fiul său, Antim, dar şi de partenera de viaţă, Mirabela Grădinaru, l-au însoțit, potrivit Antena 3 CNN.

Deși vizita lui Nicuşor Dan la mătuşa lui din Făgăraş a avut loc într-o atmosferă discretă, șeful statului și familia sa au fost fotografiaţi de câţiva oameni, iar imaginile au fost postate în mediul online.

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