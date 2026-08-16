Anna Lesko, pictorial incendiar într-un costum de baie prea mic pentru formele voluptoase. Cum a pozat în fața camerei

Anna Lesko a postat în mediul online mai multe imagini în care apare în costum de baie, în timp ce pozează extrem de seducător.

Anna Lesko este una dintre cele mai seducătoare artiste și demonstrează, cu fiecare apariție, că are foarte mare grijă de corpul ei. De curând, vedeta și-a surprins fanii cu mai multe fotografii în care apare în costum de baie. A pozat extrem de senzual în fața camerei, etalându-și formele voluptoase.

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Cât de bine arată Anna Lesko în costum de baie

În mijlocul unui decor exotic, cu palmieri, vegetație luxuriantă, flori roz și un cer perfect senin, Anna Lesko a pozat într-un costum de baie minuscul, în nuanțe de turcoaz, cu imprimeu tropical și detalii galbene. Peste el a ales să poarte, în unele cadre, un pareo cu animal print, combinație care a completat perfect aerul exotic.

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„Zi de plajă”, a scris Anna Lesko în dreptul imaginilor care par desprinse dintr-un editorial de vară.

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Anna Lesko, definiția senzualității la 47 de ani

În vârstă de 47 de ani, Anna Lesko a făcut din senzualitate semnătura sa. Stilul său a fost mereu unul feminin, îndrăzneț și ușor exotic, iar cele mai recente fotografii sunt dovada perfectă.

Costumul de baie cu slip legat lateral îi pune în evidență corpul tonifiat și formele atrăgătoare. Jucăușă, dar, în același timp, asumată și provocatoare, artista pare că știe foarte bine cum să rămână în atenția publicului.

„Eu nu cred în cure, eu cred într-un stil de viață echilibrat, într-o alimentație sănătoasă. Trebuie să recunosc că nu mă abțin de la pofte, dar mănânc în cantități mici. Dulce nu prea mănânc și cred că asta contează foarte mult. Am făcut sport mereu, l-am întrerupt aproximativ acum trei ani și m-am reapucat acum trei luni, sunt o fire activă, am arderile bune”, mărturisea Anna Lesko, în urmă cu câțiva ani.

„Nu știu ce să vă spun, nu fac minuni, sunt normală. Într-adevăr, îmi place să țin cont de faptul că trebuie să arăt bine. Îmi îngrijesc pielea. Nu exagerez cu salonul de frumusețe sau de cosmetică, nu am răbdare. O dată pe săptămână apelez la doctorul meu dermatolog pentru hidratarea tenului. Nu cred în diete, pentru că îți forțezi și minți organismul. Am una singură de detoxifiere a ficatului (cea cu miere și lămâie, e ca un fel de limonadă, practic te hidratezi toată ziua, dar nu ai voie să mănânci nimic; este o cură drastică, între șapte și 14 zile. Nu toată lumea poate să o țină. Eu o fac o dată sau de două ori pe an)”, mai povestea artista.