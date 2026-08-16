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Cum arată Raluca de la Angels astăzi. De 23 de ani are o siluetă de invidiat

Raluca Blejușcă dezvăluie cum se menține în formă la 40 de ani și cu cinci copii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 16 August 2026, 13:01 | Actualizat Duminica, 16 August 2026, 13:03
Cum arată Raluca de la Angels astăzi. De 23 de ani are o siluetă de invidiat | captura instagram/facebook
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Raluca Blejușcă, fosta solistă a trupei Angels și mama a cinci copii, a dezvăluit care este secretul siluetei sale și cum reușește să se mențină în formă.

Cum arată Raluca de la Angels astăzi

Artista, în vârstă de 40 de ani, spune că nu urmează o dietă strictă și nici nu petrece ore întregi la sala de fitness. Stilul de viață activ este cel care o ajută să își păstreze condiția fizică.

După o pauză de 23 de ani, Raluca Blejușcă și Monica Ene au revenit în această vară pe scenă, reluând formula care le-a adus celebritatea la începutul anilor 2000. Cele două au devenit cunoscute prin trupa Angels, înființată de Costi Ioniță, iar piesa „Așa-s băieții” s-a bucurat de un succes important și a ajuns în topurile muzicale ale perioadei.

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Revenirea a fost primită cu entuziasm de public. Cele două artiste au susținut deja mai multe spectacole, inclusiv pe litoral, iar Raluca spune că reacția fanilor le-a emoționat.

„Vara asta, avem foarte multe spectacole și pe Litoral, cu impresarul Bebe Mihu, avem și la Eforie, și la Saturn, la Techirghiol, vom mai avea la Fetești, dar și la Sibiu. Revenirea pe scenă, alături de Monica, după o pauză de 23 de ani, a fost de succes, fanii ne susțin, cântă alături de noi în concerte, ne știu versurile pieselor. Suntem impresionate, cei din public spun că alături de noi își retrăiesc copilăria și adolescența”, a povestit Raluca Blejușcă pentru Click!.

În perioada în care nu a mai cântat alături de Monica Ene, Raluca Blejușcă și-a construit și o carieră solo. Cu toate acestea, artista spune că i-a lipsit energia pe care o simțea atunci când urca pe scenă alături de fosta colegă.

„Am dorit să am și o carieră solo, să cânt singură. Dar, cum pe perioada în care am fost fără Monica, am refuzat să interpretez hit-urile trupei Angels, mi-era dor de această energie, de colega mea, de fanii noștri, de atmosfera de la concerte”, a explicat artista, arată acest site.

Reîntâlnirea cu Monica a fost una emoționantă. Cele două au rămas diferite în ceea ce privește personalitatea și stilul, însă Raluca consideră că tocmai acest contrast a contribuit la farmecul formației.

„Pe Monica am regăsit-o mult mai frumoasă, mai matură. Ea a suferit enorm, când ne-am despărțit, atunci, și nu a crezut niciodată că ne vom mai reuni. S-a bucurat enorm când i-am zis că mă întorc, că refacem trupa. Între noi există un imens respect, fiecare știe ce rol are în trupă, succesul e rodul muncii noastre”, a spus Raluca.

Angels, din nou pe scenă după 23 de ani

Pentru Raluca Blejușcă, revenirea alături de Monica Ene reprezintă mai mult decât o serie de concerte. Este o întoarcere la o perioadă importantă din cariera sa, când Angels era una dintre formațiile cunoscute ale începutului anilor 2000.

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Faptul că, după mai bine de două decenii, publicul încă le știe melodiile și cântă alături de ele la concerte le-a impresionat pe cele două artiste. Reacția fanilor le-a demonstrat că piesele formației au rămas în memoria unei generații.

În această vară, Angels are programate mai multe spectacole, iar Raluca continuă să îmbine viața de familie cu activitatea artistică. La 40 de ani și cu cinci copii, artista spune că nu are un secret complicat pentru silueta sa: multă mișcare, un program zilnic activ și atenție la alimentație.

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