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Cum arată Bridget Fonda acum, după ce a slăbit 50 de kilograme. Era una dintre cele mai dorite actrițe de la Hollywood în anii 90

Bridget Fonda, care se pare că a slăbit aproape 50 de kilograme în ultimul an, și-a etalat noua siluetă în timp ce lua prânzul în Los Angeles.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 16 August 2026, 13:00 | Actualizat Duminica, 16 August 2026, 13:27
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Cum arată Bridget Fonda acum, după ce a slăbit 50 de kilograme. Era una dintre cele mai dorite actrițe de la Hollywood în anii 90 | Profimedia
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Actrița în vârstă de 62 de ani, care s-a pensionat între timp, și-a etalat brațele într-o bluză fără mâneci, cu dungi, după ce a început un proces drastic de slăbire. Bridget Jane Fonda, care se pare că a dat jos aproape 50 de kilograme în ultimul an, și-a completat ținuta cu o pereche de pantaloni negri lejeri și adidași. Iată imaginile mai jos!

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Bridget Fonda și-a etalat noua siluetă după ce a slăbit aproape 50 de kilograme

De când a slăbit, Bridget Fonda, al cărei tată a fost regretatul Peter Fonda și a cărei mătușă este Jane Fonda, pare că și-a recăpătat încrederea în sine și chiar ia în considerare o revenire la Hollywood, potrivit unei surse.

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Potrivit sursei citate mai sus, Daily Mail a stat de vorbă cu un nutriționist, în februarie, despre modalitățile prin care fosta vedetă ar fi putut slăbi.

„În primul rând, este probabil să fi folosit medicamente (...) Ar fi putut lua un medicament pentru diabet, cum ar fi GLP-1, care se găsește în Zepbound și Ozempic. Asta ar explica pierderea rapidă și constantă în greutate (...) Dar dacă a slăbit kilogramele în mod natural, există într-adevăr o singură modalitate prin care ar fi putut face acest lucru: prin reducerea dramatică a zahărului, carbohidraților și lactatelor”, a declarat Dr. Wilks, specialist în greutate în sudul Californiei, citat de sursa menționată mai sus.

Faptul că i-a revenit încrederea în sine ar fi inspirat-o pe vedetă să ia în considerare o revenire la Hollywood.

„Are un talent incredibil, așa că nu va fi greu pentru ea să obțină un rol”, a declarat un apropiat pentru revista Star în martie, potrivit sursei citate mai sus.

Bridget Fonda, care s-a căsătorit cu compozitorul de film Danny Elfman în noiembrie 2003, s-a retras din lumina reflectoarelor în urma unui grav accident de mașină.

A fost considerată una dintre cele mai bune și mai căutate actrițe de la sfârșitul anilor 1980 și 1990, interpretând roluri în You Can't Hurry Love (1988) și Scandal (1989). În anul 1990, a jucat-o pe jurnalista și fotografa Grace Hamilton în continuarea filmului lui Francis Ford Coppola, The Godfather Part III.

Apoi, a făcut parte și din distribuția filmului Single White Female (1992) alături de Jennifer Jason Leigh, a mai jucat în It Could Happen To You (1994), Jackie Brown (1997), A Simple Plan (1998), Lake Placid (1999) și Kiss Of The Dragon (2001). Ultima oară când a apărut pe ecran a fost în Snow Queen, mai notează sursa citată mai sus.

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