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Cum arată astăzi Natalia Oreiro și Facundo Arana. Au trecut 28 de ani de când au jucat în telenovela Înger Sălbatic

Natalia Oreiro și Facundo Arana s-au întâlnit recent pe covorul roșu la premiera unei noi producții în care joacă celebra actriță. Cum arată astăzi cei doi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 16 August 2026, 12:40 | Actualizat Duminica, 16 August 2026, 12:40
Cum arată astăzi Natalia Oreiro și Facundo Arana. Au trecut 28 de ani de când au jucat în telenovela Înger Sălbatic | captura instagram/facebook
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Ricardo Mollo, Margarita Kirzner și Rocío Robles au fost prezenți la premieră și au impresionat prin ținutele alese.

Cum arată astăzi Natalia Oreiro și Facundo Arana

Strălucirile, transparențele și ținutele complet negre au fost principalele tendințe vestimentare întâlnite la premiera spectacolului Yo, narciso, noua comedie romantică în care joacă Adrián Suar și Natalia Oreiro.

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Actorul a venit însoțit de iubita sa, Rocío Robles, și de fiica lui, Margarita, în timp ce Natalia Oreiro a fost prezentă alături de soțul ei, muzicianul Ricardo Mollo. La eveniment a participat și Facundo Arana, care a format alături de actrița uruguayană unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din ficțiunea argentiniană. Toți au atras atenția prin aparițiile lor.

Actrița s-a integrat perfect în decorul portocaliu al evenimentului și a surprins într-o rochie cu paiete, cu decolteu halter, lungime midi și croială mulată.

Pentru un plus de efect, Oreiro a ales un palton lung din piele neagră, pe care, în unele imagini, l-a purtat lăsat pe umeri, lăsându-și spatele gol la vedere. Ținuta a fost completată de cizme negre cu toc pătrat, cu carâmb înalt și decupaje încrucișate cu șireturi.

Actrița și-a purtat părul desprins, cu efect wet, și a optat pentru un machiaj dramatic, cu farduri cu glitter, eyeliner, contur, blush și ruj nude.

Ricardo Mollo, ținută clasică

Mereu alături de soția sa, Ricardo Mollo a fost prezent pentru a o susține la premieră. Muzicianul a ales o ținută clasică, formată dintr-un palton negru din stofă, blugi albaștri skinny și pantofi sport în aceeași nuanță cu haina, arată acest site.

Adrián Suar, care pe lângă rolul principal semnează și regia producției, a optat pentru un look informal, devenit deja marca sa personală: tricou negru, sacou în aceeași nuanță și pantaloni tip țigaretă. Iubita lui Suar a combinat tendințele actuale cu o doză de îndrăzneală, alegând un ansamblu format dintr-o cămașă scurtă și pantaloni evazați din dantelă florală neagră, transparentă.

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Margarita, fiica în vârstă de 14 ani pe care Adrián Suar o are cu actrița Griselda Siciliani, a fost și ea prezentă pentru a-și susține tatăl.

Adolescenta a purtat un pulover cu fermoar, blugi baggy albaștri închiși la culoare, cu cusături contrastante, și pantofi sport roșii din pânză. Ca accesorii, a ales un choker și o centură maro.

Facundo Arana a fost unul dintre invitații care au atras cel mai mult atenția fotografilor. Actorul a combinat un tricou negru cu o cămașă în carouri și o jachetă clasică din piele.

A asortat piesele cu blugi negri cu aspect uzat și încălțăminte de trekking. Două coliere purtate împreună, dintre care unul cu un pandantiv în formă de colț, au adăugat ținutei o notă boemă.

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