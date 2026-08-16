Fiica Denisei Nechifor și a lui Adrian Cristea devenit o tânără de o frumusețe răpitoare. Iată ce imagine a postat mama ei!

Cât de mare și frumoasă s-a făcut fiica Denisei Nechifor și a lui Adrian Cristea. Rania este o domnișoară în toată regula | Hepta/Captură Facebook

Denisa Nechifor și Adrian Cristea sunt două nume foarte cunoscute în showbizul românesc. În urmă cu foarte mulți ani, cei doi au trăit o poveste de dragoste din care a luat naștere Rania, o fată superbă.

Astăzi, fiica celor doi a devenit o domnișoară în toată regula. Luna viitoare, Rania va împlini 18 ani, iar părinții ei sunt tare mândri de ea.

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Cât de mult a crescut fiica Denisei Nechifor și a lui Adrian Cristea

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Denisa Nechifor a postat pe contul personal de Facebook o imagine cu fiica sa, iar mesajul pe care l-a transmis a emoționat pe toată lumea.

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Rania are încă 17 ani, iar modul în care s-a dezvoltat a făcut-o pe mama ei să spună lumii întregi că se simte mândră pentru copilul pe care l-a crescut. Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni scurți albi și un tricou verde kaki, cu un detaliu din dantelă, Rania a făcut furori pe rețelele de socializare.

„Atât de mândră de tine și de ceea ce devii! Rania”, a transmis Denisa Nechifor, pe contul personal de Facebook.

Cele două au o relație specială, iar acest lucru a putut fi observat inclusiv în postarea recentă pe care a făcut-o fosta parteneră a lui Adrian Cristea.

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Cum se înțelege Denisa Nechifor cu fiica ei

Denisa Nechifor a fost invitată, recent, în platoul Știrilor Antena Stars, unde a vorbit și despre relația pe care o are cu Rania. Din declarațiile sale reiese faptul că sunt foarte unite.

Fosta parteneră a lui Adrian Cristea a recunoscut că îi va fi foarte greu atunci când fiica sa va decide să se mute la casa ei.

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„Avem o relație foarte unită, fiind doar noi două. Am momente în care mă gândesc că îmi va fi greu când se va desprinde, și momente în care știu că trebuie să se desprindă și mă bucură că este un copil bun, deja tânără domnișoară foarte empatică. Cam asta o definește, e o persoană foarte bună”, a mărturisit Denisa Nechifor, la Știrile Antena Stars, citată de Spynews.

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