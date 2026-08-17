Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito nu reușește să-și învingă fobia de melci! Nea Marin: Japonezul se sperie de ei, dar îi mănâncă!
Episodul 13 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 17 august 2026. Rikito Watanabe a avut parte de un moment tensionat, când a fost pus, din nou, față în față cu cea mai mare fobie a sa: melcii. Concurenții au fost mers la o firma de procesat melci, însă pentru Rikito, experiența s-a transformat într-o adevărată provocare.
Luni, 17.08.2026, 22:40